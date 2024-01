World Watch List 2024: i cristiani perseguitati nel mondo sono 365 milioni

Nel rapporto di Open Doors / Porte Aperte si registra l'anno più duro di sempre per i cristiani del mondo, con un peggioramento generale nei cento Paesi analizzati. La Corea del Nord è il Paese più difficile. Record di omicidi e rapimenti in Nigeria, mentre in India si è registrato il numero più alto di arresti