Vaccino ai bambini, chi è partito e chi aspetta nel mondo a somministrarli

Lo scorso 25 novembre l’Ema ha autorizzato l’uso del vaccino anti Covid per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il Pfizer per i più piccoli sarà disponibile da domani: si tratta di una dose più contenuta rispetto a quella per gli adulti che sarà somministrata con due iniezioni a distanza di tre settimane. È giunto anche l’atteso via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Ma la questione è ancora molto dibattuta e non tutti i Paesi europei sono pronti ad una campagna per i minori di 11 anni. Dubbi in Messico e critico (a parole) anche il capo della Commissione delle vaccinazioni in Germania.

Belgio

(Francesca Basso) Al momento in Belgio i vaccini anti-Covid vengono somministrati a partire dai 12 anni. Finora il 75,7% della popolazione ha ricevuto la doppia dose. Ma la situazione epidemiologica nel Paese sta peggiorando e gli ospedali sono sotto pressone: secondo i dati dell’Istituto di salute pubblica diffusi il 5 dicembre 3.659 persone sono ricoverate, di cui 796 in terapia intensiva. Critica anche la situazione dei contagi nelle scuole materne ed elementari. Il governo belga non ha preso ancora alcuna decisione sulla vaccinazione degli under 12 ma, dopo il parere positivo dell’Ema al vaccino Pfizer-Biontech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni dato il 25 novembre scorso, ha già ordinato le dosi pediatriche necessarie (sono diverse da quelle per gli adulti). La stima è che siano 925 mila i bambini da vaccinare. È atteso per il 16 dicembre il parere del Consiglio superiore di sanità belga su cui si baserà la Conferenza interministeriale della sanità per decidere il via libera. È probabile che la vaccinazione dei più piccoli possa partire da gennaio con la ripresa delle scuole dopo le vacanze di Natale.

Spagna

(Irene Soave) In Europa la distribuzione delle dosi per i bambini tra i 5 e i 12 anni inizierà il 13 dicembre; in Spagna, così la ministra della Salute Carolina Darias martedì, «non arriveranno prima della seconda metà del mese». In Spagna i bambini sotto i 12 anni sono l’11% della popolazione, 3,3 milioni, e sono il gruppo con il maggior tasso di contagi, 390 su 100 mila. Altrettante sono le dosi che arriveranno tra ora e gennaio, divise in due blocchi da 1,3 e 2 milioni di dosi, che saranno distribuite nelle comunità in proporzione alla popolazione infantile. La ministra si è poi dilungata a spiegare al pubblico, in conferenza stampa, le differenze tra il vaccino per bambini e quello «normale» — cioè che la dose di quello per bambini è in quantità minore e differente, anche se si applica in due dosi. Un sondaggio della seguita Telemadrid mostra che il 53% degli abitanti della capitale pensa che non sia necessario vaccinare i bambini; è favorevole appena il 47%.

Messico

(Andrea Marinelli) Il Messico non ha intenzione di vaccinare i minori di 18 anni, ad eccezione di un milione di bambini e ragazzi con patologie pregresse come asma e diabete. Secondo le autorità sanitarie, di norma i minorenni non si ammalano gravemente se contraggono il Covid e quindi non hanno bisogno di essere immunizzati. Il presidente Andrés López Obrador sostiene che le aziende farmaceutiche vogliano spaventare i Paesi per convincerli ad acquistare più vaccini, che siano per i bambini o per le terze dosi. «Non saremo ostaggio di ciò», ha detto. Per riuscire a vaccinare i propri figli, i genitori hanno quindi fatto causa al governo: a ottobre un giudice federale ha ordinato all’esecutivo di vaccinare i minori, sostenendo che in questo modo siano discriminati, ma il governo si è appellato.

Germania

(Christina Ciszek) «Ci sono troppi pochi dati sugli effetti indesiderati per raccomandare la vaccinazione. Io in questo momento non farei vaccinare mio figlio, di 7 anni». Il virologo Thomas Mertens, capo della Commissione permanente delle vaccinazioni (Stiko) si è già pentito di questa raccomandazione riconoscendo «l’errore di aver detto qualcosa che è personale». La Stiko ieri ha «raccomandato» la dose per la fascia 5-11 anni. Alcuni Länder sono impazienti, come Berlino e la Sassonia che hanno già avviato le procedure per immunizzare i più piccoli; addirittura si pensa che in Germania, su 4,5 milioni di 5-11enni, già ventimila siano vaccinati «sottobanco» cioè con dosi da adulti. In altri Stati prevale la prudenza, e il 39% dei genitori, nell’intero Paese, si dice contrario .

Francia

(Stefano Montefiori) La vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni «è una necessità», ha detto ieri il primo ministro francese Jean Castex. «E io ne sono l’esempio vivente: è mia figlia 11enne che mi ha trasmesso il virus qualche settimana fa», ha aggiunto il 56enne capo del governo. Il punto quindi è frenare il contagio agli adulti. Per adesso però in Francia è stata approvata la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni solo se considerati fragili (che hanno malattie cardiache o respiratorie croniche, o affetti da tumore, o che vivono con adulti considerati fragili). Quindi dal 15 dicembre comincerà la vaccinazione dei 360 mila bambini che appartengono a questa categoria. Per gli altri, circa 6 milioni, si attende ancora il via libera definitivo delle autorità sanitarie. Il governo però si sta già preparando in modo che sia tutto pronto.

Gran Bretagna

(Luigi Ippolito) La Gran Bretagna è sempre stata abbastanza esitante a estendere le vaccinazioni ai giovanissimi, poiché il rischio rappresentato dal Covid in quelle fasce di età è considerato statisticamente molto basso. All’inizio il vaccino era stato offerto solo agli adulti e soltanto in un secondo momento la campagna è stata estesa ai 16-18enni. Poi c’è stato l’allargamento della platea ai 12-15enni, ma in un primo momento era prevista solo la prima dose: con l’arrivo della variante Omicron, si è deciso di passare anche alla seconda dose. L’unico vaccino utilizzato per i minorenni è Pfizer. Sotto i 16 anni d’età è necessario il consenso dei genitori (mentre non è richiesto per i 16-18enni), ma se un adolescente è in grado di dimostrare di comprendere rischi e benefici, può ribaltare la decisione dei genitori, chiedendo o rifiutando il vaccino. In questo momento l’Agenzia del Farmaco britannica sta valutando di estendere le vaccinazioni alla fascia 5-12 anni, ma una decisione non è attesa prima di Natale e le somministrazioni potrebbero partire in primavera. A favore c’è la considerazione che vaccinando i più piccoli si riducono i rischi di contagio anche per gli adulti e si evitano chiusure delle scuole, ma c’è chi sostiene che in questo momento tutto lo sforzo dovrebbe concentrarsi sui più anziani, che corrono rischi maggiori.

Israele

(Davide Frattini) La riunione del comitato di esperti chiamato a decidere se procedere con i vaccini per i più piccoli è stata videotrasmessa su Internet a tutti gli israeliani. Che sono potuti intervenire con domande ed eventuali obiezioni. Un paio di settimane dopo – attorno al 20 di novembre – la campagna che estende l’immunizzazione all’età tra i 5 e gli 11 anni è partita, già 100 mila hanno ricevuto l’iniezione. I genitori da convincere restano tanti: solo il 6% dei bambini è stato accompagnato in un ambulatorio, la maggior parte esita e preferisce aspettare i primi dati. La sanità israeliana è organizzata attorno a quattro mutue – in concorrenza tra loro ma no profit – e sono queste organizzazioni ad aver raccolto e analizzato i risultati: non sono stati registrati casi di reazioni gravi e «quasi tutti i bimbi non hanno sviluppato alcun effetto collaterale» spiega il dottor Roni Farber del gruppo Meuhedet. Il governo spinge per la vaccinazione anche perché tra la fine di giugno e la metà di agosto il numero di bambini e di adolescenti finiti in ospedale dopo il contagio è cresciuto cinque volte.

Cina

(Guido Santevecchi) Metà dei 160 milioni di bambini cinesi tra i 3 e gli 11 anni hanno già ricevuto una dose di vaccino (di quelli sviluppati in Cina dalle industrie statali Sinopharm e Sinovac). La campagna di massa è partita nell’ultima settimana di ottobre e l’obiettivo dichiarato dalle autorità sanitarie di Pechino è di completare la campagna per questa delicata fascia di età entro la fine di dicembre. I protocolli messi a punto in Cina per i bambini prevedono due dosi a distanza di tre settimane, su base volontaria, decidono i genitori. Pechino è ancorata alla strategia «tolleranza zero» per la circolazione virale, basata su quarantene (non fiduciarie ma sorvegliate) appena viene individuato un caso, lockdown di interi quartieri, città e villaggi, tamponi a tappeto per milioni di persone. Ma ha già somministrato almeno una dose al 75% dei suoi 1,4 miliardi di cittadini adulti. È già partita la fase dei richiami e in totale, tra prime, seconde e terze dosi, le iniezioni sono state più di 2,2 miliardi. Non sono state segnalate «reazioni avverse», nonostante i dubbi di efficacia dei vaccini «made in China», giudicati meno efficaci di quelli sviluppati in Occidente. Gli 84 milioni di bambini vaccinati dimostrano il successo della campagna, dice la Commissione sanitaria nazionale.

Stati Uniti

(Giuseppe Sarcina) Negli Stati Uniti 4,8 milioni di bambini dai 5 agli 11 anni hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Pfizer. È una quota pari al 16,7% sul totale di 28 milioni. La campagna vaccinale è iniziata più di un mese fa. Sul territorio sono già attivi 35 mila siti, tra farmacie e centri pediatrici. Il «piano di inverno» contro il Covid, presentato il 2 dicembre da Joe Biden, prevede l’istituzione di «cliniche famigliari», dove poter vaccinare genitori e figli. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati 1,9 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni: il 6,7% del totale, a fronte di una quota del 14% se consideriamo il rapporto tra tutti gli americani infettati (48 milioni) e la popolazione complessiva (330 milioni). Le vittime sono state 94, contro le oltre 780 mila totali.