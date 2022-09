Trema la terra da Catania a Genova. Paura e treni cancellati in Liguria

Cinque terremoti hanno scosso ieri l’Italia in poco più di 12 ore, dalla Liguria alla Sicilia. Il più forte, di magnitudo 4.1, è stato registrato alle 15.40 a Bargagli, nell’entroterra genovese, a una profondità di 10 chilometri. A Genova la gente è scesa in strada, ma gli unici danni, come ha reso noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sono stati la caduta di alcuni calcinacci e di una statua dall’antica chiesa di San Michele Arcangelo a Pieve Ligure. La circolazione dei treni intorno al nodo di Genova e nel Levante ligure è stata sospesa per controlli sulla linea ed è ripresa gradualmente alle 20,15. Sono stati cancellati alcuni intercity, mentre altri hanno subito forti ritardi, quelli regionali sono stati sostituiti da bus.

Alle 17.48 c’è stata una scossa di magnitudo 3.8 nell’Appennino modenese, nella zona di Pievepelago, alla profondità di 14 chilometri, seguita pochi minuti dopo da due episodi di potenza inferiore nella stessa area, di cui uno sul versante toscano, senza danni a persone o cose. In precedenza erano stati registrati altri tre terremoti: alle 4.21 vicino a Paternò, in provincia di Catania, di magnitudo 3.6; alle 12.25 non lontano da Folignano nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, di magnitudo 3.9 (sospesi i treni sulla linea Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli, sostituiti da bus); alle 14.19 al largo della costa calabrese di magnitudo 3.2.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) non c’è alcun nesso fra i terremoti. «Nessuna relazione», assicura il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Ingv. «Le distanze fra gli epicentri sono di centinaia di chilometri, troppi perché possa esserci un nesso». Per l’esperto il terremoto delle Marche «è stato più profondo rispetto a quelli tipici dell’Appennino. Quello in Liguria, in una zona non molto sismica e nella quale non si sono rilevati storicamente forti terremoti, ha anch’esso un meccanismo differente da quello tipico dei terremoti appenninici, e non è correlato con il sisma avvenuto tra Emilia e Toscana. Il terremoto in Sicilia, nell’area dell’Etna, è stato generato da un meccanismo indipendente dal vulcano». Il sismologo spiega il significato di correlazione: «Terremoti di potenza simile a quelli di ieri ne possono provocare altri, ma solo a distanze di poche decine di chilometri».

Gli altri episodi

Sono stati registrati nel Modenese, nelle Marche e al largo della costa calabrese

La successione di scosse ha fatto però sospettare una possibile correlazione, almeno temporale. «Negli ultimi tre mesi sono state registrate poche scosse avvertite anche dalla popolazione», spiega Meletti. «In Italia ogni anno si verificano una quarantina di terremoti di magnitudo uguale o superiore a 4.0. Dopo un periodo di bassa frequenza, ci si può aspettare un periodo di frequenza più elevata che porta a rispettare la media annuale». Quindi dobbiamo aspettarci altre scosse a distanza ravvicinata? «Probabilmente sì, secondo un calcolo statistico. Anche se nessuno è in grado di dire quanto forti saranno, quando avverranno e in quale area».