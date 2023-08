Tassi d’interesse, Bce al bivio. Pressing per una pausa ai rialzi

«C’è la possibilità di un rialzo (la prossima volta). C’è la possibilità di una pausa. È un forse decisivo» ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, lo scorso 27 luglio, durante la conferenza stampa seguita all’ultima riunione di politica monetaria che ha aumentato i tassi di interesse nell’eurozona di 25 punti percentuali, portando al 4,25% il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento, il livello più alto dall’ottobre 2008, mentre i tassi sui depositi presso la Bce sono saliti al 3,75%, al massimo da 22 anni. Per combattere (in ritardo) l’inflazione, che rimane «troppo alta per troppo tempo», nonostante il recente rallentamento, la Bce ha realizzato nove rialzi consecutivi in 12 mesi, con un aumento di 425 punti base senza precedenti nei suoi 25 anni di storia. Come si muoverà adesso?

Il prossimo appuntamento di politica monetaria è in programma il 13-14 settembre. Lagarde ripete che le decisioni future sui tassi dipenderanno dai dati. Ma il quadro resta incerto. Secondo gli ultimi dati disponibili i prezzi sono in calo: il tasso di inflazione nella zona euro è sceso al 5,3% (stima) a luglio, dal 5,5% di giugno, ma resta lontano dal target Bce del 2% nel medio periodo. Mentre aumentano i timori di un ulteriore indebolimento dell’economia globale. La frenata è già evidente in Italia, dove il Pil è diminuito dello 0,3% nel secondo trimestre, dopo il +0,6% nei primi tre mesi. E in Germania che, dopo la recessione tecnica e un Pil piatto nel secondo trimestre, potrebbe vedere l’economia contrarsi dello 0,3% a fine anno.

Cattive notizie arrivano anche da Pechino. La Cina cresce meno del previsto (+0,8% il Pil nel secondo trimestre rispetto al primo), anche a cause delle sofferenze sul mercato immobiliare. Per la prima volta poi il Paese deve fronteggiare un forte aumento della disoccupazione,soprattutto giovanile, e questo potrebbe creare molta agitazione in una società che ha investito tutto sul figlio unico. Ma se la Cina rallenta e importa meno, le conseguenze si ripercuotono sul resto del mondo.

In questo scenario difficile, «con i tassi ormai saldamente in territorio restrittivo, definire e comunicare la direzione della politica monetaria è diventato più complesso», ha ammesso Fabio Panetta, membro del board della Bce e da novembre nuovo governatore della Banca d’Italia, a un webinar organizzato dall’Università Bocconi il 3 agosto, intitolato significativamente «Getting disinflation right» (Come si fa a disinflazionare correttamente). E ha aggiunto che «la politica monetaria deve essere calibrata in modo da riportare tempestivamente l’inflazione verso l’obiettivo, evitando di danneggiare inutilmente l’attività economica». Parole che suonano come un invito alla prudenza.

Panetta sa che le decisioni prese in passato hanno già portato a un notevole inasprimento delle condizioni di credito e della dinamica dei prestiti, ma «i loro effetti devono ancora essere percepiti appieno nell’economia reale». Inoltre, la politica monetaria può operare «non solo aumentando i tassi, ma anche mantenendo più a lungo il livello prevalente dei tassi. In altre parole, la persistenza conta quanto il livello», ha detto.

Se Panetta parla da «colomba», il consiglio dei governatori della Bce include i «falchi» del Nord Europa, che guardano al livello dei tassi portati dalla Fed fino al 5.25-5,50% negli Stati Uniti. Su un ultimo rialzo dei tassi a settembre scommette anche la maggiorana degli economisti nel consueto sondaggio di Bloomberg pubblicato il 14 agosto. Probabilmente qualche indicazione in più arriverà dal tradizionale simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, quest’anno dedicato ai cambiamenti strutturali nell’economia globale, in programma dal 24 al 26 in Wyoming.