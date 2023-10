Situazione e strategie del jihadismo in Francia e nel mondo

Dal 2000, in Europa sono stati commessi 150 attacchi islamici, per un totale di 800 morti. La Francia è il Paese più attaccato, con 320 morti causati da 80 attacchi. Dal 2014, 5.500 cittadini europei sono partiti per la jihad in Siria-Iraq, tra questi 2.000 sono tornati. Il numero di islamici in grado di agire è stimato in 50.000 nell’UE, senza contare quelli in Svizzera e Bosnia-Albania. In Francia, dal 2012 sono stati rilasciati 480 prigionieri radicalizzati, la maggior parte dei quali è stata fanatizzata in carcere.

Alla minaccia “proiettata” si è aggiunta in Francia una minaccia “endogena”, alimentata da un fanatismo comunitario-religioso che legittima la jihad contro gli “islamofobici” e i “blasfemi” (come Samuel Paty) in nome della sharia. Se ai 300 militanti jihadisti incarcerati in Francia si aggiungono i 280 rilasciati tra il 2020 e il 2023, quelli in via di prima radicalizzazione, i jihadisti scomparsi nel nulla in Siria e in Iraq e rientrati nell’area Schengen attraverso flussi clandestini, senza dimenticare le famiglie dei jihadisti ufficialmente rimpatriati in Francia, la minaccia rappresentata da questi predatori endogeni è difficile da monitorare (sarebbero necessari da 15 a 18 agenti di polizia per impedire a individui radicalizzati di fare del male), le altre forze responsabili della prevenzione e della lotta al terrorismo, anche se ogni mese sventano attentati pianificati. In questo contesto, gli attentati commessi dal 2020 in poi sono stati compiuti da individui spesso non affiliati e fanatici della retorica paranoica salafista che invita i giovani musulmani a prendere le distanze dai “miscredenti” e a “punirli” per la loro “islamofobia” (minaccia “endogena”). Quanto al rischio di una minaccia “proiettata”, che si è affievolita dopo il declino dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, potrebbe riemergere in qualsiasi momento a seconda delle variabili geopolitiche (guerra in Ucraina, “accordi di Abraham” israelo-arabi, destabilizzazione dell’Africa e dei regimi arabo-musulmani, competizione Daech-Taliban-Al-Qaeda nella zona “Afpak”, ecc.)

A livello globale, la capacità dello Stato Islamico (che ha organizzato l’attacco al Bataclan) di “proiettarsi” dal Medio Oriente è stata ridotta dalla lotta della coalizione internazionale, ma sta gradualmente ricostruendo la sua capacità di attacco. In Iraq e Siria, il gruppo si basa su tattiche di guerriglia e attacchi alle forze di sicurezza. L’ISIS ha ancora un gran numero di truppe in “Siria” e il gruppo si è diffuso in tutto il mondo, dall’Africa subsahariana all’Asia. L’ISIS ha ancora una cassa di guerra di 3 miliardi di euro e la sua rete, che sta diventando più difficile da colpire grazie alla crescente digitalizzazione e decentralizzazione, sarà più difficile da identificare e combattere. Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l’ISIS mantiene tra i 15.500 e i 25.000 membri nella zona “Syriak”, senza contare i “franchizzati” nell’Africa subsahariana, nell’Asia meridionale e in Afghanistan. L’organizzazione mantiene un nucleo territoriale nella Siria orientale e sta cercando di raggruppare i suoi membri per creare cellule dormienti in attesa di un ritorno in forze. L’obiettivo di islamizzare l’umanità rimane comune a ISIS e Al-Qaeda, ma i modelli differiscono: mentre lo Stato Islamico vuole ricreare il califfato transnazionale e abolire le frontiere tra gli Stati musulmani, Al-Qaeda rimanda l’obiettivo califfale finale e privilegia una lotta più diretta all’interno dei contesti nazionali.

Al-Qaeda, che ha compiuto l’attentato a Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, rimane determinata a colpire i Paesi occidentali e si contende con ISIS la leadership del jihadismo internazionale. L’Africa subsahariana e l’Asia sono le sue nuove aree di espansione e l’eliminazione del suo emiro, Ayman Al Zawahiri, il 31 luglio 2022 a Kabul, non ha distrutto il suo potere. Il nuovo leader, Seïf al-Adl, ex membro delle forze speciali egiziane con base in Iran, membro di lunga data dell’organizzazione e proveniente dallo stesso Paese di Zawahiri, ha una reale autorità morale all’interno della nebulosa. Dopo la caduta dello Stato Islamico, Al-Qaeda, che è meno sotto i radar di ISIS, si è rafforzata. È sempre stata presente in Siria, attraverso il gruppo Jabhat al-Nosra, ora Hayat Tahrir al-Sham, di fatto protetto dalla Turchia di Erdogan, che attinge alle forze jihadiste riciclate dalla compagnia mercenaria turca SADAT nei teatri libici contro il generale Haftar e in Nagorno-Karabakh contro gli armeni a sostegno dell’esercito azero. All’inizio del 2018 è emerso in Siria un nuovo gruppo fedele ad Al-Qaeda, il Tanzim Hurras ad-Din, che conta tra i 2.000 e i 3.000 combattenti. Al-Qaeda ha una presenza più ampia e consolidata di ISIS in Medio Oriente, nel Khorasan, nel Sahel, nello Yemen, in Libia e in Somalia. Con 70.000 membri in tutto il mondo, di cui 11.000 in Siria e 7.000 nel Sahel, opera come un ufficio centrale, redigendo promemoria e appelli, suggerendo alleanze, emanando fatwa e istruzioni e progettando kit operativi, mentre si accontenta di definire la strategia generale che i suoi affiliati e i gruppi “in franchising” applicano come ritengono opportuno. Al-Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim) rimane l’affiliato più attivo, insieme ad Al-Qaeda nella Penisola arabica (Aqpa, con sede nello Yemen).

Nel Sud-Est asiatico, soprattutto nelle Filippine e in Indonesia, alimentate dalla povertà e dalle tensioni tra vari gruppi etno-religiosi, le organizzazioni terroristiche reclutano sempre più spesso innestandosi su movimenti separatisti e islamisti esistenti e “affiliandosi” ad essi. Nelle Filippine, l’organizzazione terroristica Abu Sayyaf ha avuto legami precoci con Al-Qaeda e agli inizi è stata persino finanziata dalla beneficenza di Mohammad Jamal Khalifa, cognato di Osama bin Laden. Al-Qaeda è l’organizzazione terroristica più attiva nell’area. L’ISIS, da parte sua, ha iniziato a migrare verso il Sud-Est asiatico dopo la sconfitta in Siria, in particolare innestandosi in gruppi islamisti locali o infiltrandosi in essi per poi dividerli. Molti militanti di Abu Sayyaf hanno giurato fedeltà allo Stato Islamico. I 1.000 cittadini indonesiani e malesi che si sono uniti all’ISIS in Siria per combattere la jihad si sono diffusi in patria. Lo Stato Islamico conta 500 membri attivi nelle Filippine, senza contare altri gruppi jihadisti rivali o associati.

L’Africa ha pagato il prezzo più alto al jihadismo dopo la caduta dell’ISIS in Iraq/Siria. Dal 2005, gli attacchi più violenti commessi da Al-Qaeda hanno avuto luogo nel Sahel, dove decine di migliaia di combattenti sostenuti da tribù e reti salafite hanno gettato nel caos i deboli Stati del G5 Sahel. Migliaia di civili sono stati uccisi. 3 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro case in Mali, Niger e Burkina Faso, i principali Paesi colpiti. In Nigeria, l’esercito nazionale, a sua volta infiltrato, è stato sopraffatto dall’insurrezione di Boko Haram, che in lingua hausa significa “l’occidentale è peccatore”. Il gruppo, diventato famoso per il rapimento delle studentesse, è in competizione con Ansaru, un gruppo scissionista che ha giurato fedeltà ad AQIM nel 2022.

Con il loro folle intervento contro il regime di Gheddafi nel 2011 – che ha permesso ai mercenari libici di trasportare armi e combattenti in tutto il Sahel – Parigi, Londra e Washington hanno contribuito alla diffusione di questo flagello nell’Africa nera. Gli attacchi jihadisti sono perpetrati da Aqmi, Ansar Dine, il Movimento per l’Unità del Jihad in Africa Occidentale (Mujao), Al-Mourabitoune, il GSIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), lo Stato Islamico nel Grande Sahara, la Katiba Macina, così come Ansar-ul-Islam e Ansur.

Dall’altra parte dell’Africa, il gruppo jihadista somalo Al-Shabaab (“Gioventù”), legato ad Al-Qaeda, combatte per creare uno Stato islamico salafita in Somalia. Minaccia i Paesi vicini, come Etiopia e Kenya. Un altro Paese dell’Africa orientale preso di mira dal jihadismo è il Mozambico, uno Stato di lingua portoghese a maggioranza cattolica. Nel 1998, al termine della guerra civile, giovani formati nelle università islamiche saudite hanno dato vita al movimento Ansar Al-Sunna, noto come Shabbabs. A differenza del suo omonimo somalo, gli Shabbabs hanno recentemente giurato fedeltà allo Stato Islamico. I suoi attacchi sono sempre più letali: 500 vittime in 4 anni e 530.000 sfollati…

Come si vede, mentre l’attenzione dei media è attualmente concentrata su Israele, il jihadismo uccide molte più persone in quasi tutto il mondo. L’America Latina è l’unico continente risparmiato da questo flagello, che non ha finito di colpire l’Europa, che i Fratelli Musulmani hanno battezzato « terra di predicazione e testimonianza » per la sua permeabilità…