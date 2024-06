Sinodo, «Chiesa viva e in movimento» Ecco le sintesi arrivate da tutto il mondo

La Segreteria generale sta elaborando un documento finale osservando quelli inviati dalle diverse Conferenze episcopali nazionali Un lavoro in vista della elaborazione dell’Instrumentum laboris per ottobre

Roma – Continua il cammino di avvicinamento alla Seconda Sessione della XVI Assemblea del Sinodo dei vescovi, dedicato alla sinodalità, fissato dal 2 al 27 ottobre prossimi. Registrando risposte «entusiaste e creative», ma suscitando anche «resistenze e preoccupazioni».

Nei giorni scorsi è terminato il lavoro di sintesi sui rapporti giunti alla Segreteria generale, in vista dell’elaborazione dell’Instru-mentum laboris per l’assise di ottobre.

Dal 4 al 17 giugno un gruppo di teologi (tra cui tre suore e due docenti laiche) provenienti da diversi continenti, ha lavorato sui 107 rapporti delle Conferenze episcopali e dalle Chiese cattoliche orientali, sul contributo dell’Usg-Uisg (l’Unione Internazionale dei Superiori Maggiori e quella delle Superiore Generali), e sulle oltre 175 osservazioni, provenienti da realtà internazionali, facoltà universitarie, associazioni di fedeli o di singole comunità e persone.

Un’altra significativa fonte di riflessione è stata quella dei rapporti presentati dai parroci nella tre-giorni di lavoro dell’incontro parroci per il Sinodo che si è tenuto tra aprile e maggio.

Questi rapporti, sottolinea un comunicato della Segreteria generale del Sinodo, «sono frutto del lavoro che le Chiese locali hanno realizzato a partire dalla Relazione di Sintesi della Prima Sessione della XVI Assemblea ». E «mostrano una Chiesa viva e in movimento».

Fra i temi che maggiormente ricorrono, vengono segnalati: «la formazione alla sinodalità, il funzionamento degli organismi di partecipazione, il ruolo delle donne, dei giovani, l’attenzione ai poveri, l’inculturazione, la trasparenza e la cultura del rendere conto da parte di chi assume un ministero nella Chiesa, ma anche la catechesi e l’iniziazione cristiana, la collaborazione fra le chiese, la figura del vescovo».

La nota stampa riporta il commento del cardinale gesuita Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale della XVI Assemblea: «Il santo popolo di Dio si è messo in moto per la missione grazie all’esperienza sinodale.

Quest’ultima conosce risposte entusiaste e creative, ma anche resistenze e preoccupazioni. La maggior parte dei rapporti mostra, tuttavia, la gioia del cammino compiuto che ha dato nuova linfa a molte comunità locali e provocato anche cambiamenti significativi sul loro modo di vivere ed essere Chiesa.

I semi della Chiesa sinodale stanno già germogliando!». Il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, da parte sua ha tenuto a fare alcune precisazioni. «I rapporti – ha spiegato raccontano spesso l’esperienza di persone che hanno compiuto una vera e propria conversione personale.

Altri invece di persone che continuano a sperimentare confusione, preoccupazione o ansia. In particolare, vi è il timore che quanto inviato non sia preso sul serio oppure che ideologie e lobby di fedeli possano sfruttare il cammino sinodale per imporre la propria agenda».

«Per questo – ha rimarcato Grech – è bene ricordare che l’Assemblea di ottobre non è su quel o quell’altro tema, ma sulla sinodalità, su come essere Chiesa missionaria in cammino. Tutte le questioni teologiche e le proposte pastorali di modifiche hanno questo fine.

L’Assemblea sarà innanzitutto un tempo in cui ogni partecipante, collocandosi all’interno di un cammino iniziato nel 2021 e portando la “voce” del popolo di Dio da cui proviene, invocherà l’aiuto dello Spirito Santo e quello dei fratelli e delle sorelle per discernere la volontà di Dio per la Sua Chiesa, e non l’occasione per imporre la propria visione di Chiesa».

Ai lavori dei teologi hanno partecipato, tra gli altri, l’arcivescovo di Torino Roberto Repole, don Giuseppe Bonfrate, don Pasquale Bua, don Dario Vitali e Paolo Foglizzo. A questo punto il processo di elaborazione dell’Instrumentum Laboris continuerà con altre tappe.

Il Consiglio Ordinario realizzerà un primo discernimento di quanto elaborato dai teologi. Seguirà la stesura del documento vero e proprio, una verifica ad ampio raggio fino all’approvazione da parte del Consiglio Ordinario del testo da sottoporre al Papa per l’ok definitivo.

«L’Instrumentum Laboris ha precisato monsignor Riccardo Battocchio, uno dei due segretari speciali della XVI Assemblea (l’altro è il gesuita Giacomo Costa) – si presenterà diverso dal precedente. Se per la Prima Sessione era importante fare emergere i temi, ad ampio raggio, da affrontare, il documento di lavoro per la sessione di ottobre intende invece mettere in luce alcuni nodi da sciogliere per rispondere alla domanda Come essere Chiesa sinodale in missione, recependo il cammino fatto fin qui e proponendo argomentazioni teologicamente fondate insieme ad alcune proposte concrete per aiutare il discernimento affidato ai membri dell’assemblea».