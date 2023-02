Scienza e fede: P. Guido Alfani

Il 20 novembre 1940 spirava padre Guido Alfani. Sacerdote scolopio e scienziato fu, per oltre venti anni, direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze.

Il religioso nasce il 17 gennaio 1876 a Firenze. Iniziata la formazione nella città natale, il ginnasio lo completa al collegio Gavi di Livorno. Nell’istituzione, oltre ad essere uno studente modello, coltiva la passione per la sismologia ed matura la vocazione sacerdotale.

Attratto dalla vita religiosa, chiede di essere ammesso nell’Ordine delle Scuole Pie, fondato da San Giuseppe Calasanzio a Roma per la gioventù abbandonata.

Nel maggio del 1899 inizia il percorso come novizio e studente professo che terminerà con l’ordinazione al presbiterato.

Ordinato sacerdote, e viste le ottime doti di studioso, i superiori lo destinano all’insegnamento di fisica e matematica al collegio San Giovannino a Firenze, nel quale terminerà i propri giorni.

Docente preparato e chiarissimo nell’esposizione, chi ne fu allievo ne ricorderà sempre l’interesse per la ricerca e l’innovazione.

La passione per gli studi lo portò a perfezionarsi nei fenomeni naturali e sismici.

Allievo di padre Giovannozzi, scienziato e direttore dell’Osservatorio Ximeniano, ne raccoglierà il testimone.

Per la profondità dei propri studi ebbe la libera docenza in fisica presso l’Università di Firenze.

Le sue invenzioni, in relazione agli apparecchi per la rivelazione scientifica dei terremoti, furono pionieristiche in Italia ed all’estero, come ad esempio il fotosismografo. Lo strumento gli consentì di identificare l’epicentro dei terremoti di Messina ed Avezzano.

Tra le varie attività fu tra i primi a sviluppare l’uso della radiotelegrafia per lo studio e la comunicazione dei fenomeni naturali.

Conobbe Guglielmo Marconi, condividendone l’amore alla scienza ed alla ricerca.

Importanti le pubblicazioni, in cui raccoglie l’esperienza maturata nel corso dell’esistenza. Lo stile in cui segna i vari fenomeni dimostra la grande capacità di analisi e di approfondimento, doti che hanno sempre accompagnato l’attività di padre Alfani.

Numerose le fotografie che lo ritraggono nel proprio laboratorio, intento alla pratica scientifica e di applicazione del proprio metodo di lavoro.

Chi ebbe il dono di vivere con il presbitero lo ricorda come un uomo di grande fede ed amore alla vocazione.

Sacerdote e religioso, l’amore alla scienza fu la strada maestra per la ricerca di Dio, amato e servito nell’assolvimento della propria missione di sacerdote e scienziato.