Roma, il giorno di fuoco e adesso negli ospedali arriva il «codice calore»

Attesi in Sardegna 47 gradi, 45 in Sicilia, 44 in Puglia. La bolla di calore che sta interessando l’Italia è una delle tre che in questi giorni stanno rendendo roventi tre continenti: Europa, Asia e Nord America. Molti record delle temperature massime sono già caduti (in Cina raggiunti i 52 gradi, primato nazionale) e altri si apprestano a essere ritoccati, come quello italiano ed europeo di 48,8 °C misurato in Sicilia nell’agosto di due anni fa (omologato proprio ieri dall’Organizzazione meteorologica mondiale), e quello mondiale di 54,4 gradi nella Valle della Morte (temperature più alte misurate in varie località non sono ritenute attendibili dalla comunità scientifica internazionale).

In Spagna oggi sono attesi 44 gradi nella zona di Cordoba, in Francia 40 gradi in Provenza e in Corsica. Secondo gli esperti anche Roma potrebbe superare il primato di 40,7 gradi registrato alla stazione meteorologica di Roma Urbe il 22 giugno 2022. «Ce la stiamo mettendo tutta per alleviare questa situazione. Siamo a temperature senza precedenti, i cambiamenti climatici si fanno sentire. Stiamo facendo il massimo formulando un Piano caldo. Il bagno nelle fontane però non si fa», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ieri già stabiliti in Sicilia nuovi primati a Trapani (43,5 °C), Marsala (43,3) ed Erice (40,4).

Il picco di caldo sahariano è previsto tra oggi e domani. Mentre al Nord il bollore potrebbe attenuarsi tra giovedì e venerdì, al Centro-Sud proseguirà per tutta la settimana. Delle 27 città italiane monitorate dal ministero della Salute, oggi venti sono segnalate in bollino rosso per le ondate di calore, altre sei in bollino arancione e solo Genova in bollino giallo. Domani i bollini rossi saliranno a 23, due in arancione, in giallo al capoluogo ligure si affiancherà Bolzano. In pianura padana si potrebbero toccare i 38-39 gradi, lo zero termico sulle Alpi è posizionato sopra i 5 mila metri, cioè oltre l’altezza della vetta del Monte Bianco. Ci saranno notti tropicali con minime che non scenderanno sotto i 20 gradi e l’afa a disturbare il riposo.

Il «codice calore»

Con il caldo aumentano i ricoveri. «Nei nove pronto soccorso dell’Asl Toscana centro stiamo registrando un aumento del 10% degli accessi per l’ondata di caldo, tra i quali anche molti turisti stranieri», ha reso noto Gianfranco Giannasi, direttore dell’Emergenza urgenza. Ai Pronto soccorso arriva uno specifico «codice calore», come indicato nella circolare diramata ieri dal ministero della Salute alle Regioni per prevenire gli effetti delle ondate di calore.

«Sono una delle maggiori minacce poste dal cambiamento climatico», ha detto Friederike Otto, docente di Scienze del clima al Grantham Institute. «Le alte temperature sono responsabili di migliaia di morti ogni anno, molte delle quali non vengono riportate, ma c’è ancora poca consapevolezza da parte dell’opinione pubblica dei pericoli che le temperature estreme rappresentano per la salute umana». La settimana scorsa uno studio su Nature Medicine ha stimato in 61 mila i morti in Europa per l’ondata di calore dell’anno scorso, di cui 18 mila solo in Italia.

Attenzione ai temporali

L’Alto Adige è anche oggi in allerta gialla della Protezione civile per temporali in montagna. Secondo iLMeteo.it nei prossimi giorni strutture cicloniche potrebbero scendere dalle isole Britanniche in Europa centro-meridionale, con effetti diretti anche sul Nord Italia dove potrebbero provocare insidiosi temporali. Sabato, a causa dell’umidità e del calore presenti nei bassi strati dell’atmosfera e dei forti contrasti termici tra masse d’aria, si potrebbero venire a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate.