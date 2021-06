Putin: rapporto con Usa al punto più basso. Io Killer? Il sorriso sprezzante

L’ex capo della Casa Bianca, Donald Trump, è un «individuo pittoresco», «un individuo straordinario, di talento. Ha personalità e non è arrivato dall’establishment americano» e «dalla grande politica». L’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, è invece «radicalmente differente, ha trascorso quasi interamente la sua vita in politica». Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva alla Msnbc, alla vigila dell’atteso faccia-a-faccia con Biden a Ginevra, sottolineando comunque di poter lavorare con Biden.

Il presidente russo, si è inoltre augurato che il suo omologo statunitense, non prenda decisioni «basate sugli impulsi» e ha riso sprezzante, sollecitato sul fatto che Biden lo abbia definito «un killer» e poi ha aggiunto di aver sentito decine di volte accuse del genere, ma che è qualcosa di cui non si preoccupa. «Durante il mio mandato, mi sono abituato ad attacchi da tutti i tipi di angolazioni e da tutti i tipi di aree, con ogni tipo di pretesto, e ragioni; attacchi di diverso calibro e ferocia e niente di tutto ciò mi sorprende. Penso che siano parole espressione della cultura americana»

Intanto i rapporti fra Stati Uniti e Russia sono al «punto più basso da anni» afferma Putin, che bolla come «senza senso» le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali la Russia si sta preparando a offrire a Teheran un sistema satellitare avanzato: «Abbiamo dei piani di cooperazione con l’Iran. Ma questa è solo una fake new. È senza senso, spazzatura».