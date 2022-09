«Per la prima volta Putin è in difficoltà da tutti i punti di vista»

La mobilitazione in Russia, le proteste, i referendum in Ucraina, le alleanze, la minaccia atomica. «Per evitare esiti drammatici serve un negoziato. Né Putin né l'Occidente, però, sono disponibili». Intervista all'esperta di politica russa Mara Morini

«Forse per la prima volta nella sua vita Vladimir Putin si ritrova debole sia sul fronte interno che su quello esterno. I prossimi mesi saranno cruciali, sia per l’andamento della guerra in Ucraina sia per la ricerca di una via d’uscita negoziale al conflitto». È quanto dichiara in un’intervista a Tempi Mara Morini, professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova e grande esperta di politica russa.

Oltre 1.300 persone sono state arrestate in Russia per aver protestato contro la «mobilitazione militare parziale» annunciata da Putin. Nel paese esiste un’opposizione al presidente russo?

Esiste una parte del paese, che però rappresenta una minoranza e che è oggetto di forti repressioni, che non condivide le scelte di Putin. Alla protesta indetta da diverse associazioni studentesche hanno aderito 38 città, medie e grandi, anche se il maggior numero di fermi ha riguardato San Pietroburgo e Mosca.

Il Cremlino se lo aspettava?

Credo di sì, dal momento che già mercoledì mattina circolava un documento della Procura generale di Mosca dove si specificava che chi si fosse presentato a queste manifestazioni avrebbe rischiato una multa fino a 5.000 euro, 200 giorni di lavori forzati e 15 giorni di arresto. C’è stato il tentativo di scoraggiare la partecipazione alle proteste, dovute al fatto che la mobilitazione, per quanto parziale, tocca da vicino moltissime famiglie russe.

Chi verrà chiamato in guerra?

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu è stato molto attento, ha spiegato innanzitutto che saranno esclusi gli studenti universitari, perché se tocchi gli studenti alle famiglie moscovite e di San Pietroburgo rischi di provocare reazioni esagerate. Saranno esentati anche i militari di leva, chi lavora nei complessi militari-industriali e chi ha raggiunto una determinata età. È chiaro che Putin ha dovuto fare una operazione di bilanciamento.

Tra quali posizioni?

Ha dovuto concedere qualcosa alle fazioni nazionaliste, che si lamentano dell’andamento del conflitto, ma anche a quelle moderate per non perdere consensi.

La mobilitazione è il riconoscimento implicito delle difficoltà della Russia?

Non serviva la controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv per scoprirlo. Putin ha capito che non poteva continuare a contare su volontari, mercenari e ceceni. Doveva necessariamente passare a dei professionisti, come sono ritenuti i riservisti che saranno ulteriormente addestrati. Ci vorranno mesi prima che vengano impiegati.

Putin è in difficoltà anche sul fronte delle alleanze internazionali?

A Samarcanda ha incassato le perplessità del presidente cinese Xi Jinping, ma soprattutto del premier indiano Narendra Modi, che è stato ancora più diretto. Gli hanno fatto capire che non lo sostengono così tanto in questa iniziativa militare e che pensano di più ai propri interessi. Per la prima volta, a mio avviso, Putin si ritrova in difficoltà sia sul fronte interno che su quello esterno.

L’amicizia «senza limiti» tra Russia e Cina potrebbe rompersi?

Non credo, perché l’indebolimento dell’egemonia americana è un interesse comune. La Russia però potrebbe ritrovarsi nel ruolo di partner debole della Cina. C’è il serio rischio, come si diceva già all’inizio di questo conflitto, che la Russia diventi economicamente e politicamente uno Stato vassallo della Cina. Adesso Putin dovrà dimostrare di essere così abile come dice.

Oggi iniziano i referendum sull’annessione alla Russia nel Donbass, a Kherson e a Zaporizhzhia. Se, come pare scontato, le consultazioni daranno esito positivo, quali saranno le conseguenze?

Dal punto di vista militare i referendum permetteranno alla Russia di consolidare questi territori e teoricamente di impedire quanto accaduto a Kharkiv. Bisognerà capire ovviamente come reagiranno l’esercito ucraino e l’Occidente: dopo l’annessione, per quanto non riconosciuta dalla comunità internazionale, i territori entreranno a far parte della Federazione russa e ogni attacco in queste regioni darà a Putin la possibilità di agire secondo quanto previsto dall’articolo 87 comma 2 della Costituzione.

Cioè?

Dichiarare la legge marziale per aggressione e soprattutto applicare la dottrina militare che prevede anche l’utilizzo di ordigni nucleari, in quanto si produrrebbe una minaccia esistenziale per la Russia.

Mercoledì c’è stato il più importante scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: Mosca ha liberato 215 soldati, la maggior parte dei quali faceva parte del Battaglione Azov. Kiev ha rilasciato 55 russi e ucraini filorussi, tra i quali Viktor Medvedchuk, considerato tra i maggiori alleati di Putin in Ucraina. È un segnale incoraggiante?

Io credo che in questi mesi, anche se non ne abbiamo avuta notizia, ci siano sempre stati tentativi di negoziazione. Lo scambio di prigionieri era fondamentale per liberare Medvedchuk: Putin ha fatto anche da padrino di battesimo alla figlia. Credo che sia andato in porto perché Medvedchuk era troppo importante per il presidente, anche se la liberazione di soldati del Battaglione Azov ha creato malumore tra le componenti propagandiste russe che già parlavano di processo di Norimberga verso questi soldati. Lo scambio di prigionieri è stato anche molto utile per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che può così dimostrare di essere un mediatore affidabile.

Lo scambio di prigionieri può portare a un accordo più ampio per una risoluzione pacifica del conflitto?

Questa non è appena una guerra tra Russia e Ucraina, perché in gioco c’è la ridefinizione delle sfere di influenza mondiali. È chiaro che l’Occidente si ritrova davanti a un vero e proprio dilemma.

Trattare con Putin, anche a condizione di cedere parzialmente sull’integrità territoriale dell’Ucraina, oppure andare avanti e rischiare una guerra nucleare?

Esattamente. Cedere anche solo ad alcune delle richieste russe significa creare un precedente pericoloso che tutti i regimi autoritari potrebbero leggere in futuro come un via libera a invadere altri paesi. L’Occidente si dimostrerebbe debole. È altrettanto chiaro, però, che se non si cerca di arrivare a un negoziato o a un compromesso che soddisfi entrambe le parti – e bisognerà vedere anche che cosa intende fare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – il conflitto andrà avanti a lungo e le conseguenze potrebbero essere davvero drammatiche.

C’è una via d’uscita da questo dilemma?

Credo che dovremmo ragionare settimana per settimana sulla base degli eventi. Io non penso che Putin utilizzerà subito un missile nucleare tattico, questa mi pare l’ultima carta da giocare. Penso che punterà a far passare l’inverno per rafforzarsi e poi proseguire con ancora più determinazione la guerra nella primavera del 2023.

A suo avviso la Russia ha intenzione di trattare in questo momento?

Penso che prima di sedersi al tavolo delle trattative Putin voglia essere in una posizione di forza maggiore.

Ucraina e Occidente invece?

Se devo basarmi sulle dichiarazioni dei rappresentanti di Kiev e degli Stati Uniti, mi pare che si siano posti come obiettivo non appena la sconfitta militare di Mosca, ma il crollo economico e politico della Russia di Putin. Se l’obiettivo è questo, anche qualora Putin ribaltasse la situazione sul terreno, difficilmente si arriverebbe a un negoziato. Allora però la colpa del mancato accordo non sarebbe soltanto del Cremlino. È presto però per dire se si arriverà mai a un accordo: nei prossimi due mesi ci saranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti e il Congresso del Partito comunista cinese a ottobre. Da qui a novembre la situazione è fluida. Dubito che decisioni impulsive o drammatiche verranno prese prima di allora.