«Per avere tutti in aula riempire i mezzi all’80% è l’unica soluzione»

Premette che nulla è ancora deciso perché la Conferenza Stato-Regioni si sta «ancora confrontando con il ministero per trovare la soluzione migliore», ma da presidente dell’organo che rappresenta tutte le Regioni italiane Massimiliano Fedriga ha già le idee chiare: «Per riprendere la scuola in presenza per tutti, senza più dover ricorrere alla Dad, la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all’80%». Il presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia sa che il tema è cruciale in vista della ripresa delle attività a settembre, e che quello dei trasporti sarà uno dei problemi più delicati da risolvere, visto che per i mezzi pubblici non è previsto l’obbligo di green pass, che dovrebbe scattare a fine agosto per aerei, treni a lunga percorrenza e navi.

Il governo punta a far tornare in presenza a settembre tutti gli studenti, anche quelli delle superiori che hanno passato buona parte dell’anno scolastico in Dad. Le Regioni sono pronte?

«Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: basta Dad. Ma bisogna partire dai dati reali».

Quali sono?

«Il trasporto pubblico locale può essere potenziato entro un certo limite per quanto riguarda i percorsi extraurbani, ma solo per quelli».

Perché?

«Perché nei centri urbani non possono essere utilizzati i bus turistici, che nel cuore delle città non possono circolare, per dimensioni e modalità di accesso. Per decongestionare in parte l’afflusso si può ricorrere agli scuolabus dove è possibile, ma non si può fare molto altro».

Non si possono aumentare le corse?

«Sono già state aumentate. Per portare tutti i ragazzi a scuola, ci dicono i nostri studi, servirà riempire i mezzi pubblici fino all’80%».

È un rischio sostenibile?

«Esistono sistemi per abbassare la soglia di rischio. Come Regione Friuli-Venezia Giulia noi proprio in questi giorni stiamo varando un piano che prevede di installare impianti di aerazione sui mezzi come quelli che ci sono oggi sui treni. È un filtraggio che è sicuramente utile: non annulla il rischio, ma aiuta».

Sono costi sostenibili per tutte le Regioni?

«A noi costa sui 4-5 milioni di euro, in proporzione è una voce di bilancio che per tutti dovrebbe essere sostenibile».

Si potrebbero aumentare i mezzi a disposizione, se si disponesse del personale, comprando altri bus?

«Per aumentare il numero di mezzi con forniture ordinarie serve circa un anno e due mesi: per farlo in tutta Italia con ordinativi eccezionali ci vorrebbero degli anni… Non è la strada percorribile per affrontare l’emergenza».

L’altro grande problema che vede coinvolta sempre la fascia di popolazione meno vaccinata, quella dei giovanissimi, è proprio quello delle scuole: siete pronti per riaccogliere gli studenti in sicurezza?

«Vedremo quali saranno le indicazioni del Cts sulle misure da adottare. Noi come Regione abbiamo già disposto fondi straordinari nel caso ci si dovesse appoggiare a strutture private come cinema, palestre, per avere più aule».

La vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico che molti chiedono aiuterebbe?

«Qui da noi non è necessaria, abbiamo praticamente il 100% dei vaccinati tra insegnanti e personale Ata. Bisognerà vedere se qualche Regione ha particolari sofferenze, e decidere come agire in quei casi, eventualmente. In generale, bisognerebbe evitare di fare una guerra di religione su questi temi, di schierarsi in fazioni contrapposte. Vanno trovati punti di incontro, non di scontro».

Lo ha detto al suo leader Salvini?

«Salvini è stato criticato dai no vax perché si è vaccinato come da chi dice che servirebbero i vaccini obbligatori, questo succede a chi cerca una mediazione. Il Paese deve essere accompagnato per uscire una volta per tutte dall’emergenza trovando soluzioni condivise, non radicalizzando e ideologizzando tutto: è quello che noi stiamo cercando di fare».