Pechino è pronta a declassare il Covid In arrivo aperture e regole meno dure

L’annuncio potrebbe arrivare già domani. La Cina è pronta ad ammorbidire ulteriormente le regole anti-Covid, rinunciando ad alcune delle misure più aspre che hanno disegnato scenari, apparsi a molti analisti, come inquietanti, distopici, totalitari. A spingere Pechino a questa opera di revisione è la consapevolezza, come sottolinea la Reuters, che la linea della “tolleranza zero” nella lotta all’infezione ha duramente colpito la seconda economia più grande del mondo, ha messo a dura prova centinaia di milioni di persone costrette a vivere in una condizione di semi prigionia, e messo in moto la più grande “esibizione” di malcontento pubblico nella Cina continentale da quando il presidente Xi Jinping ha preso il potere nel 2012.

Un cambio di marcia si è registrato già nei giorni scorsi nel gigante asiatico, a macchia di leopardo, con la rimozioni dei blocchi, le quarantene domiciliari e la diminuzione dei test da effettuare, mentre secondo le autorità sanitarie oltre il 95% dei casi di infezione in Cina sono asintomatici e lievi e sono stati 4.318 nuovi contagi accertati ieri. A Pechino, i residenti non sono più tenuti a mostrare un test all’acido nucleico negativo fatto nelle 48 ore per l’uso dei mezzi pubblici. Stessa regola anche a Shanghai, strozzata dal duro lockdown di due mesi ad aprile e maggio scorsi. La vicina Hangzhou si è spinta oltre: stop ai test di massa regolari per gli oltre dieci milioni di residenti, ad eccezione di coloro che vivono o visitano case di cura, scuole e asili. Ad Urumqi, il capoluogo dello Xinjiang dove più di due settimane fa morirono 10 persone in un incendio salito a catalizzatore delle recenti proteste, hanno riaperto oggi supermercati, hotel e ristoranti. La città, con oltre 4 milioni abitanti, ha sperimentato una delle chiusure anti-pandemia più lunghe della Cina, con aree bloccate da agosto a novembre. Le autorità di Wuhan, la città dove il coronavirus è stato rilevato per la prima volta a fine 2019, e dello Shandong hanno eliminato domenica l’obbligo di test per i trasporti pubblici.

Quali saranno le novità introdotte dal regime? La prima, la più importante perché l’intero apparato disciplinare messo in piedi dalla Cina deriva da questo. La gestione della malattia potrebbe essere declassata alla categoria B, considerata meno rigorosa dall’attuale categoria A di livello

superiore delle malattie infettive. La categoria A copre malattie come la peste bubbonica e il colera, mentre la categoria B raggruppa la Sars, l’Aids e l’antrace; altre malattie come l’influenza, la lebbra e la parotite sono invece collocate nella categoria C. Proprio la gestione del Covid secondo i protocolli di categoria A ha dato alle amministrazioni locali il potere di mettere in quarantena i pazienti e i loro contatti stretti e di chiudere in lockdown intere aree. Tra le possibili conseguenza nel cambio di approccio, anche la rinuncia ai rigidi controlli alle frontiere. La scorsa settimana il vice premier Sun Chunlan, che sovrintende agli sforzi della Cina contro il Covid, hariconosciuto che la capacità del virus di causare malattie si stava indebolendo.

« La possibilità di un’uscita anticipata ma gestita è aumentata », ha confermato lunedì, in una nota, il capo economista cinese di Goldman Sachs Hui Shan.