Meloni vola a Palermo: è un giorno storico. Mattarella: successo di tutto lo Stato

«È un giorno storico, la lotta alla mafia proseguirà senza tregua», la sua promessa all’arrivo in Sicilia. La premier ha complimenti per investigatori e inquirenti che hanno raggiunto questo risultato atteso da trent’anni: «L’Italia è fiera di voi».

I complimenti per il suo governo sono arrivati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «È un successo per tutto lo Stato», ha detto in una telefonata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e poi al comandante dell’Arma del carabinieri. Il numero uno del Viminale in serata è volato a Palermo da Ankara dove aveva firmato l’intesa per la cooperazione con la sicurezza turca: «Nessuno deve sperare di farla franca quando sceglie la strada della mafia: il momento di pagare il conto prima o poi arriva. Lo Stato c’è e ci sarà sempre».

A Palermo, nelle tante tappe istituzionali, la premier Meloni insieme al sottosegretario Mantovano ha dedicato un minuto di silenzio davanti alla stele di Capaci, per rendere omaggio a Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. Avanzando una proposta: «Il 16 gennaio possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro degli uomini e delle donne che hanno portato avanti la guerra contro la mafia».

Ma dal Partito democratico arriva una precisazione: la giornata in ricordo di tutti gli uomini e le donne che combattono e hanno combattuto le mafie esiste già, è il 21 marzo. La senatrice Vincenza Rando lo dice «senza intento polemico. Vorrei ricordare che la giornata è stata promossa nel 1995 da Libera e nel 2017 è stata approvata con voto unanime alla Camera».

Le intercettazioni

«Sono fondamentali per questo tipo di indagini, non sono in discussione»

A Palermo però le polemiche sono arrivate davvero. Quelle su una trattativa per l’arresto del boss Messina Denaro «preannunciata» a Massimo Giletti su La7 mesi fa dall’uomo dei Graviano Salvatore Boiardo. La premier Meloni non ci sta: «Le polemiche su questa trattiva sono incomprensibili. Il primo provvedimento in assoluto di questo governo è la difesa del carcere ostativo, del carcere duro». Ancora: «Messina Denaro andrà al carcere duro perché quell’istituto esiste ancora grazie a questo governo. Qualcuno dovrebbe spiegarmi questa eventuale trattativa».

Poi a Quarta Repubblica su Rete 4 precisa anche sull’uso delle intercettazioni. «Per me, per come sono utilizzate per i procedimenti di mafia, sono fondamentali: sono uno strumento di indagine di cui non si può fare a meno e nessuno per questo genere di reati le ha mai messe in discussione. Sono d’accordo con il procuratore di Palermo». Diverso è il tema «del rapporto tra le intercettazioni e quel che diventa di pubblico dominio, anche nella fase in cui le intercettazioni non dovrebbero essere pubbliche».

A Montecitorio il prossimo 27 gennaio l’Aula è chiamata a votare la proposta di legge che prevede una nuova Commissione antimafia. Per guidarla il nome forte è quello della penalista Carolina Varchi.

La giornata comunque rimane storica. E per una volta le forze politiche hanno parlato con una voce sola. Dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a quello dei Verdi Angelo Bonelli, dal leader della Lega Matteo Salvini al segretario dem Enrico Letta, a quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, al leader di M5S Giuseppe Conte. La parola d’ordine: vittoria.