Maltempo. Oggi “allerta gialla” in otto regioni

Anche nella giornata di oggi il maltempo investirà il nostro Paese. Venti forti, mareggiate e neve impongono l’allerta gialla in otto regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel fine settimana appena trascorso una fitta nevicata ha interessato l’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), mentre la parte est dell’Emilia-Romagna ha dovuto fronteggiare frane ed alcune piene.

Due escursionisti lombardi di 30 e 53 anni sono morti travolti da una valanga in Val Formazza, in Piemonte. In Valtellina, il piccolo paese di Spriana (Sondrio) è rimasto isolato a causa di uno smottamento nelle vicinanze della strada provinciale 15 e 70 persone, che ha impedito di raggiungere residenti e villeggianti.

Una frana ha interessato anche la provinciale 38, nei pressi di Pignone (La Spezia). La Toscana è stata sferzata dal vento forte per tutta la giornata di ieri.

Difficile, se non impossibile, viaggiare via mare nel golfo di Napoli: tutti i collegamenti per le isole di Ischia e Procida operati dagli aliscafi, sia dal capoluogo di regione sia da Pozzuoli sono stati sospesi; come anche alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa, a causa dell’incagliamento di una nave che opera quella tratta.

Sempre ieri, la circolazione ferroviaria è stata interrotta sulla circumvesuviana, tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario, a causa dell’allagamento della stazione di Scafati.

Piogge intense e raffiche di vento hanno investito pure le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

E mentre sull’Etna è tornata la neve, a Palermo il vento e gli alberi caduti hanno danneggiato delle automobili in sosta.

Diversi autoarticolati e camion, a causa del mare mosso, si sono ribaltati nel traghetto partito da Messina l’altra notte, e diretto a Salerno.

A Galatina (Lecce) è stato rinviato al prossimo 13 gennaio a causa del cattivo tempo il concerto “Winter Taranta” previsto ieri sera.

Coldiretti rileva invece che l’ondata di maltempo è «una manna per gli agricoltori» che, a inizio inverno, hanno convissuto con temperature calde rispetto alla media del periodo. Ma si teme ora per l’arrivo del gelo.