Maltempo in Emilia-Romagna, il Veneto salvato dai bacini di laminazione ma in Emilia-Romagna uno su due non funziona

Con la tempesta Vaia del 2018 in Veneto si registrarono 700 millimetri di pioggia in poche ore, ora in Emilia Romagna ne sono caduti 300: il confronto fra le infrastrutture e i sistemi delle due regioni confinanti

La devastazione dell’Emilia Romagna nasce dai 300 millimetri di pioggia in poco più di 24 ore registrati nelle zone più colpite dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni: dalle precipitazioni intense che hanno creato l’emergenza più grande dopo il terremoto del 2012; un altro terremoto, come l’ha definito il presidente della Regione Bonaccini. Sono esondati i corsi d’acqua in una cinquantina di punti, le frane sono oltre un centinaio, con conseguenze disastrose: un bilancio, ad ora, di 13 morti, decine di migliaia di sfollati e di persone senza elettricità, centinaia di strade interrotte, danni per miliardi. Eppure quei 300 millimetri non sono neanche paragonabili alla pioggia caduta nel vicino Veneto durante un’altra calamità di proporzioni devastanti: con la tempesta Vaia, nel 2018, oltre ai venti record si registrarono 715 millimetri di acqua in 70 ore. Più del doppio, ma non ci furono allagamenti paragonabili a quelli dell’Emilia Romagna di questi giorni.

Le opere nel Veneto

Tra i due territori, la prima differenza che salta all’occhio è data dalle infrastrutture. Il Veneto ha imparato la sua lezione nel 2010. L’alluvione che devastò il Padovano e il Vicentino quell’anno fu l’impulso per realizzare opere anti-alluvionali per un miliardo e mezzo di euro. Senza, 23 anni prima, finì sott’acqua un’area di 140 chilometri quadrati. Tra il territorio sicuro di oggi e i 130 comuni allagati di 23 anni fa ci sono vari bacini di laminazione: soprattutto quello di Caldogno (Vicenza) e quello di Montecchia di Crosara (Verona). Sono grandi vasche in cui convogliare le acque in eccesso dei fiumi, realizzate grazie a fondi di emergenza: nello specifico 3,5 miliardi stanziati con il piano dopo l’alluvione del 2010. «Finora – ha spiegato Giampaolo Bottacin, assessore all’ambiente e alla Protezione civile del Veneto – abbiamo completato 5 bacini, investito 400 milioni in opere di consolidamento, 320 milioni in opere di manutenzione. E siamo solo a metà. Già oggi, però, possiamo dire che c’è stata una svolta importante. Lo testimoniano gli eventi impattanti del 2018, 2019 e 2020». Il caso per eccellenza cui fa riferimento l’assessore è proprio la tempesta Vaia del 2018, quando sono caduti 715 millimetri di acqua in un arco ristretto di tempo. Oltre agli alberi sradicati si sono rotti acquedotti, sono crollati argini, ci sono state 130 frane ma i danni sono stati molto inferiori a otto anni prima.

In Emilia-Romagna 11 sono incompleti

Di fronte a una quantità di precipitazioni molto inferiore, i fiumi dell’Emilia-Romagna non hanno retto: su 23 corsi d’acqua in piena, 22 sono esondati, provocando le scene apocalittiche, che hanno fatto il giro del mondo. La Regione in questi anni ha previsto di costruire ulteriori «casse di contenimento», per sfogare i corsi d’acqua durante fenomeni come quest’ultimo. I cantieri però sono lontani dal termine. Tra il 2015 e il 2022 sono stati destinati oltre 190 milioni di euro per la realizzazione di 23 bacini ma all’esplodere dell’ultima emergenza solo 12 erano funzionanti. Nove sono ancora da finire, altri due funzionano in parte. «In alcuni territori, nelle ultime 24 ore, sono caduti addirittura 300 millimetri di acqua», ha sottolineato il presidente Bonaccini, ricordando come i terreni fossero già saturi d’acqua: «Ci sono infrastrutture quasi spazzate via». Ad aggravare la situazione, poi, il consumo del suolo, cioè l’occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale… In una parola: costruzioni. Sotto questo aspetto, l’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia, con un consumo del 9 per cento, terza regione per incremento del dato. Anche se fa meglio del Veneto – secondo sul podio del cemento in Italia (10,9%), dopo la Lombardia (12,4%) – il dato non è sufficiente a ribaltare gli effetti del maltempo record sul territorio. Così ha dettto l’ultima, ennesima, emergenza.