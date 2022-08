L’umanità assassinata dall’indifferenza

A morire non è stato solo un uomo, ucciso a colpi di stampella. A morire è stato il senso di umanità, assassinato dall’indifferenza. Parliamo dell’omicidio avvenuto ieri in pieno centro a Civitanova Marche. La fredda cronaca racconta di un venditore ambulante, Alika Ogorchukwu, nigeriano di 39 anni, sposato e padre di un bambino, pestato a morte da Filippo Ferlazzo, operaio di 32 anni, salernitano, con precedenti penali. L’arma del delitto: la stampella di Alika, claudicante dopo un incidente stradale, ma anche la furia cieca di Ferlazzo che, quando la vittima cade a terra, gli si siede sopra, schiacciandogli la testa. Il movente: i presunti apprezzamenti che Alika avrebbe rivolto alla fidanzata dell’aggressore, o forse l’insistenza con la quale ha cercato di vendere la merce. L’epilogo: Ferlazzo viene arrestato per omicidio volontario e rapina perché, dopo il pestaggio, ha anche rubato il cellulare della vittima. Ennesimo sfregio. Quello che la cronaca non riporta, però, sono i passanti che corrono in aiuto, che sedano la rissa. La cronaca non lo riporta non per un errore, ma perché tutto questo non è accaduto. La gente intorno, infatti, è rimasta indifferente. Qualcuno si è limitato a riprendere la scena con il telefono cellulare; qualcun altro ha gridato all’aggressore «Così lo uccidi», come se questo bastasse. Ma non è bastato, ovviamente. «I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la strada guardando dall’altra parte”», scrive Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti. Ieri questa alleanza segreta si è ripetuta, non lasciando spazio a quella corresponsabilità capace di portare sostegno ad un’umanità ferita.