L’Iran cosa vuole davvero? Distruggere Israele e cacciare l’America è solo una tappa?

Che cosa vuole veramente l’Iran? Il Medio Oriente e il mondo intero cercano di capire – col fiato sospeso – se i raid americani di ieri sera siano solo l’inizio di una rappresaglia dopo le uccisioni di militari Usa da parte di milizie filo-iraniane; se il regime degli ayatollah reagirà a sua volta; se questa spirale possa sfociare in un vero e proprio conflitto diretto tra l’America e l’Iran.

Una delle ragioni dell’incertezza, è l’opacità dei piani di lungo periodo che ha in serbo la teocrazia sciita di Teheran.

Il conflitto tra il fondamentalismo iraniano e “il Grande Satana americano” (un’espressione lanciata dall’ayatollah Khomeini nel 1979) dura dalla caduta dello Scià di Persia e dalla rivoluzione islamica di 45 anni fa.

Da allora non è migliorata molto la nostra capacità d’interpretare la mente del clero che governa con pugno di ferro il popolo iraniano e semina terrore nei paesi vicini.

L’antagonismo irriducibile verso l’America vista come una civiltà moralmente depravata, l’obiettivo conclamato di distruggere lo Stato d’Israele, vanno presi alla lettera perché figurano nella dottrina ufficiale della Repubblica islamica.

Ma c’è un terzo obiettivo strategico che non va sottovalutato, vista la natura religiosa del regime: il trionfo finale degli sciiti sui sunniti, quindi la conquista dei due luoghi sacri dell’Islam, la Mecca e Medina. L’Arabia saudita pertanto è la terza vittima designata, nel piano imperiale della teocrazia sciita.

E’ una delle ragioni per cui nessuno – da Biden al principe Mbs – può staccare gli occhi da quel progetto di intesa tra Arabia saudita e Israele, che segnerebbe uno smacco forse irrimediabile per i piani iraniani.

Sferrare un colpo mortale contro Israele e convincere l’America ad abbandonare il Medio Oriente sono obiettivi intermedi e funzionali in vista della méta finale, quella a cui la visione messianica degli ayatollah assegna il valore di gran lunga più elevato.

Sconfiggere Israele, l’America e l’Arabia può sembrare un progetto troppo ambizioso, irrealistico… salvo per chi pensa di avere Dio dalla propria parte?

Torniamo alle Primavere arabe…

Fare un passo indietro nel tempo, e allargare la visuale storica, può aiutarci. Perciò vi propongo una lettura da uno dei saggi più acuti sull’Arabia saudita, On Saudi Arabia di Karen Elliott House.

Quel libro fu scritto e pubblicato da questa grande giornalista – poi divenuta un’esperta analista – nel bel mezzo delle Primavere arabe, che segnarono uno dei punti più bassi dell’incomprensione occidentale verso quel mondo.

Ci illudemmo di avere di fronte una travolgente avanzata della democrazia. Un regime come la monarchia saudita era all’apice dell’impopolarità fra di noi, visto che non si piegava al “vento della storia”.

Le Primavere arabe finirono come sappiamo; gli errori di valutazione dell’Occidente (di cui Barack Obama fu uno dei protagonisti in negativo) spinsero a compiere nefandezze come la guerra in Libia. Nel frattempo l’Iran muoveva le sue pedine e si rafforzava.

La monarchia saudita lo osservava impaurita. “Molti dirigenti sauditi vedevano chiari segnali – scriveva la House dodici anni fa – che l’obiettivo dell’Iran era occupare la Mecca e Medina, proclamare uno Stato sciita nell’Arabia orientale più ricca di petrolio e gas e nelle piccole monarchie arabe anch’esse affacciate sul Golfo, Emirati e Bahrein, dove gli sciiti sono la maggioranza della popolazione.

Per la monarchia Al Saud la perdita delle principali ricchezze energetiche e della legittimità religiosa legata alla custodia dei luoghi sacri, segnerebbe la fine catastrofica della dinastia”.

Rivincita dell’antica Persia sull’Arabia

In una visione storica di lunghissimo periodo, questo scenario sarebbe la grande rivincita della civiltà persiana contro la civiltà araba. I persiani dovettero abbandonare la religione di Zoroastro e convertirsi all’Islam – come tanti altri popoli del mondo – in seguito a una conquista militare araba; ma avendo alle spalle una civiltà molto più antica e prestigiosa hanno sempre continuato a considerare gli arabi come “popoli inferiori”.

L’Iran è un caso raro in Medio Oriente di un popolo che pur convertitosi all’Islam non ha mai voluto adottare la lingua araba e ha mantenuto la propria. Intrecciata alle guerre di religione fra sunniti e sciiti c’è anche questo “scontro di civiltà” con diramazioni etniche, tribali, simboliche e culturali che affondano le radici nella storia più antica. Riprendo la lettura della House dove cita il principe Turki al Faisal, uno dei più acuti statisti sauditi: già capo dei servizi segreti, poi ambasciatore a Londra e a Washington

. “C’è chi pensa – le diceva al Faisal – che l’Iran vuole un arco sciita, vuole conquistare la Mecca e Medina, vuole creare l’impero persiano. Io non saprei, ma non vedo uno scenario positivo. Dobbiamo essere molto guardinghi, noi, il Bahrain, gli Emirati, il Libano, l’Afghanistan”. Già allora, oltre un decennio fa e in parte approfittando delle Primavere arabe, l’Iran era diventato la potenza dominante in Iraq, Siria, Libano, e Gaza. La sua influenza in ascesa incoraggiava gli sciiti del Golfo, dagli emirati all’Arabia, ad agitarsi contro i governanti sunniti.

Nello Yemen la milizia terrorista degli Houthi attaccava al cuore l’Arabia e avrebbe mostrato la sua micidiale pericolosità nel 2019 con una serie di colpi alle infrastrutture petrolifere di Riad. La House concludeva già allora su questo punto: l’Arabia era più vulnerabile di Israele e del Grande Satana americano, la vera preda era lei.

Khamenei e l’Asse della Resistenza

Questo scenario di lungo periodo è utile anche per valutare le ultime mosse iraniane. Gettare il sasso e nascondere la mano è una specialità in cui eccellono gli ayatollah. In termini più eleganti è quella che gli analisti americani chiamano “plausible deniability”. Gli attacchi contro Israele da parte di Hamas e Hezbollah, quelli contro l’America lanciati dagli Houthi e da altre milizie filo-iraniane, sono tutti esguiti in modo da poter “negare in modo plausibile che vi sia un mandante”.

Le più alte autorità di Teheran, incluso il leader supremo ayatollah Ali Khamenei, continuano a dire che non vogliono la guerra diretta né contro Israele né contro l’America. Ma poche settimane dopo la carneficina del 7 ottobre Khamenei convocò un grande summit dei capi di tutte le milizie che compongono l’Asse della Resistenza, in cui elogiò pubblicamente l’attacco di Hamas come una “vittoria epica”.

Khamenei sa che uno dei punti deboli di Biden è l’eredità di politiche accomodanti verso l’Iran. Biden ha preso in consegna da Barack Obama – di cui fu vicepresidente – il tentato accordo sul nucleare iraniano. I due presidenti democratici sognavano di portare a casa un successo storico, la riconciliazione con la Persia dopo la grande rottura del 1979 e la presa di ostaggi americani che aveva segnato la fine ingloriosa della presidenza di Jimmy Carter, un altro democratico.

Ancora alla vigilia della mattanza di Hamas, Biden aveva cominciato a trasferire all’Iran un acconto di 6 miliardi di dollari per rilanciare il dialogo.

Khamenei pensa che questo presidente ha le mani legate: dalla campagna elettorale, dalle divisioni interne all’America, dal capitale politico che aveva investito su un disgelo con l’Iran.

Ipotesi ottimista: il regime di Teheran sulla difensiva

A Washington una narrazione divergente descrive invece il regime degli ayatollah come troppo debole per permettersi una escalation. Molti analisti americani sottolineano che l’Iran ha un’economia a pezzi, disordini interni, una popolazione sempre più insofferente.

E di conseguenza non potrebbe sostenere una guerra con gli Stati Uniti (o con Israele). Pertanto sarà disponibile a una de-escalation che mantenga il conflitto nelle sue dimensioni più circoscritte:

Gaza, e il focolaio yemenita nel Mar Rosso. Questo rischia di essere “wishful thinking”, che scambia desideri per realtà. E’ dal 1979 che periodicamente l’Occidente vede il regime degli ayatollah vicino a cadere, e sopravvaluta il peso delle rivolte interne.

Peraltro i regimi autoritari quando si sentono fragili e in perdita di consenso, spesso usano la politica estera e le avventure militari per lanciare minacce alla propria popolazione: facendo vedere di che cosa sono capaci all’esterno, affinché sia chiaro che non accettano sfide interne.