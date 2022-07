L’autunno difficile di Xi Jinping

La Cina di Xi Jinping ha alcuni seri problemi. Se non verranno risolti — ed è improbabile che lo siano — questa seconda metà del 2022 può rivelarsi carica di tensioni. A causa delle turbolenze mondiali e soprattutto dei lockdown dovuti alla politica di Zero-Covid, nel secondo trimestre dell’anno il Pil è aumentato di solo lo 0,4% rispetto a un anno prima. È la crescita minore da quando è iniziata la raccolta dei dati, nel 1992, se si escludono i primi tre mesi del 2002, all’inizio della pandemia. I dirigenti di Pechino prevedono una ripresa robusta nei prossimi mesi ma ormai nessuno scommette sul raggiungimento dell’obiettivo di crescita del 5,5% che era stato fissato l’anno scorso: le previsioni più ottimistiche parlano di un 4,8%. Un’economia cinese debole contribuisce alla debolezza dell’economia globale, naturalmente. È anche un guaio per il segretario-presidente Xi, il quale in ottobre affronta il congresso del Partito che lo dovrebbe nominare per un terzo mandato di cinque anni (fatto senza precedenti, e vietato, nei tre decenni scorsi): la sua decisione di combattere drasticamente ogni focolaio di Covid, per quanto minuscolo, non è ufficialmente in discussione ma getta ombre sulla sua saggezza di giudizio.

La stessa scelta di giurare amicizia indiscutibile con Putin ha sollevato perplessità. Ci sono poi proteste popolari per casi di corruzione legati a mutui per i cittadini, anche se questo difficilmente diventerà un problema politico serio. Ma c’è in molte città l’insoddisfazione per i lockdown stessi, a cominciare da Shangai. E la Nuova Via della Seta, progetto che è il fiore all’occhiello di Xi, avanza a fatica, spesso anzi arretra: finora, nel 2022 ha investito all’estero meno di 30 miliardi di dollari, ben poco rispetto ai 127 del 2015, ai 106 del 2016, ai 115 del 2017; i Paesi che potrebbero ricevere i denari di Pechino sono sempre meno entusiasti di diventare debitori del gigante cinese. Inoltre, c’è il crollo dell’immagine globale della Cina. Mentre fino a pochi anni fa la reputazione globale di Pechino era buona, un sondaggio del Pew Research Center che ha misurato le opinioni pubbliche in 19 Paesi ha stabilito che il 68% degli intervistati ha un’opinione «non favorevole» della Cina. Xi Jinping sarà probabilmente osannato al congresso d’autunno ma non si può dire che ci arrivi con il vento in poppa.