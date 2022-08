L’Assunzione della Vergine Maria segno di «sicura speranza» per noi

Ogni anno il 15 agosto è una specie di spartiacque,. Per l’estate che entra nel suo capitolo finale, ma anche per la vita della Chiesa cattolica che ci invita a guardare con maggiore attenzione alla Vergine Maria, a conoscerla meglio, a pregarla di più. Un richiamo che trova ragione anche nel momento drammatico che stiamo vivendo, segnato da guerre, virus, mancanza d’acqua, instabilità politica. Mentre sottolinea i privilegi della grazia attribuiti da Dio alla Madonna, la festa dell’Assunzione di Maria ne ribadisce infatti l’intercessione materna, la vicinanza ai suoi figli. Fu Pio XII, con la Costituzione apostolica “ Munificentissimus Deus” a proclamare solennemente che per la Chiesa è dogma che «l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Siamo nel 1950, culmine però di un percorso iniziato molto prima. «Indubbiamente – spiega il biblista e mariologo monfortano padre Alberto Valentini – la proclamazione del dogma dell’Assunzione è il punto d’arrivo di un lungo cammino di fede, pietà e ricerca teologica, non solo della Chiesa cattolica, ma ancor prima dell’antica tradizione bizantina. Ne sono particolare testimonianza, in Oriente, le solenni e vibranti omelie sulla koímesis o dormizione della

Theotókos e, in Occidente, le tante chiese e cattedrali dedicate, nei secoli, alla Vergine assunta.

Perché la scelta del 15 agosto?

La data del 15 agosto ha un’origine piuttosto complessa. Sembra dipenda dal fatto che a Gerusalemme, il 15 agosto – a partire dal V secolo – si celebrava il giorno di Maria madre di Dio. Verso l’inizio del VI secolo, anche sotto l’influsso degli apocrifi che cercavano di raccontare gli ultimi giorni della vita di Maria sulla terra, la festa del 15 agosto cambiò nome e significato, e fu designata con appellativi diversi: Assunzione, Transito e in particolare Dormizione, titolo che si imporrà in Oriente a partire dall’VIII secolo.

Il dibattito tra studiosi ed esperti circa l’Assunzione riguarda soprattutto la questione se Maria sia morta o no.

Discussioni e posizioni diverse circa l’eventuale morte di Maria si sono avute dapprima – ancora una volta – in Oriente, prendendo spunto dalla celebrazione della festa liturgica dell’Assunzione. Nella Chiesa cattolica, in tempi più vicini a noi, c’erano state due correnti, che rispettivamente affermavano o negavano la morte della Vergine. Ma non è questo il problema che veramente interessa, questione che la definizione dogmatica del 1950 ha voluto evitare, affermando invece ciò che è sostanziale e significativo per Maria: la sua glorificazione in anima e corpo accanto a Cristo, quale primizia della Chiesa della gloria.

Il dogma cosa dice alla vita dei credenti “comuni”?

L’Assunzione di Maria riveste importanza fondamentale per Maria e per noi, per tutti i credenti. Come sempre, solo alla fine si comprende il significato e il valore di una vita: per la Vergine, l’assunzione è il senso ultimo della sua esistenza: iniziata con la pienezza di grazia – in vista della maternità del Figlio di Dio e della cooperazione alla salvezza – si conclude con la partecipazione di tutta se stessa, anima e corpo, alla gloria di Cristo Signore.

Per il fedele cosa significa?

La vicenda della Madre di Gesù non è un privilegio riservato a lei: ogni credente, chiamato in Cristo a una vita simile a quella di Maria, è destinato alla medesima gloria. Per questo il Concilio afferma che la Vergine assunta in cielo è segno di sicura speranza e di consolazione per tutto il popolo di Dio in cammino. La Chiesa “in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, ed in lei contempla con gioia, come in immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere” ( Sacrosanctum Concilium, n. 103).

Il Vangelo del 15 agosto ci regala il Magnificat, perché questa scelta?.

Il Magnificat è un testo densissimo, che può sintetizzare in maniera esemplare il significato della vita e del destino di Maria. È un canto di lode-esaltazione di Dio per la salvezza che ha operato nella povertà e umiltà di questa nostra sorella che tutte le generazioni proclameranno beata, per le grandi cose compiute in lei dal Signore. Il Magnificat non riguarda solo Maria, ma tutti noi: inizia con lei, e si conclude con Israele, popolo di Dio, che il Signore libera e salva. Il canto di Maria, che qualcuno ha definito “la marsigliese” del popolo di Dio è un canto di liberazione che celebra la vittoria definitiva del Signore su ogni forma di male e di violenza, la piena liberazione dei figli di Dio: evento che in Maria – quale primizia – si è compiuto.

Possiamo intenderlo, anche, come una specie di testamento spirituale di Maria?

È possibile, anche se il vero testamento la Madre di Gesù l’ha consegnato alle nozze di Cana: fate tutto quello che Gesù vi dirà. Il Magnificat rimane un messaggio di liberazione e di vittoria per tutti coloro che camminano sulle strade non facili del mondo, in un itinerario fatto di fede e di responsabilità.

Mai come in questo 2022 il nome di Maria è legato al desiderio di pace. Quando si è in difficoltà, nel bisogno, diventa spontaneo rivolgersi alla Madre.

È vero, ci rivolgiamo a lei che è sorella e madre tenerissima, ma soprattutto madre di Cristo- nostra-Pace. Dobbiamo invocarla in questi tempi difficili, ma non solo: bisogna pregarla sempre!

LA SOLENNITÀ

La storia del dogma il suo significato e cosa dice alla nostra vita. Parla il biblista e mariologo padre Valentini: il frutto di un lungo cammino di fede, pietà e ricerca teologica della Chiesa cattolica ma, ancora prima, dell’antica tradizione bizantina.