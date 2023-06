La Wagner si ferma a 200 km da Mosca. Prigozhin: «Stop per non spargere sangue russo». Il ruolo di Lukashenko: «24 ore di trattative»

• Il Cremlino avrebbe richiamato a Mosca «tutti i militari che finora erano rimasti nelle riserve e nelle zone di confine»

Ore 19:29 – Prigozhin si ferma: «Torniamo alle basi per evitare spargimenti di sangue»

Prigozhin ha diffuso un nuovo audio messaggio in cui dichiara di aver dato l’ordine di fare marcia indietro «per il rischio di spargimento di sangue russo» da una parte o dall’altra. I miliziani della Wagner, precisa, erano arrivati «a 200 chilometri da Mosca», ma ora tornano verso sud.

Ore 19:26 – Lukashenko dice di aver negoziato con Prigozhin «lo stop ai movimenti» della Wagner

Evgenij Prigozhin ha accettato la proposta di Alexandr Lukashenko di fermare l’avanzata dei mercenari di Wagner e allentare la tensione: lo ha detto il presidente bielorusso, secondo quanto riferiscono le agenzie russe Tass, Ria Novosti e Interfax. È stata trovata «una soluzione accettabile, con garanzie di sicurezza per i combattenti di Wagner». I negoziati tra Lukashenko e Prigozhin sono andati avanti tutto il giorno, ha aggiunto il servizio stampa della presidenza bielorussa.

Ore 19:17 – Putin ha lasciato Mosca?

Dov’è il presidente Vladimir Putin? Zelensky non ha dubbi: «Sono sicuro che non è più a Mosca». Da ore su Twitter rimbalzano gli screenshot dal sito di monitoraggio aereo Flightradar che mostra la presunta rotta di un aereo governativo russo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo c’era anche il presidente? Il Cremlino smentisce, ma questo non basta a frenare le indiscrezioni: i dettagli nel nostro approfondimento.

Ore 19:04 – Kiev lancia un’offensiva sul fronte orientale

L’Ucraina ha lanciato un’offensiva in più direzioni sul fronte orientale: lo annuncia il ministro della Difesa di Kiev.

Ore 18:26 – Biden in contatto con Macron, Scholz e Sunak

Il leader Usa Joe Biden ha parlato oggi con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico del Regno Unito Rishi Sunak per discutere della situazione in Russia e affermare il loro «incrollabile sostegno» all’Ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.

Ore 18:02 – Medvedev parla di «colpo di stato»: «Se le armi nucleari finiscono nelle mani dei banditi il mondo sarà sull’orlo della distruzione»

«Il mondo sarà portato sull’orlo della distruzione» se le armi nucleari della Russia finiranno nelle mani dei «banditi» della Wagner. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dall’agenzia Tass.

Medvedev, che non esita a parlare di «colpo di Stato», garantisce che le autorità russe impediranno ai «pazzi criminali» di trasformare questo ammutinamento in una crisi globale. E aggiunge: «Lo sviluppo degli eventi attuali dimostra che le azioni di coloro che hanno organizzato la ribellione militare si adattano pienamente allo schema di un colpo di stato ben congegnato e orchestrato».

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo non esclude, dunque, che all’operazione stiano partecipando anche «persone che in precedenza hanno prestato servizio nelle unità d’élite delle forze armate della Federazione russa» e «specialisti stranieri».