La Via di san Michele itinerario d’Europa

Una 'Via Micaelica' che riporti i viandanti sulle strade europee del culto di san Michele. È l’ambizioso obiettivo del Comune di Monte Sant’Angelo, dove sorge il santuario di San Michele Arcangelo, in collaborazione con Sacra di san Michele della Val di Susa e con Mont-Saint Michel in Normandia. L’intento del progetto, sostenuto dalla Regione Puglia, dalle Università di Bari e di Torino e da vari enti ecclesiastici, è il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa della 'Via Micaelica' come itinerario di interesse culturale europeo. In Occidente il culto di san Michele nel santuario di Monte Sant’Angelo fu centrale nel conflitto bellico tra i bizantini di stanza a Bari e i longobardi che avevano eletto Benevento a sede principale nel Sud Italia. Il santuario rappresentò il centro della diffusione del culto micaelico che nel Medioevo raggiunse i Paesi dell’Europa centro-settentrionale, al contempo fu meta di pellegrini diretti in Terrasanta. Si recarono in visita al santuario i papi Gelasio I, Agapito I, Leone IX, Urbano II, Celestino V, Callisto II, Alessandro III, Innocenzo II, Gregorio X e nel 1987 Giovanni Paolo II. Rese omaggio all’Arcangelo anche san Francesco, che per ben due volte lasciò traccia in Puglia, diretto in pellegrinaggio a Gerusalemme.

Oggi tanti viandanti sul cammino di Francesco percorrono a piedi il tragitto da Assisi a Monte Sant’Angelo, dove a ottobre si svolge la Festa del Cinema dei Cammini. Il santuario pugliese, come dimostrano numerosi studi, fu preso a modello da altri santuari, tra i quali Mont-Saint Michel e la Sacra di San Michele in Piemonte. La rinomanza che ebbe nel Medioevo è testimoniata dal racconto agiografico che tramanda l’apparizione di san Michele, ( Apparitio Sancti Michaelis in monte Gargano) documentato da oltre duecento manoscritti elaborati nei più importanti centri di copia dell’Europa settentrionale. La lettura e la traduzione dell’Apparitio fu oggetto di diverse interpretazioni e versioni di comodo più volte riscritte a causa della domina- zione dei Longobardi – che dichiararono il santuario di San Michele luogo di culto nazionale e tappa obbligata dei Crociati

diretti verso la Terrasanta- dei Bizantini, degli Svevi, dei Normanni e degli Angioini, che dominarono la Puglia tra il VI e il XIV secolo.

Nel castello svevo-normanno di Monte Sant’Angelo fu concepito il re Manfredi di Svevia, fondatore della città di Manfredonia, nato fuori dal matrimonio da una relazione tra Federico II di Svevia e la nobile piemontese Bianca Lancia, una delle tante amanti dell’imperatore.

Prima di avere una grande notorietà in Occidente e a Monte Sant’Angelo nel V secolo, il culto micaelico ebbe diffusione in Oriente, nella Frigia, nell’area di Colosse e Laodicea. Secondo Procopio, nella Bitinia sorgeva un santuario dedicato a san Michele dove si recavano i pellegrini provenienti da Costantinopoli, e proprio nella città bizantina nel 1076 furono forgiate le porte di bronzo poste oggi all’entrata del santuario. Nell’Alto medioevo Monte Sant’Angelo fu tra i quattro luoghi più frequentati della cristianità occidentale per la redenzione spirituale secondo il trinomio ‘Homo, Angelus, Deus’ che prevedeva la visita alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo a Roma e a san Giacomo di Compostella (Homo), all’Angelo della Sacra Grotta di Monte Sant’Angelo (Angelus) e in Terrasanta (Deus).

I luoghi di culto dedicati a san Michele hanno tra loro aspetti comuni: «Nei casi dei santuari micaelici, grande valore hanno la grotta, l’acqua, la montagna, il paesaggio, le caratteristiche ambientali. La roccia diviene elemento costitutivo della sacralità del luogo, la prova tangibile del coinvolgimento dell’Arcangelo nella storia degli uomini, tramite e garante del potere angelico… La relazione che si instaura tra l’Arcangelo e i santuari micaelici può considerarsi un transfert di sacralità, tra materialità e spiritualità», scrive Immacolata Aulisa, docente di Storia del cristianesimo antico all’Università di Bari, nel recente libro

Apparizioni di San Michele. Monte Gargano, Mont Saint- Michel, Sacra di Val di Susa (Pacilli editore-Quaderni Green Cave Legambiente).

La via micaelica si estende

lungo una linea più o meno retta dove sono collocati sette santuari. Comincia a Skelling Michael (Irlanda), dove san Michele apparve a san Patrizio, prosegue in Inghilterra fino a Saint Michael’s Mount, in Cornovaglia, dove l’Arcangelo apparve a un gruppo di pescatori. Procede in Francia a Mont Saint Michel, in Normandia, qui nel 709 san Michele apparve al vescovo Aubert di Avranches, ordinandogli di costruire una chiesa sulla roccia. A mille chilometri di distanza sorge il santuario della Sacra di San Michele in Val di Susa, edificato verso l’anno Mille, ad altri mille chilometri troviamo il santuario di san Michele a Monte Sant’Angelo. Il monastero greco-ortodosso di Symi nell’arcipelago greco del Dodecaneso è l’ultimo avamposto europeo, il percorso si conclude ad Haifa in Israele, dove sorge il monastero del Monte Carmelo costruito nel XII secolo dai crociati. Monte Sant’Angelo oggi è sede di due siti Unesco: il santuario di San Michele, e le secolari faggete della Foresta Umbra, nel Parco nazionale del Gargano. Storia, arte, natura, cammino, spiritualità e tanto altro non dovrebbero far esitare il Consiglio d’Europa a dichiarare la via Micaelica itinerario di interesse culturale.