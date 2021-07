La variante Delta dilaga in Europa: “Casi tra i vaccinati ma non sono gravi”

Abrignani (Cts): "Il vaccino dà ancora una copertura elevatissima rispetto al rischio di morte e di infezione grave". Il ministro: “Non abbassiamo la guardia”. Preoccupano gli over 60 non immunizzati: sono due milioni e mezzo

La variante Delta prende piede: si sfiorano i 30 mila nuovi casi al giorno in Gran Bretagna, risalgono i contagi in Francia e in Grecia, raddoppiano in Israele, la Catalogna con un ritmo esponenziale di nuove infezioni rinuncia a locali e discoteche dal prossimo weekend. E anche in Italia la curva discendente “si è fermata una decina di giorni fa”, avvisa la Società italiana di medicina generale, la variante è rilevata in quasi tutta la penisola, in Sardegna e in Abruzzo gli ultimi dati ne indicano al 78% la prevalenza e pure il Covindex, un indice che anticipa con buona approssimazione l’Rt, mostra che la trasmissibilità del coronavirus è già in risalita.

La preoccupazione è che ora la mutazione riscontrata per la prima volta in India nel marzo scorso buchi la barriera dei vaccini. Ad allarmare è uno studio che arriva proprio da Israele, tra i paesi-laboratorio della pandemia dove l’immunizzazione è andata avanti a ritmi serrati: il vaccino di Pfizer, il più ambito e diffuso, è meno efficace del 30% davanti alla Delta, avvisa il ministero della Salute. E quindi protegge solo nel 60% dei casi dal contagio.

“Notizie non incoraggianti” secondo il direttore del Dipartimento di scienze infettivologiche del policlinico Gemelli di Roma, Roberto Cauda. Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico, precisa però che “il calo di efficacia del 30% avviene rispetto a casi lievi seppur sintomatici. Se invece parliamo di protezione dall’infezione grave, dall’ospedalizzazione o dal decesso, il vaccino assicura una tutela ancora elevatissima: in questo caso la copertura diminuisce solo di 5 punti, dal 98 al 93%”.

È quello che, secondo Abrignani, sta accadendo in Gran Bretagna: “Che il Covid non si sviluppi in forma grave lo dimostra il fatto che davanti a 30 mila nuovi casi, l’aumento dei ricoveri resti basso e così anche il livello dei decessi”. “Siamo di fronte a una dissociazione – insiste pure Cauda – Più casi, ma meno gravi e meno morti”. È l’esempio a cui, da qui a fine agosto, si guarderà, per capire se davanti all’ennesimo azzardo sullo smantellamento delle misure anti-Covid il Paese d’oltremanica godrà ancora di quello che l’immunologo chiama ora “privilegio vaccinale”. con più della metà della popolazione già immunizzata. “Molto probabilmente avremo lo stesso decorso della Gran Bretagna – avverte Abrignani – ma non dobbiamo essere profeti di sventura. Al momento i farmaci sono sicuri”.

Secondo lo studio Seresmi dell’istituto Spallanzani di Roma sull’incidenza della Delta, solo il 5,7% dei contagiati era stato vaccinato con due dosi e “queste persone – spiega il direttore dell’Istituto, Francesco Vaia – hanno avuto nulla o scarsa sintomatologia e non hanno contagiato nessuno”. È il tasto su cui batte il ministro della Salute Roberto Speranza: “La pandemia non è finita, viviamo settimane molto delicate, serve la massima attenzione, la massima cautela, la massima prudenza. E dobbiamo continuare il lavoro con l’arma più potente che abbiamo per chiudere questa stagione difficile: la nostra campagna di vaccinazione”. Ci sono ancora più di 2 milioni e mezzo di ultrasessantenni che sfuggono persino alla prima dose. E anche ricevuta quella, davanti alla variante Delta, sarebbero protetti solo al 36% dal farmaco statunitense. “Sono loro che corrono il serio rischio di ammalarsi in forme gravi – spiega Abrignani – e allo stesso tempo permettono, assieme ai giovani non vaccinati, la circolazione del virus con delle ricadute sulla salute pubblica e sul livello dei contagi”.

Con una vaccinazione di massa, il virus sarebbe invece “addomesticato”, secondo l’immunologo, e a quel punto “ci potrebbe essere una sola vittima su mille persone, una percentuale simile a quella del virus influenzale e dunque accettata”. Perché con il virus, spiega il membro del Cts che sposa la linea di gradualità nelle riaperture scelta dall’Italia, saremo costretti comunque a convivere: “Da pandemia diventerà una endemia che ci porterà a mutare alcune abitudini continuando a contenere gli assembramenti, a usare l’amuchina, a tenere a portata di mano la mascherina. A meno che – avvisa – non arrivi una nuova variante più diffusiva della Delta che sfugge a tutti i farmaci”. La stessa preoccupazione di Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano: “Continueranno ad arrivarne altre e dobbiamo imparare a fare i conti con il fatto che riducono l’efficacia del vaccino. Fino ad ora le abbiamo bloccate. Ma l’autunno – dice a Metropolis, podcast di Repubblica – non sarà una passeggiata, anche se non paragonabile a quello scorso”.