La scienza cattolica (cioè intelligente) di Jérôme Lejeune

«Questo è il secondo terremoto in due giorni a San Francisco», aveva sussurrato un giovane medico nel silenzio irreale che era calato nella sala d’onore dello Sheraton Palace dopo il discorso di Jérôme Lejeune. Il celebre collega francese era tornato al suo posto senza applausi, né una stretta di mano. Eppure gli organizzatori lo avevano avvisato: avevano intuito che quel fenomenale medico che a poco più di 30 anni e con un microscopio di fortuna aveva scoperto che quello che allora veniva chiamato “mongolismo”, e adesso trisomia 21, derivava da un accidente cromosomico, era dannatamente preoccupato dall’evoluzione della genetica moderna e della diagnosi prenatale. Gli avevano consigliato, la sera prima della consegna dell’Allen Memorial Prize, tra una battuta sul terremoto che aveva scosso la North Bay e l’altra sui suoi “punti di vista”, di non guastare la festa. Lejeune aveva sorriso pacatamente. E il giorno dopo, il pomeriggio del 3 ottobre 1969, aveva squassato l’intera comunità scientifica.

«Sapeva che non gli avrebbero perdonato l’uso implacabile della ragione. Sapeva che denunciando la deriva eugenetica e difendendo la medicina ippocratica avrebbe rischiato molto più della carriera. Ma la posta in gioco era troppo alta: la crème dell’American Genetics Society, i migliori medici dei migliori ospedali a cui era appeso il destino di migliaia di bambini che progresso tecnologico e leggi sull’aborto di lì a venire volevano morti, lo stavano ascoltando. “To kill or not to kill”, proclamò in inglese, “uccidere o non uccidere, questo è il problema”». Il resto è storia e ci perdoni Aude Dugast, radiosa postulatrice della causa di canonizzazione di Jérôme Lejeune, nonché autrice della sua formidabile biografia La liberté du savant (ahinoi non ancora tradotta in Italia), se la riassumiamo veloce: quel giorno Lejeune, senza scomodare Dio, fede, etica ma solo con lo spietato uso della ragione, ricordò ai colleghi che da 500 anni prima di Cristo la medicina si batteva per la vita e la salute, contro le malattie e contro la morte. Che il dovere del medico non era infliggere bensì commutare la pena. Che cambiare obiettivi, ammazzare il malato se non si può annientare la malattia, significava cambiare la medicina che è amore e non morte al prossimo. Ed è spingendo fino alle estreme conseguenze il ragionamento eugenetico di molti presenti che con logica feroce Lejeune suggerì che il prestigioso Institute of “Health” (di cui faceva parte) venisse sostituito da un Institute of “Death”. Quella sera scriverà nel suo diario: «Oggi pomeriggio mi sono giocato il premio Nobel». Ma tra torcere il collo al suo premio Nobel e torcere quello di un solo bambino non aveva avuto dubbi.

Un prima e un dopo

Tutta la vicenda umana e professionale di Lejeune, iniziata con l’enorme scoperta della trisomia 21 (fu il primo a contare 47 cromosomi nei bambini che si ritenevano figli delle malattie veneree e a stabilire un legame tra l’anomalia cromosomica e un ritardo mentale), a cui ne seguirono moltissime altre negli anni delle furibonde battaglie per legalizzare l’aborto e interrompere le gravidanze in caso di malformazioni fetali, imprime in chiunque s’imbatte in lui una scossa, un terremoto. C’è un “prima” e un “dopo” Lejeune, vale per scienziati e malati, credenti e non, intellettuali e poveracci, e c’è un popolo che dall’Europa agli Stati Uniti va radunandosi spontaneamente e per vie misteriose nel suo nome. Sono 15 anni che la postulatrice Aude Dugast (già vicepostulatrice dal 2007 al 2012 dell’inchiesta diocesana) cerca di capire perché, riempie scatoloni, raccoglie e verifica prove di santità di un «grande cristiano del XX secolo», che, come scrisse l’amico Giovanni Paolo II il giorno dopo la sua morte, avvenuta la mattina di Pasqua del 3 aprile 1994, assunse «pienamente la responsabilità specifica dello scienziato, pronto a diventare un “segno di contraddizione”» per difendere bimbi in grembo, anziani e ammalati mentre «parlamenti democraticamente eletti usurpano il diritto di poter determinare chi ha diritto alla vita».

«Ti ho chiamato per nome»

Aude Dugast

Quindicimila pagine di documenti e testimonianze, tante ne aveva portate Dugast da Parigi a Roma e tante, di medici e genitori degli oltre novemila bambini con la trisomia visitati da Lejeune, ne racconta oggi a Tempi. «C’è un fatto eccezionale nei resoconti di persone semplici che da tutta la Francia sciamavano nella capitale per incontrare, timorose, il grande luminare: Lejeune si sedeva, prendeva il loro piccolo sulle ginocchia, osservava gli occhi, il palmo delle manine, e poi chiedeva alla mamma: “Come si chiama suo figlio?”. Nel momento in cui la mamma pronunciava il suo nome tutto cambiava. “Ero entrata con un bambino trisomico, sarei uscita con un figlio in braccio. Attraverso gli occhi del professore avevo visto mio figlio prima della malattia e sapevo che non saremmo più stati soli, che questo medico ci avrebbe aiutato”, raccontano le mamme riecheggiando Antico e Nuovo Testamento: “Ti ho chiamato per nome, ti conoscevo prima che tu uscissi alla luce”. E questi bambini, chiamati con disprezzo “mongoloidi” da tutta la Francia, nascevano davvero nel momento in cui venivano chiamati per nome. “Guardava mio figlio come se fosse Gesù sulla croce”, o, al contrario, “guardava mio figlio con gli occhi di Cristo”, mi raccontarono a centinaia. E non crediate che fossero tutti cattolici prima di sentirsi oggetto di misericordia attraverso gli occhi di quel medico. Quando guardava i loro bambini era come se un Dio distante si rendesse improvvisamente familiare a loro».

Lejeune visitò oltre novemila bimbi e studiò oltre novemila cartelle cliniche, cercando instancabilmente una cura per i suoi pazienti, rimettendo in piedi famiglie fatte a pezzi dalla malattia, infondendo loro una forza che a molti avrebbe ricordato quella che Cristo sentì uscire da lui al tocco dell’emorroissa. Dieci anni fa un uomo anziano grande e grosso era venuto a testimoniare per Lejeune: assicurava che 40 anni prima il medico gli aveva rivolto parole che da padre di un ragazzo con una gravissima sindrome deturpante, non avrebbe mai dimenticato: «Mi disse: “Suo figlio avrà bisogno di lei”». Dugast era perplessa, perché attraversare la Francia per sentirsi dire una ovvietà? «Poi, la sera che lo conobbi, durante un momento di preghiera, rividi quel padre. Insieme a un altro uomo grande e grosso ne sorreggeva un terzo più giovane, anch’egli forte e robusto come loro ma incapace di camminare. Avrà avuto 40 anni, capii subito che si trattava del figlio. Avevo davanti un figlio che aveva bisogno della forza del padre per andare avanti e un padre tenuto in piedi per 40 anni dalle parole di un medico. Da dove veniva la forza trasferita da Lejeune a madri, padri, bambini? Io credo da Cristo stesso. Da una fedeltà semplicissima ma eroica al battesimo, al Vangelo e al suo lavoro di medico. Cos’è la fede se non l’intelligenza aggrappata alla verità?».

Una posizione imperdonabile

Al terremoto di San Francisco seguì la traversata nel deserto, e anche questa è storia: Lejeune era un genetista, sapeva perfettamente che la vita inizia dal concepimento e non venne mai meno a questa posizione, diventando dagli anni Settanta in poi il grande simbolo della difesa della vita in Francia e non solo, perché i progetti di liberalizzazione dell’aborto andavano a colpire la ragione stessa per cui lui era diventato uno scienziato, il più famoso al mondo, quello a cui i luminari di tutto il mondo avevano per anni inviato i loro studenti. Nessuno gliela perdonò, lo osteggiarono, intralciarono, accusarono di essere una spia del Kgb, hanno cercato di attribuire ad altri le sue scoperte. In fretta il governo francese, pioniere dell’abortismo in Europa, tagliò la sua squadra di ricerca per crearne una con finalità diversa nel corridoio vicino.

Rimasto solo e senza fondi, Lejeune cercava una cura per guarire i bambini finanziandola con i compensi delle sue conferenze. Ma una faglia era stata aperta. «Un medico americano mi raccontò che quel giorno era allo Sheraton e da 50 anni le parole di Lejeune lo “abitavano”». Era il medico che aveva paragonato lo scienziato al sisma della North Bay. «Io ho fatto migliaia di aborti, capisce?», disse alla postulatrice. «Io so che Lejeune ha detto la verità quel giorno e avrebbe difeso la verità davanti a tutti i tribunali e congressi in cui sarebbe stato chiamato a testimoniare».

Il “processo di Maryville”

Fu il primo di una lunga serie di medici che si fecero presenti a Dugast. «Nel 1989, nel corso di quello che è passato alla storia come il “processo di Maryville”, nel Tennessee, Lejeune difese l’umanità di sette embrioni congelati contesi tra moglie e marito. Il loro matrimonio era finito, per lui gli embrioni erano cose e andavano buttati, per lei erano “i nostri figli” e li avrebbe dati in adozione purché non venissero ammazzati. Lejeune tenne allora una memorabile arringa squisitamente scientifica su questi minuscoli esseri umani privati del tempo, portando il giudice a dichiarare, davanti a oltre duecento giornalisti, che in aula era stato dimostrato che la vita inizia dal concepimento. E che quelli prodotti dalla coppia in vitro altro non erano che figli o bambini. Quel giorno la vita del dottor John T. Bruchalski, un medico che praticava aborti e faceva fecondazione assistita, accorso al processo del secolo, venne messa sottosopra. Mi disse: “Avevo capito che non potevo più andare a Messa alla domenica e nei giorni feriali giocare con la vita umana”. Consegnò il camice al suo capo e nel giro di qualche anno diede vita a una rete di cliniche per aiutare le donne incinte e in difficoltà economica, “Lejeune mi ha mostrato come, con l’intelligenza, servire la medicina, servire gli altri e servire Dio”, continuava a ripetere parlando di conversione. Eppure Lejeune non aveva mai nominato Dio».

Il fatto era che a Lejeune bastava dire la verità. Era uno scienziato, non giocava al prete, aveva deciso di dedicare la sua vita ai bambini handicappati e alle famiglie accusate della loro condizione fin da quando, nel 1952, si era unito all’équipe del professor Turpin all’ospedale Saint-Louis. Lo aveva scritto alla ragazza danese che avrebbe sposato di lì a poco e da cui avrebbe avuto cinque figli: «Si conobbero alla biblioteca dell’università di Parigi. Birthe mi raccontò di avergli chiesto una penna perché la sua non funzionava. Non ho mai creduto alla scusa della penna, era una donna straordinaria e di una intelligenza pratica, organizzatissima, aveva più attrezzi di un ferramenta. Contrariamente a Lejeune, che a 15 anni aveva già letto tutti i classici latini, greci e francesi, cresciuto una famiglia borghese, tradizionale e cattolica, Birthe non aveva letto nulla, era cresciuta sola con una mamma luterana di famiglia modestissima. Il loro fu un matrimonio semplice: sette persone, la mamma di lei, due amiche, il fratello e la cognata di Lejeune perché i suoi genitori non potevano affrontare il viaggio fino alla Danimarca. Era il 1952 e non avevano un soldo, “non ne ho abbastanza per le scarpe e il biglietto del treno per venire a sposarti”, le aveva scritto lui una settimana prima delle nozze, “confido ancora nei saldi”».

Il sì di Birthe

Ma la lettera più importante era arrivata qualche giorno prima. Lui le aveva raccontato dei bambini del laboratorio di Turpin: «Ce ne sono più di diecimila in Francia e sarebbe bellissimo scoprire perché sono così e come guarirli», le scriveva, «sarà uno scopo della vita affascinante e che ci richiederà sacrifici, ma sono sicuro che insieme possiamo farcela e dico possiamo perché io senza di te non posso niente». Qualche giorno dopo, dicendo sì a Lejeune, Birthe disse sì a questo amore al prossimo che avrebbe consacrato il loro matrimonio. Un sì che rinnovò ogni giorno per 70 anni. Fu lei a presentarsi in Polonia per tenere una conferenza al posto del marito mancato pochi giorni prima, lei, subito dopo la morte di Lejeune, a dare vita alla Fondazione, che avrebbe continuato a prendersi cura e a cercare una cura per migliaia di bambini con la trisomia 21. Lei a non chiedere mai al marito di tornare sui suoi passi, o di accettare la prestigiosa e strapagata cattedra di genetica che gli avevano offerto alla Columbia University. Lei a prendersi cura dei suoi figli mentre la gente minacciava la sua famiglia, lanciava pezzi di carne alle conferenze del marito, lo voleva morto, lui e i “suoi mostriciattoli”».

La sintonia con Wojtyla

C’era anche Birthe in Vaticano il 13 maggio 1981. Giovanni Paolo II, che per il suo «fratello Jérôme» avrebbe istituito la Pontificia Accademia per la vita nominandolo primo presidente, scherzava sulla loro amicizia: «Vedi più il tuo Papa del tuo vescovo». Si erano salutati, lui diretto all’udienza in piazza San Pietro, loro a Fiumicino. L’aereo era rimasto fermo due ore, poi, salendo sul taxi a Parigi, la radio aveva iniziato a gracchiare notizie confuse sull’attentato, «è morto il Santo Padre!», aveva spiegato il tassista. Lejeune venne colto da un forte dolore: agli studenti che incontrò la sera riuscì solo a parlare del Papa che lottava tra la vita e la morte al Gemelli. Stava così male che nella notte Birthe dovette portarlo al pronto soccorso: l’angoscia gli aveva causato un calcolo nel dotto biliare, andava operato d’urgenza. «Nei giorni successivi, i bollettini giornalieri sulle condizioni del Papa ricalcavano perfettamente quelli di Lejeune: il Papa apriva gli occhi, quel giorno li avrebbe aperti anche lo scienziato, il Papa pronunciava poche parole, idem Lejeune; e così ogni piccolo passo verso la guarigione. I figli non poterono che far notare a Lejeune il segno di quella misteriosa amicizia iscritta nella carne, ma Lejeune, da scienziato, rispondeva: “Quale segno, non credo ai segni”». Eppure fu il Papa stesso a scrivere che «è difficile non vedere un segno» nella chiamata al cielo di Lejeune, ucciso da un tumore al polmone «lo stesso giorno della Risurrezione di Cristo».

Wojtyla pianse un amico, cantò il Regina Caeli insieme alla famiglia, pregò sulla sua tomba a Chalo-Saint-Mars nell’agosto del 1997 in occasione della Giornata mondiale della gioventù. La stessa tomba sulla quale, nell’ottobre scorso, si ritrovò a pregare un piccolo popolo di famiglie italiane: cinquanta persone, oltre la metà bambini, partite in macchina da Pesaro, Milano, Ginevra per un pellegrinaggio guidato dal parroco milanese don Mario, mosse dalla gioiosa gratitudine per lo scienziato incontrato chi per studi, chi per lavoro, chi perché aveva un figlio con la trisomia. «Le persone con sindrome di Down verranno presto uccise nel grembo materno, questo è certo e posso solo ritardare un po’ la scadenza. Ma la battaglia contro la malattia può ancora essere vinta. Pochissimi di noi su questo pianeta ci credono. Non se ne contano pochi tra i genitori che hanno fiducia nella scienza e che forse vedono molto più lontano degli studiosi», scriveva Lejeune nel suo diario. Genitori che dagli Stati Uniti all’Italia invitano Aude Dugast a raccontare chi era lo scienziato che per migliaia di persone continua ad essere padre, amico, figlio sorretto da braccia forti o posato con garbo sulle ginocchia a mostrare il palmo delle mani. L’uomo che rese familiare Dio al più piccolo dei suoi fratelli, chiamandolo per nome.

* * *

La Fondazione che porta avanti l’opera del genetista venerabile

È il 1995 quando Birthe Lejeune insieme a figli, medici, scienziati, e al suo genero magistrato Jean-Marie Le Méné, inizia a dare vita alla Fondazione Jérôme Lejeune col triplice scopo di «ricercare, curare, difendere» persone con disabilità intellettiva di origine genetica e le loro famiglie. Riconosciuta d’utilité publique nel 1996, la Fondazione porta avanti l’opera del venerabile Lejeune sviluppando e finanziando ogni anno più di cento programmi di ricerca sulle malattie genetiche dell’intelligenza, dalla trisomia 21 alla sindrome di Angelman, dalla Francia agli Stati Uniti, dove amatissima era la figura dello scienziato e dove opera la Lejeune Foundation Usa. Un lavoro immenso, capace di conquistarsi un ruolo centrale nel dibattito bioetico internazionale e nella comunità scientifica, portato avanti attraverso il sostegno all’Istituto Jérôme Lejeune, il primo centro medico d’Europa specializzato nel follow-up di pazienti con trisomia 21 o altre disabilità intellettive: sono oltre diecimila i bambini e gli adulti seguiti da medici e professionisti dell’Istituto.

Per informazioni sulla Fondazione e la galassia di opere con la missione di diffondere la vita e l’opera di Lejeune – dai lavori dei ricercatori e scienziati alle testimonianze degli Amici del professor Lejeune – visitare il sito fondationlejeune.org.

Per la causa di canonizzazione: amislejeune.org (anche in italiano).