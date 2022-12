La rievangelizzazione è la risposta alla crisi dell’Occidente

In gioventù Santiago Cantera Montenegro fu militante e candidato della Falange Española Independiente, un partito di estrema destra che ebbe i suoi guai anche al tempo del regime franchista in Spagna. A 30 anni lasciò la politica per il convento, e divenne monaco benedettino. Non in un monastero qualunque: dal 2014 è il priore dell’abbazia della Santa Croce della Valle de los Caídos, il cimitero monumentale che accoglie le spoglie mortali dei combattenti dei due fronti della Guerra civile spagnola, e che ha accolto anche quelle di Francisco Franco fino a quando il governo del socialista Pedro Sanchez non ha deciso di sloggiarle.

È anche un prolifico autore di libri di storia e di apologetica. La crisi dell’Occidente – Origini, attualità e futuro è il primo di essi che è stato tradotto in italiano, e che è uscito nelle librerie in questi giorni per i tipi di Cantagalli. Si tratta di un’edizione aggiornata del libro pubblicato per la prima volta in spagnolo nel 2008.

Una nuova fioritura

Cantera Montenegro si colloca nel solco dei pensatori tradizionalisti spagnoli: l’aggettivo non tragga in inganno il lettore italiano; la diatriba intracattolica sul recepimento del Concilio Vaticano II non c’entra nulla, il Tradizionalismo spagnolo è una dottrina politico-religiosa che afferma la regalità sociale di Cristo, cioè il progetto di una società interamente governata dal diritto naturale e dalla dottrina sociale cristiana, centrata su un regime monarchico non assolutista ma combinato a un’organizzazione sussidiaria e corporativa (dal basso) della società.

Fra i suoi massimi esponenti ottocento-novecenteschi ci sono Juan Donoso Cortés e Juan Vàzquez de Mella, che sono più volte menzionati e citati nel libro. Il benedettino del XXI secolo Cantera Montenegro però non si fa illusioni: è convinto che l’unica strada per la salvezza e una nuova fioritura della civiltà occidentale passa per una restaurazione della Cristianità, ma ammette che questa sarà possibile solo se il momento politico è preceduto da un’intensa rievangelizzazione che passa soprattutto attraverso la testimonianza personale e comunitaria, la santità, l’azione sociale, il lavoro culturale, ecc.

Sulle tracce di Dawson

Le 332 pagine di La crisi dell’Occidente – Origini, attualità e futuro possono essere descritte come una sorta di bigino di storia e di filosofia, intramezzato da momenti di catechesi su aspetti particolari della fede cattolica. Lo stile è quello della divulgazione alta, che cerca di conciliare la precisione di sintesi del pensiero e di ricostruzioni storiche che coprono due millenni di vicende umane e religiose con l’esigenza di raggiungere il lettore medio, che non potrebbe affrontare un testo troppo specialistico e troppo analitico. La tesi che si vuole dimostrare è chiara e semplice: la civiltà occidentale si è costituita grazie al cristianesimo, la sua scristianizzazione annuncia la sua dissoluzione come civiltà.

La prima parte della tesi è dimostrata soprattutto attraverso citazioni da La genesi dell’Europa del grande storico Christopher Dawson, la seconda sull’osservazione delle degenerazioni politiche e culturali che cominciano con la Modernità e giungono al culmine con la Post-Modernità.

L’antipatico Freud

Per ogni pensatore e per ogni periodo e movimento storico esaminati l’autore cerca di combinare le critiche intellettuali, politiche e religiose che è convinto di dover fare, con la messa in evidenza di qualche contenuto positivo di quel pensatore o di quella forma politica. Persino quando tratta del nazismo, che mette a fuoco nella sua natura anticristiana e neo-pagana, l’autore non si esime dal notare che la sua politica sociale era avanzata.

Dopodiché il nazismo torna utile per mettere i nordamericani di fronte alle loro responsabilità: per ben tre volte Cantera Montenegro si compiace di ricordare al lettore che nel Mein Kampf Adolf Hitler loda gli yankees per avere colonizzato il Nordamerica eliminando le razze inferiori rappresentate dai nativi (i “pellirosse”), mentre spagnoli e portoghesi hanno commesso l’errore di meticciarsi con gli indios e con gli africani. L’unica personalità per la quale l’autore non prova alcuna empatia è Sigmund Freud, definito uno dei personaggi che hanno causato «i maggiori danni nel pensiero e nella vita recente in Europa e in Occidente. (…) la rielaborazione freudiana del mito di Edipo in quello che ha chiamato il “complesso di Edipo” è possibile solo in una mente malata e – perché non dirlo? – depravata».

Simpatie per il falangismo

In una grande cavalcata della storia della filosofia Cantera Montenegro parte da Aristotele, Platone e i sofisti per arrivare a Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, passando attraverso il prediletto san Tommaso d’Aquino, la cui philosophia perennis è la base costante dei suoi criteri di giudizio. Su base tomista critica il personalismo di Maritain e Mounier. Si può essere in accordo o in disaccordo con le valutazioni del priore benedettino, ma il quadro generale che offre è attendibile, con una sola scivolata da matita blu quando definisce Benedetto Croce «idealista hegeliano con venature marxiste».

Il monaco della Valle de los Caidos, critico del fascismo e del nazismo tanto quanto del marxismo, ma simpatizzante del falangismo, non nasconde le sue preferenze politiche odierne, che comprendono l’Ungheria di Viktor Orban, la Polonia governata dal partito Diritto e Giustizia, Marion Le Pen in Francia e Vox in Spagna, che «sta riunendo molte persone preoccupate di una coerenza con la propria fede cattolica, tra cui la lotta contro l’imposizione tirannica dell’ideologia di genere. “Vox” non è propriamente cattolico, ma è attualmente il partito con rappresentanza parlamentare più in linea con i princìpi cattolici».

Dell’Italia scrive per elencare gli intellettuali e i religiosi sia viventi che trapassati a cui si sente più vicino: «Il professor Danilo Castellano, dell’Università di Udine, nell’ambito del giusnaturalismo, e la linea tomista promossa da alcuni domenicani, tra cui padre Cornelio Fabro e, a Bologna, il ceco Servo di Dio P. Thomas Týn, oltre a laici come Enrico Berti (grande specialista di Aristotele), Umberto Galeazzi o Angelo Campodonico».

Colonizzazione anglosassone e ispanica

A molti lettori italiani si aprirà un mondo sconosciuto quando leggeranno le ultime 70 pagine del libro, che trattano la realtà delle Americhe dal punto di vista di un osservatore spagnolo convinto dell’assoluto valore di civiltà della colonizzazione ispanica dell’America del Sud, contrapposta al materialismo e al razzismo della colonizzazione anglosassone dell’America del Nord. Cantera Montenegro ribatte colpo su colpo la “leggenda nera” che descrive come oppressiva e sterminatrice la colonizzazione spagnola, con l’aiuto di storici sudamericani come il messicano José Vasconcelos e il cileno Jaime Eyzaguirre.

Contro le sirene indigeniste, marxiste e nordamericane, ai suoi occhi l’America del Sud deve recuperare una coscienza unitaria radicata nell’ispanità e nel cristianesimo, che hanno dato vita a culture e nazioni originali, autenticamente meticce. Dai successi politici ed economici degli Stati Uniti c’è ben poco da imparare, perché «tutto ciò fu realizzato in gran parte sacrificando le popolazioni indiane, che furono generalmente trattate con il massimo disprezzo e vennero combattute duramente, talvolta anche con autentica crudeltà. Anche quando si trattava di territori meno popolati dagli indigeni rispetto a molte delle regioni occupate dagli Spagnoli, non c’è dubbio che il confronto delle cifre tra coloro che sono rimasti in una zona e quelli che sono sopravvissuti nell’altra descrive da solo l’enorme diversità con cui è stata effettuata la colonizzazione».