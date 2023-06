La premier cita Wojtyla sull’Europa «larga» e rilancia la battaglia del leader di Kiev

Il tempo di un abbraccio con Zelensky, un saluto rapido con Macron, un incontro con l’olandese Mark Rutte incentrato sull’emergenza migranti in Tunisia, ma soprattutto un intervento al secondo vertice della Comunità politica europea incentrato sull’unità e i valori comuni degli Stati che geograficamente possono chiamarsi Europa.

Giorgia Meloni partecipa per poco più di due ore ad un vertice dominato dalle parole del presidente ucraino, fa il suo intervento subito dopo il leader di Kiev, rimarca che «in questo momento l’Ucraina sta difendendo anche per conto di tutti i membri dell’Ue valori comuni», valori che hanno portato qui in Moldavia, nelle campagne a pochi chilometri dalla capitale, 40 Stati per dare un abbraccio simbolico alle aspirazioni del piccolo Paese ex sovietico nel suo percorso di avvicinamento a Bruxelles.

Prima dell’inizio del vertice la premier si ferma davanti ai cronisti e più di altre cose colpisce un frase sulle imminenti elezioni spagnole. In un primo tempo Meloni dice chiaramente «ne voglio stare fuori, non voglio commentare fatti che stanno accadendo molto velocemente e riguardano un altro Paese». Eppure, subito, aggiunge che «come presidente dei Conservatori europei è chiaro che guardo con interesse a quello che faranno i conservatori spagnoli». Come dire, non posso non fare il tifo per Vox, la formazione di destra che potrebbe veder accrescere i propri consensi fra poche settimane.

Il dibattito, però, è tutto centrato sulla guerra. E se Zelensky punta l’indice contro gli Stati che si oppongono all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, Meloni comunque tiene a precisare che il nostro Paese è «sostenitore della politica delle porte aperte, ma l’ingresso di Kiev nella Nato sarà oggetto del vertice di Vilnius a luglio. E comunque voi sapete che l’Italia è in prima fila nel sostegno all’Ucraina».

Come disse Giovanni Paolo II, l’Europa ha bisogno di respirare con due polmoni: l’Oriente e l’Occidente. Vinciamo o perdiamo insieme

Nel suo intervento di fronte agli altri leader europei la presidente del Consiglio sottolinea il percorso per arrivare alla fine del conflitto, che «non è un percorso che può passare sulla testa del popolo, anche perché Zelensky difende la nostra sicurezza e il diritto internazionale». E a questo proposito rimarca che il vertice in Moldavia ha una cifra proprio nella continuità territoriale con uno scenario di guerra: «Credo che questo evento abbia un valore e un sapore particolare, perché lo celebriamo mentre qui vicino gli ucraini stanno impressionando il mondo, dimostrando quanto possa essere difficile piegare un popolo libero e una nazione sovrana».

C’è poi un secondo aspetto sottolineato dal capo del governo italiano ed è la situazione specifica, delicata, in cui si trova la piccola Moldavia: «Celebriamo questo evento qui, in un’altra nazione che rischierebbe un’aggressione se gli ucraini non si difendessero come stanno facendo e se noi non li aiutassimo a farlo. Siamo qui per ricordare che l’Europa non è un club, non è solo regole e non è solo interessi. L’Europa è una civiltà fondata sull’idea che gli uomini sono liberi e uguali. Siamo qui per ricordare che non permetteremo che questi principi vengano distrutti da chi pensa di riportarci agli anni più difficili del secolo scorso. Per questo sosteniamo anche il cammino che Ucraina, Moldavia, Georgia, ma anche i Balcani occidentali stanno compiendo verso l’adesione all’Unione europea, che non significa allargare l’Unione europea, ma tornare tutti insieme, perché è questo quello che siamo».

«Siamo qui per ricordare — continua Meloni, prima di ripartire verso Roma per partecipare al ricevimento del Quirinale per la festa della Repubblica — che non esiste un’Europa di serie A e una di serie B; c’è solo l’Europa e ha bisogno, come ha detto il papa Giovanni Paolo II, di respirare con due polmoni: l’Occidente e l’Oriente. Se l’Europa è il nostro destino, di fronte alle crisi che stiamo affrontando vinciamo o perdiamo insieme».