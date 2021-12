La crisi turca e l’incendio ai nostri confini

L’inflazione è ormai sopra al 20%, ma il dittatore continua a imporre tagli dei tassi d’interesse. Ne ha già decisi quattro di fila e la lira turca nel 2021 è sprofondata del 56% sul dollaro. Oggi Recep Tayyip Erdoğan non è più semplicemente il presidente della Turchia. È un dittatore nel suo labirinto, sconfitto dalla realtà, imprigionato in una crisi che da finanziaria sta diventando sociale e forse presto migratoria o geopolitica.

Erdoğan ha licenziato una serie di governatori e alti funzionari della banca centrale perché quelli hanno osato ricordargli il principio di realtà: una fuga di capitali rende un Paese emergente una caravella senza timone in un mare in tempesta. Si può rispondere solo alzando i tassi d’interesse per frenare l’inflazione, mostrando che si comprendono le leggi di base di un’economia da 83 milioni di abitanti.

Erdoğan fa l’opposto. Reagisce all’incendio finanziario che lui stesso ha appiccato come un no vax deciso a curarsi dal Covid con una pozione magica. L’inflazione è ormai sopra al 20%, ma il dittatore continua a imporre tagli dei tassi d’interesse. Ne ha già decisi quattro di fila e la lira turca nel 2021 è sprofondata del 56% sul dollaro. Ora la caduta può solo accelerare, dopo l’ennesimo taglio del dittatore giovedì. Ieri la moneta ha vissuto un’altra disfatta, una caduta del 6% sul dollaro in poche ore. Aumenteranno i prezzi dell’energia, degli alimenti e di tutti i beni importati. L’inflazione supererà il 30%. I risparmi del ceto medio si stanno polverizzando, gli aumenti del salario minimo non basteranno a mettere cibo sulle tavole di milioni di poveri. Al contrario, alimenteranno la spirale infernale dei prezzi.

La situazione rischia di scappare di mano e non ce lo possiamo augurare. Ai confini l’Europa ha già la minaccia bielorussa, quella di Mosca sull’ l’Ucraina, la polveriera libica. Lo spettacolo di milioni di migranti dal Venezuela ricorda che la povera gente fugge dall’iperinflazione, se può. Ora la minaccia è alle nostre porte, ma stiamo facendo il possibile per volgere lo sguardo da un’altra parte.