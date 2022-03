La Cina sta mandando segnali importanti, sulla guerra in Ucraina

Xi Jinping si muove. Manda segnali all’Asia, all’Unione europea e agli Stati Uniti per evitare un ulteriore isolamento a causa dell’invasione (che non si risolve a definire invasione) lanciata dall’«amico Putin » in Ucraina. Basta elencare i contatti attivati ieri da Pechino per rendersi conto di un’evoluzione, anche se “leggere nelle foglie di tè” della politica mandarina è una scienza del tutto imperfetta.

1) Il presidente cinese ha mandato il suo ministro degli Esteri Wang Yi a New Delhi, per il primo contatto ad alto livello con l’India dalla battaglia alla frontiera del giugno 2020, che lasciò sul terreno himalyano decine di morti da una parte e dall’altra del confine. Non c’è stata una svolta nei rapporti tesi tra le due nazioni: «Descriverei la situazione attuale come work in progress», ha detto il ministro indiano Subrahmanyam Jaishankar. Ma è sul fronte della crisi ucraina che le due superpotenze hanno trovato una dichiarazione comune: serve un cessate il fuoco in Ucraina, subito, e la diplomazia deve muoversi. Wang Yi ha anche invitato l’India a giocare «un ruolo più importante negli affari internazionali». Piccoli aggiustamenti dialettici, ma significativi per due motivi evidenti: India e Cina si sono astenute nei voti alle Nazioni Unite sulla condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e sono le due superpotenze demografiche del pianeta: entrambe vantano 1,5 miliardi di abitanti e hanno relazioni storiche (contrastate) con Mosca. Non criticano apertamente l’impresa di Putin ma insieme possono indicargli una strategia per uscire dalla guerra.

2) Xi ieri ha parlato con Yoon Suk-yeol, il nuovo presidente della Sud Corea che entrerà in carica a maggio. Pechino e Seul hanno appena assistito all’ultima esibizione missilistica di Kim Jong-un e di questo si è parlato. Xi ha detto che «i nostri due Paesi sono vicini permanenti che non possono essere allontanati e partner che non possono essere separati: entrambi sono responsabili del mantenimento della pace regionale e della promozione della prosperità mondiale in mezzo a molteplici sfide internazionali». Ancora parole, ma che segnalano un tentativo di dialogare con Seul, proprio mentre il governo sudcoreano si prepara a rinsaldare l’alleanza militare con gli Stati Uniti.

3) C’è stata anche una telefonata di un’ora con Boris Johnson, definita «franca e schietta» (quindi piuttosto dura) da Downing Street. Londra aggiunge che i due leader hanno concordato almeno di parlarsi di nuovo, presto. Quasi a voler sdrammatizzare, Xi ha chiesto a Boris Johnson di portare i suoi auguri personali alla regina Elisabetta per il suo Giubileo. Ha parlato ancora di Cina l’amministrazione Biden, che nei giorni scorsi aveva ammonito Xi a non dare alcun sostegno economico o militare ai russi. «Non abbiamo visto i cinesi muoversi per accettare la richiesta di forniture militari dai russi», ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. «Abbiamo buone speranze» che Pechino non faccia l’errore, ha aggiunto Janet Yellen, ministra del Tesoro e ha concluso: «Sanzioni ai cinesi a questo momento non sono necessarie né appropriate». L’agenzia Reuters ha raccolto informazioni riservate secondo cui Sinopec, il colosso statale cinese del petrolio, ha sospeso le discussioni con Mosca per investimenti sul mercato petrolchimico russo. Al momento, se Putin spera di sostituire gli europei come clienti del suo gas e del suo petrolio, Xi non sembra disposto a scoprirsi: non sconfessa l’amicizia «senza limiti» con Putin, ma manda e riceve molti segnali, alla vigilia del vertice Ue-Cina dell’1 aprile.