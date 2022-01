Joe Biden: «Putin sta mettendo alla prova l’Occidente»

Il leader Usa parla a un anno dall’insediamento alla Casa Bianca: Ci sono questioni urgenti anche di politica estera. La Russia è in cima alle preoccupazioni. Vladimir Putin invaderà l’Ucraina? «Se lo farà pagherà un costo molto alto e se ne pentirà. Ho parlato chiaramente con Putin. Tocca a lui decidere se continuare il dialogo diplomatico o affrontare durissime conseguenze, con sanzioni che colpiranno l’economia russa in un modo che non si è mai visto. Ho dato ordine di inviare equipaggiamento militare per un valore di 600 milioni di dollari all’Ucraina. Un’aggressione militare costerebbe molte vite umane ai russi».

Joe Biden è costretto dai fatti ad aggiornare l’agenda. Ha risposto ai giornalisti, in diretta tv, nella conferenza stampa-bilancio convocata ieri alla Casa Bianca, a un anno dall’inizio del suo mandato. Innanzitutto il Covid: «Non direi che il virus sia destinato a restare per sempre. Penso, invece, che dobbiamo andare avanti e finire il nostro lavoro. Stiamo accelerando la campagna vaccinale e distribuendo tamponi gratis ai cittadini». Poi l’altra emergenza, la corsa dell’inflazione: «I prezzi sono aumentati rapidamente per una serie di distorsioni collegate alla pandemia, a cominciare dai ritardi nelle forniture. Il presidente della Federal Reserve, Powell, ha già annunciato che è arrivato il momento di ridurre il sostegno non più necessario all’economia. Per quanto mi riguarda, ho un piano per rendere più produttiva ed efficiente l’economia. Abbiamo già fatto grandi progressi per ripristinare le forniture; taglieremo i costi dell’energia, dei medicinali, dell’assistenza sanitaria per i bambini. Inoltre dobbiamo promuovere un sistema più competitivo. La crescita e la concorrenza freneranno l’inflazione».

Ma il problema è che la Casa Bianca, almeno finora, non è riuscita a superare l’ostruzionismo dei repubblicani. Biden dice, comunque, di essere «fiducioso», anche se riconosce che dovrà ridimensionare i programmi iniziali: «Credo che almeno alcune parti del “Build back better” (la manovra di investimenti e spesa pubblica ndr) diventeranno legge». Il presidente ha spiegato che potrebbero «salvarsi», per esempio, gli investimenti sulla «green economy» e sugli asili.

Non sembrano esserci speranze, invece, per i disegni di legge sui diritti di voto. «È vero», commenta Biden. Del resto, proprio ieri i senatori repubblicani si sono rifiutati di aprire il confronto in aula.

Ma ci sono questioni urgenti anche di politica estera. La Russia è in cima alle preoccupazioni. Vladimir Putin invaderà l’Ucraina? «Se lo farà pagherà un costo molto alto e se ne pentirà. Ho parlato chiaramente con Putin. Tocca a lui decidere se continuare il dialogo diplomatico o affrontare durissime conseguenze, con sanzioni che colpiranno l’economia russa in un modo che non si è mai visto. Ho dato ordine di inviare equipaggiamento militare per un valore di 600 milioni di dollari all’Ucraina. Un’aggressione militare costerebbe molte vite umane ai russi».