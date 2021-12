Istat, nascite in calo in Italia: nuovo record negativo. È recessione demografica

Un paese sempre più vecchio e in cui la pandemia Covid 19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto. È il quadro che emerge dal nuovo «Censimento della popolazione e dinamica demografica - 2020» dell’Istat che segna un nuovo record minimo delle nascite: 405 mila, aggravato, se così possiamo dire, dall’elevato numero di decessi (740 mila). E così il deficit di `sostituzione naturale´ tra nati e morti (saldo naturale) nel 2020 raggiunge -335 mila unità, un valore inferiore, dall’Unità d’Italia, solo a quello record del 1918 (-648 mila), quando l’epidemia di «spagnola» contribuì a determinare quasi la metà degli 1,3 milioni di decessi registrati in quell’anno.

La popolazione italiana (59 milioni di residenti, -0,7%) diventa così sempre più anziana: l’età media si innalza, da 45 a 45,4 anni, pur con una certa variabilità nella geografia dell’invecchiamento. La Campania, con un’età media di 42,8 anni (42 del 2019), continua a essere la regione più giovane, la Liguria quella più anziana (48,7 come nel 2019). Il comune più giovane è, come nel 2019, Orta di Atella, in provincia di Caserta (età media 35,7 anni), mentre il più vecchio è Ribordone, in provincia di Torino (età media 66,1 anni). Ma lo squilibrio della piramide per età della popolazione è ben evidenziato dal confronto tra la numerosità degli anziani (65 anni e più) e quella dei bambini sotto i 6 anni di età. Basti pensare che nel 2020 per ogni bambino, si contano 5,1 anziani a livello nazionale, valore che scende a 3,8 in Trentino-Alto Adige e Campania, e arriva a 7,6 in Liguria.

Una dinamica che ha delle conseguenze ben precise anche a livello di spesa pubblica: una delle sfide più complesse nel 21esimo secolo è rappresentata proprio dall’ottimizzazione, da parte dei sistemi sanitari, delle risorse disponibili per rispondere alla complessità delle domande di salute indotte dalla continua crescita delle patologie cronico-degenerative e dall’invecchiamento della popolazione. E poi c’è il tema del sistema pensionistico e contributivo con l’Italia che passerà, nell’arco di pochi decenni, dall’essere il Paese con i pensionati tra i più giovani dell’area Ocse ai più anziani della stessa area con un costo record delle pensioni in rapporto al Pil.

La popolazione in Italia è diminuita in tutte le regioni ma soprattutto al Sud (-1,2%) e nelle Isole (-1%). Il 46,3% risiede nell’Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Ma più del 50% della popolazione è concentrato in 5 regioni: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Mentre le ragioni della denatalità vanno ricercate soprattutto nei fattori che hanno contribuito alla tendenza negativa dell’ultimo decennio (progressiva riduzione della popolazione in età feconda, posticipazione e clima di incertezza per il futuro), il quadro demografico del nostro Paese ha subito un profondo cambiamento a causa dell’eccesso di decessi direttamente o indirettamente riferibili alla pandemia da Covid-19. Il prezzo più alto in termini di incremento della mortalità è stato pagato dal Nord-ovest (+30,2% di decessi totali rispetto al 2019), con quasi il doppio dell’eccesso di mortalità della media nazionale (+16,7%). Più contenuto è il surplus di mortalità nelle regioni del Mezzogiorno (+8,6%).