Il sì di Fedriga al green pass: «chiudere di nuovo farebbe sembrare inutile il vaccino»

Gradualità ed equilibrio: «Se torniamo a chiudere come se il vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile». Quanto al green pass, senza arrivare a definirlo una «c…a» come Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, opina: «Benvenga, se permetterà di riaprire gli stadi, le discoteche e i grandi eventi». Alle contromisure di Parigi, Madrid o Atene verso l’aggressiva variante Delta, Fedriga preferisce comunque la linea meno allarmista di Londra: se sale la curva dei contagi ma, grazie ai vaccini, non quella dei ricoveri, il Covid-19 potrebbe essere presto declassato a influenza stagionale.

Novità dalla Commissione Salute delle Regioni?

«Sono in arrivo i parametri definitivi per l’assegnazione dei colori alle Regioni. Il nostro documento è quasi pronto. I vaccini stanno funzionando molto bene contro la malattia grave e la media nazionale dei ricoveri è al 2%. In Friuli-Venezia Giulia abbiamo il dato più basso: nove pazienti nei reparti Covid e zero in terapia intensiva».

Non la preoccupa che Spagna e Grecia abbiano cominciato invece a ripristinare il coprifuoco?

«Il nostro paragone e il nostro obiettivo si focalizzano sui Paesi che sono più avanti con la campagna vaccinale, come la Gran Bretagna. Comportarsi come quando non esisteva il vaccino significa diffondere la convinzione che il vaccino non serva».

Ha una strategia per convertire i No vax?

«Non esiste una formula magica, c’è una campagna del governo e ci sono campagne mirate delle Regioni per raggiungere i soggetti a rischio. Noi stiamo inviando lettere agli over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, spiegando perché è necessaria. Chi è contrario in assoluto difficilmente si lascerà convincere, ma c’è una fascia di indecisi ancora troppo condizionata dalle fake news: qualcuno è venuto perfino a dirmi che bisogna isolare per qualche giorno i vaccinati perché sono portatori del virus. Occorre contrapporre la verità alle bugie».

Green pass all’italiana, alla francese o alla Salvini?

«Anche qui serve equilibrio. Concordo con Salvini, il certificato non può essere richiesto anche per andare in bagno. Se l’aumento dei contagi è contenuto e le strutture ospedaliere tengono, può servire però alla ripresa dell’attività di discoteche, stadi, organizzazioni di grandi eventi».

E se la curva dei ricoveri salisse ancora?

«In quel caso, invece di chiusure generalizzate, potremmo decidere di aprire tutte le attività solo ai vaccinati. Ma spero non accada: sarebbe ingiusto far soffrire comparti già penalizzati».

Concorda con i presidenti di Sardegna e Sicilia sull’obbligo del tampone per i turisti in arrivo?

«Controllare gli ingressi dai Paesi ad alto rischio è utile per tutti, anche per gli stessi turisti, che si sentono rassicurati dalle misure sanitarie. È una tutela reciproca».

Ritiene che debba esserci reciprocità anche con i Paesi esteri che chiedono il green pass ai viaggiatori italiani?

«Solo dove c’è necessità per motivi di sicurezza, ma non ragionerei in termini di ripicche. Serve il massimo dell’equilibrio o trasformiamo questa pandemia in una lotta fra tifoserie».

Non lo è già diventata in Italia tra schieramenti politici?

«Da presidente di Regione posso solo dire no alle strumentalizzazioni da parte della politica. Si possono commettere errori, ma si deve comunque agire nell’interesse collettivo. Non si può ideologizzare una pandemia. Anche se, è vero, la tentazione c’è stata».

Personalmente, ha aumentato le precauzioni contro la variante Delta?

«La mia precauzione è stata vaccinarmi appena è arrivato il mio turno. Poi continuo a rispettare il distanziamento sociale e a indossare la mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati».