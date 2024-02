Il Ramadan è al centro delle trattative tra Israele e Hamas, il presidente americano Joe Biden ha detto che Gerusalemme ha accettato di non intraprendere attività militari a Gaza durante il mese e ha detto che gli israeliani rischiano di perdere il sostegno del mondo con la loro campagna dentro la Striscia.

Quando Biden parla di Israele deve dividere i messaggi per gli israeliani e quelli per il suo elettorato che non sostiene l’impegno in medio oriente.

Spesso gli attriti tra Biden e il premier Benjamin Netranyhu sembrano sull’orlo della crisi, i due non vanno d’accordo, ma Biden, al di là dei messaggi interni, non ha intenzione di mollare lo stato ebraico.

Poi c’è un terzo messaggio: quello ai paesi arabi che dopo la guerra dovranno aiutare a realizzare un piano per il futuro di Gaza e vogliono vedere l’impegno di Israele nei confronti dei palestinesi.

A livello negoziale, dire che Gerusalemme accetta di fermare la guerra durante il Ramadan, indebolisce le trattative sugli ostaggi, ma Biden è preoccupato dell’uso che Hamas può fare del mese sacro: aumentare la rabbia e la violenza.

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha già invitato i palestinesi a marciare su Gerusalemme il 10 marzo.