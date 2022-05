IL PROFILO DELL’ASSASSINO: La balbuzie, le derisioni Il 18enne Salvador arrabbiato con il mondo

New York

Solo, arrabbiato con il mondo, in cerca di vendetta o, forse, di notorietà. Salvador Rolando Ramos, l’autore della strage alla scuola elementare Robb di Ulvade, in Texas, «era un bambino timidissimo», secondo Stephen Garcia, il suo più caro amico alle medie. E, sia per questo che per le evidenti balbuzie, veniva preso in giro da tanti. Ma poi qualcosa è cambiato. «È diventato una persona diversa», ha confermato un altro amico, Santos Valdez, ricordando comportamenti sempre più strani e violenti. Dapprima Ramos ha scatenato la rabbia contro sé stesso, come la volta in cui si era presentato con il volto pieno di tagli sostenendo di essere stato graffiato da un gatto, per poi ammettere di essersi causato le ferite con un coltello, «per divertimento». Poi è passato al vandalismo, lanciando uova alle auto parcheggiate o danneggiandole con un fucile a pallini. Le amicizie con i coetanei sono diventate più rade, sia per le frequenti liti, che per le sue dichiarazioni inquietanti, come quando aveva detto di volersi arruolare nei Marines «per poter uccidere persone». Ha iniziato a vestirsi di nero, con stivali anfibi, a farsi crescere i capelli, e a bigiare la scuola dove si sentiva sempre meno a proprio agio, tanto da non potersi diplomare quest’anno. E, circa un anno fa, ha iniziato a postare immagini di armi da fuoco sui social media, elencando quelle che avrebbe voluto avere. Tanti, quindi i campanelli d’allarme che, lanciati involontariamente dal ragazzo, sono caduti nel vuoto. Senza padre e con una madre tossicodipendente, Ramos, presente legalmente negli Stati Uniti e cresciuto in un sobborgo a maggioranza ispanica, ha avuto pochissimo appoggio dalla famiglia. E, dopo che Stephen Garcia, il suo caro amico d’infanzia,

si è trasferito in un’altra città del Texas, Ramos si è trovato solo.

Il vicino di casa Ruben Flores – che ha confermato la relazione «molto conflittuale» del giovane con la madre – ha cercato di aiutarlo, di assumere una figura paterna, di dargli alcuni momenti di norma-lità, invitandolo a picnic in giardino e a pigiama party con il figlio. Ma invano. Tre mesi fa, Ramos si era trasferito dalla nonna – che ha ferito gravemente prima di compiere la strage – ma anche lì il giovane non ha trovato pace. A inizio maggio, appena maggiorenne, ha realizzato il proprio sogno. Ha acquistato due armi da fuoco, postando poi su Instagram un selfie con un caricatore appoggiato in grembo. Ha inviato a una sconosciuta, poco prima della strage, quel messaggio allarmante, «sto per farlo». Poi ha indossato un giubbotto antiproiettile, ha imbracciato il fucile. E ha aperto il fuoco su bambini innocenti.