“Il politicamente corretto è il vecchio sogno di rifare l’uomo”

Secondo il sociologo inglese Frank Furedi non è un fenomeno nuovo. “Durante il XIX secolo, il passato ha cessato di essere visto da molti come un modello per il presente”, dice al Foglio Furedi, famiglia ungherese fuggita dopo la repressione di Budapest del 1956, sociologo professore emerito dell’Università del Kent che ha appena pubblicato il libro 100 Years of Identity Crisis.

“Fu a questo punto che venne messa in discussione la capacità della cultura occidentale di conservare un senso del passato. Per il critico Philip Rieff la perdita del ‘senso del passato’ ha comportato la rottura della continuità culturale e la diminuzione della capacità degli adulti di fungere da modello per i giovani. La patologizzazione del passato costituisce una caratteristica integrante dell’attuale zeitgeist. È diventata una prospettiva scontata che permea la vita educativa e culturale della società occidentale. È emerso un nuovo discorso della storia accusatorio che rappresenta la continuità culturale come una maledizione. Molte istituzioni della società occidentale considerano la necessità di rompere con il passato un imperativo culturale. Da questo punto di vista, il 1945 è l’anno zero e tutto ciò che lo precede è interpretato attraverso il prisma dello scetticismo e della malevolenza”.

Nel corso della ricerca per il suo nuovo libro, 100 Years of Identity Crisis: The Culture War Over Socialization, il sociologo Frank Furedi è arrivato a una conclusione: “L’esito cumulativo della crociata lunga più di un secolo contro l’eredità della civiltà occidentale è stato quello di espropriare i giovani della loro eredità culturale” ci spiega Furedi. “Questo non è un problema da poco per la semplice ragione che la continuità culturale è essenziale per illuminare la difficile situazione umana. Ha anche profonde implicazioni per la costituzione dell’identità umana. L’emergere stesso del concetto di ‘crisi d’identità’ che porta a un’ossessione per l’identità e la sua politicizzazione è intimamente legato al disfacimento della continuità culturale. L’ossessione contemporanea per razza e genere e altre forme di identità è il risultato della crisi di identità che è entrata in gioco con la distruzione della continuità culturale”.

Lei scrive che si tratta del Vecchio sogno di fare un “uomo nuovo”. “Il corollario del progetto di estraniamento della società dal suo passato è stato il progetto di socializzare e di educare i bambini a essere i veicoli del cambiamento storico. Da oltre un secolo, la socializzazione è subordinata al progetto politico di incoraggiare i bambini ad adottare nuovi valori, valori che contraddicono e negano quelli dei loro genitori. È importante rendersi conto che la politicizzazione della socializzazione ha trasceso il tradizionale divario ideologico e politico. L’ethos della contestazione e del cambiamento della cultura ha sostenuto la visione del mondo dei gruppi moderni di ingegneri sociali dediti a distaccare la loro società dal passato. Questo impulso è stato espresso più sistematicamente dal progressismo americano. Tuttavia praticamente ogni movimento modernista – Nuovi Liberali in Gran Bretagna, socialdemocratici in Svezia, socialisti ed eugenisti europei, comunisti, fascisti – ha approvato e abbracciato aspetti di questa prospettiva. Sebbene spesso avanzassero una visione utopica di un mondo fondamentalmente riprogettata secondo principi scientifici, la sua pratica era spesso attratta dall’obiettivo più modesto di ottenere il controllo sul processo di socializzazione. Hanno adottato questo come obiettivo principale perché hanno tratto la conclusione che il modo più affidabile per cambiare la cultura e sostituire i valori tradizionali con quelli moderni era influenzare gli atteggiamenti dei giovani. Movimenti di ogni sfumatura di opinione politica furono attratti dal progetto di educare ed educare i bambini a diventare un Uomo Nuovo, una specie di umani la cui visione fisica e morale non era stata distorta dalle superstizioni e dai costumi irrazionali del passato. Durante i primi tre decenni del XX secolo, i movimenti politici hanno spesso riposto le loro speranze nella figura di un Uomo Nuovo, che non contaminato dalle distorsioni del passato sarebbe servito a trasformare o rivitalizzare la società. I movimenti, da sinistra a destra, hanno promosso la loro versione di come sarebbe stato e avrebbe raggiunto un Uomo Nuovo. La convergenza di tecniche di socializzazione con diversi progetti politici e versioni di utopia ha evidenziato il potenziale per il vivaio di diventare un vivaio di conflitti culturali”.

Questa idealizzazione dell’Uomo Nuovo non è morta tra le due guerre. “È riemerso negli anni ‘80 per riferirsi a un maschio che ha abbracciato atteggiamenti anti-sessisti e ha rifiutato valori maschili obsoleti e i ruoli tradizionali. In epoca contemporanea, la socializzazione gender-neutral e antisessista promette di produrre giovani che non sono contaminati dagli atteggiamenti ‘eteronormativi’ del passato. Oggi questi sentimenti sono costantemente veicolati da coloro che promuovono la causa della ‘sensibilizzazione’ di coloro che sono ancora in balia di atteggiamenti superati’”.

Secondo molti critici, questo “risveglio” ha tratti totalitari. “I ‘risvegliati’ possiedono certi impulsi totalitari, principalmente la richiesta che tutti debbano conformarsi alla loro visione del mondo” ci dice Furedi. “Ecco perché sono così sospettosi dell’idea della tolleranza e della libertà di parola. A differenza dei totalitarismi, non possiedono un’ideologia esplicita, un chiaro sistema di ideali. Nel libro la chiamo ‘ideologia senza nome’. Il ‘woke’ è intrinsecamente instabile e manca di principi fissi. Usa un linguaggio opaco per comunicare le sue idee. Tuttavia, una volta deciso che – per esempio – il sesso biologico è un mito ideologico, non tollera alcun dissenso dal suo punto di vista”.

Questa ideologia sta diventando egemonica. “Questa ideologia senza nome è dominante nella sfera anglo-americana e nelle istituzioni internazionali. Le istituzioni dell’istruzione e della cultura ne sono fortemente attratte. Tuttavia, poiché questo fenomeno non si è ancora cristallizzato in un’ideologia sistematica, la sua egemonia è fragile. Ad esempio, la sua influenza su ampi settori della società è piuttosto limitata. Quindi, l’esito dell’attuale conflitto di valori culturali è ancora lontano dall’essere certo. Tuttavia, poiché l’ideologia senza nome è sostenuta dal soft power americano, le principali organizzazioni dei media – Netflix, Mtv e Big Tech – hanno acquisito un’influenza crescente sui giovani. Ecco perché alla fine, la lotta per l’anima dei giovani è decisiva”.

Non sappiamo ancora dire se “l’occidente” sopravviverà a questa ondata di censura e irrazionalismo. “C’è una doppia crisi che affligge l’occidente” conclude Furedi al Foglio. “La sua istituzione culturale e politica non crede nell’eredità della civiltà occidentale. Al contrario è ostile a molti dei valori fondanti della cultura occidentale. Allo stesso tempo, l’occidente è sotto attacco dall’esterno. L’umiliante sconfitta dell’America in Afghanistan è percepita come un colpo contro l’occidente e non sorprende che la sua influenza globale sia notevolmente diminuita. Tuttavia, l’esito della guerra culturale è tutt’altro che deciso. Coloro che si oppongono all’occidente mancano di una prospettiva filosofica e politica coerente. La loro è una visione del mondo negativa che manca di una visione di come dovrebbe essere la società. Né hanno un orientamento verso il futuro. Se siamo in grado di sviluppare un’alternativa controculturale coerente alla prospettiva dell’establishment culturale, allora possiamo riportare la società sulla strada giusta. Siamo di fronte a una guerra culturale lunga e difficile, ma sono convinto che possiamo vincere la guerra per l’anima dell’Europa”.