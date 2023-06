Il Papa: grazie ai giovani ucraini e russi che vivono da fratelli, esempio per i politici

Al termine dell’udienza generale, Francesco ringrazia i ragazzi dell'Ucraina e della Russia venuti in Piazza San Pietro con l'associazione Rondine Cittadella della Pace: “Avete deciso di non vivere da nemici, ma da fratelli. Il vostro esempio susciti propositi di pace in coloro che hanno responsabilità politiche”. Il Pontefice affida alla Madonna "quanti sono provati dalla guerra" ed esorta a "pregare di più" per la martoriata Ucraina che "soffre tanto"