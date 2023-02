Il mondo si mobilita. I «nemici» Cipro e Grecia pronti a inviare aiuti

Solidarietà e cordoglio. Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha suscitato commozione nel mondo. «Siamo in lutto con le famiglie delle vittime», ha twittato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Condoglianze dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel: «L’Ue è pienamente solidale».

È stato proclamato un lutto nazionale di 7 giorni fino al tramonto del 12 febbraio

È stato un susseguirsi di messaggi, di tweet e di offerte di aiuto anche da parte di quei Paesi che hanno avuto o hanno tensioni con Ankara. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al quale ha espresso solidarietà, ribadendo la disponibilità di Atene a «un aiuto immediato», in aggiunta alla squadra di 21 vigili del fuoco e 5 medici già inviata. Anche il governo cipriota si è detto pronto a inviare aiuti. La Svezia, che sta vivendo tensioni diplomatiche con Ankara (la Turchia non sta ratificando l’ingresso di Stoccolma nella Nato), attraverso il suo premier Ulf Kristersson, ha assicurato che «come partner della Turchia e responsabile della presidenza dell’Ue» è pronta a offrire il suo sostegno. Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic e l’Alto rappresentante Josep Borrell hanno annunciato che su richiesta di Ankara è stato attivato il Meccanismo di protezione civile Ue: sono state inviate dieci squadre di ricerca e soccorso urbano da Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Romania per sostenere i primi soccorritori sul campo, mentre Italia, Malta, Slovacchia, Spagna e Ungheria hanno offerto le loro squadre di soccorso. Anche «la Germania naturalmente invierà aiuti», ha twittato il cancelliere Olaf Scholz. La Ue ha inoltre messo a disposizione il sistema satellitare Copernicus. Anche le squadre Onu sono sul posto.

Il presidente degli Usa Joe Biden si è detto «profondamente rattristato dalla perdita di vite umane e dalla devastazione causata dal terremoto in Turchia e in Siria» e ha dato ordine al suo team «di continuare a monitorare da vicino la situazione in coordinamento con la Turchia e di fornire tutta l’assistenza necessaria». Il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato ai colleghi turco Recep Tayyip Erdogan e siriano Bashar al Assad e invierà dei soccorritori. Anche l’Ucraina è «al fianco del popolo turco in questo momento difficile. Siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria», ha twittato il presidente Volodymyr Zelensky. Hanno già inviato aiuti o sono pronti per farlo Israele, Canada, i Paesi del Golfo, Iran, India, Giappone, Azerbaijan, Cina.