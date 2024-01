«Il Giubileo tempo prezioso per scoprire un Dio vicino»

Forse, ha poi aggiunto il Pontefice, «oggi più che mai abbiamo bisogno dell’anno giubilare. Di fronte a tante sofferenze, che provocano disperazione non soltanto nelle persone direttamente colpite, ma in tutte le nostre società; di fronte ai nostri giovani, che invece di sognare un futuro migliore si sentono spesso impotenti e frustrati; e di fronte all’oscurità di questo mondo, che sembra diffondersi anziché allontanarsi, il Giubileo è l’annuncio che Dio non abbandona mai il suo popolo e tiene sempre aperte le porte del suo Regno».

Nella tradizione giudeocristiana, ha poi sottolineato Francesco, «il Giubileo è un tempo di grazia in cui sperimentare la misericordia di Dio e il dono della sua pace.

È un tempo di giustizia in cui i peccati sono rimessi, la riconciliazione supera l’ingiustizia, e la terra si riposa.

Esso può essere per tutti cristiani e non – il tempo in cui spezzare le spade e farne aratri; il tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, né si imparerà più l’arte della guerra (cfr Is 2,4)».

Papa Francesco, inoltre, ha voluto ringraziare in particolare «le autorità italiane, nazionali e locali, per l’impegno che stanno profondendo nel preparare la città di Roma ad accogliere numerosi pellegrini e consentire loro di trarre frutti spirituali dal cammino giubilare».

Nella Messa del Te Deum il Papa aveva invitato a fare della Capitale, per il Giubileo, una «città della speranza».