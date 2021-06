Il G7 sfida la Cina con il B3W, un piano di infrastrutture globale alternativo alla «Via della Seta»

Un’alternativa occidentale alla Via della Seta: è il progetto che l’amministrazione americana presenta al G7, per contrastare l’influenza di Pechino nel mondo.

La Cina ha investito miliardi in grandi programmi infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e Asia, costruendo porti, ferrovie, autostrade e quant’altro: ma è una penetrazione economica che ha come obiettivo ultimo l’egemonia politica.

Ed è per questo che Joe Biden vuole contrastarla, contrapponendole un proprio piano di investimenti globali, chiamato «Build back better for the world», ricostruire meglio per il mondo.

Più di cento Paesi hanno aderito alla Via della Seta cinese e l’Italia è l’unica nazione occidentale ad averlo fatto: il che ora potrebbe causare imbarazzo con la Casa Bianca. Tuttavia gli americani sono rimasti molto vaghi su come sarà finanziato il loro progetto alternativo e quali saranno le scadenze: si sa che solo che per il 2035 si dovrebbe colmare un gap di 40 mila miliardi.

Gli Stati Uniti chiedono che il comunicato finale del G7 includa una forte critica delle violazioni dei diritti umani in Cina ai danni della minoranza musulmana uigura, in particolare per quanto riguarda il ricorso ai lavori forzati.

Già all’inizio dell’anno, a questo proposito, americani, europei, britannici e canadesi hanno introdotto sanzioni contro alti funzionari cinesi coinvolti nella repressione degli uiguri: al G7 tuttavia gli europei insistono perché prevalga un atteggiamento “bilanciato” nei confronti di Pechino, che tenga conto della necessità di cooperare con la Cina sulle grandi sfide globali.