I messaggi di Xi Jinping a Taiwan, agli Usa e al resto del mondo

L’invasione di Taiwan forse è davvero cominciata. Non si tratta di fare dell’allarmismo, ma di capire bene il senso e la portata delle cosiddette «manovre militari» che l’Esercito Popolare di Liberazione sta conducendo, ufficialmente come ritorsione per la visita di Nancy Pelosi sull’isola. Parlare di manovre, come se fossero esercitazioni di routine, non ha alcun senso. Non solo per la potenza di fuoco dispiegata dalla Cina, ma per le caratteristiche dell’offensiva: l’uso di munizioni da guerra («fuoco vero», in gergo), i lanci di missili nelle vicinanze di Taiwan e anche del Giappone, infine la strategia di accerchiamento messa in atto allargando l’offensiva anche alle coste orientali dell’isola più distanti dalla terraferma cinese. Gli appassionati di cose militari possono leggere tutti i dettagli bellici sul Corriere, inclusa la natura dei nuovi armamenti che sono stati sperimentati. E siamo solo all’inizio, le operazioni continueranno nei prossimi giorni. I livelli di interpretazione sono molteplici, e non si escludono vicendevolmente. I messaggi che Xi Jinping sta lanciando all’America, a Taiwan, al Giappone e al resto del mondo vanno analizzati con cura, fermo restando che potremo imparare tante cose nuove via via che la situazione si evolve.

Prove generali di embargo su Taiwan

Primo messaggio: Taiwan è già alla mercé di un blocco aereo-navale cinese, che include un embargo commerciale. A voler essere ottimisti ad ogni costo, questo significa che la Repubblica Popolare può risparmiarsi un’invasione militare vera e propria, in quanto è già in grado di ottenere gli stessi risultati con altri mezzi. La natura delle operazioni militari in corso equivale alla prova generale per un isolamento di Taiwan, un cordone sanitario che blocca o rallenta molte delle sue rotte navali con l’esterno e interferisce con il suo traffico aereo. Sul piano di principio, con le ripetute violazioni delle acque e dello spazio aereo, si dimostra che Taiwan «è cinese a tutti gli effetti», la sua autonomia è solo una presuntuosa illusione. Sul piano pratico si dimostra che i rapporti di Taiwan con il resto del mondo sono alla mercé dell’arbitrio di Pechino. Finché durano le cosiddette manovre militari viene rallentato e perturbato il traffico di navi portacontainer cariche di semiconduttori da Taipei verso gli Stati Uniti o l’Europa. Pechino simula una «sanzione economica» che la Cina può applicare all’Occidente con gravissime conseguenze sulle nostre economie. La solidarietà verso Taiwan, già assai ambigua e fragile in Europa, viene messa subito a dura prova. Lo strangolamento dell’economia taiwanese è anche il mezzo di pressione più efficace per convincere la popolazione dell’isola che non solo deve rinunciare ad ogni velleità di indipendenza, ma deve prepararsi ad uno scenario di riunificazione alle condizioni dettate da Xi Jinping.



L’invasione terrestre diventa superflua?

Secondo messaggio. Sempre restando nell’ambito di un ottimismo assai paradossale, anche all’opinione pubblica cinese Xi Jinping sta dicendo che forse un’invasione militare «classica» (sbarco anfibio, invio di truppe terrestri aviotrasportate, combattimenti sull’isola) non è necessaria, visto che il regime comunista può ottenere lo stesso risultato con l’accerchiamento navale, aereo, missilistico, e tutte le azioni offensive dispiegate in queste ore. In questo senso, appunto, l’invasione di Taiwan è già in atto. Sono di questo tenore alcune cronache e analisi pubblicate da autorevoli organi governativi di Pechino come il Global Times, giornale di forte impronta nazionalista.

Minacce dirette a Usa e Giappone

Terzo messaggio. Le cosiddette manovre militari sono però ambivalenti e biunivoche: sono anche un test su vasta scala di tattiche e arsenali che potrebbero essere usati per un’invasione classica, con occupazione territoriale. Il tipo di armamenti usati, per esempio i missili, sono in grado di colpire perfino le basi militari americane di Okinawa, Corea del Sud, altre basi in Giappone, oltre alle forze di paesi alleati dell’America come le Filippine. Questa è dunque una risposta molto concreta e visibile all’annuncio di Joe Biden sull’intervento militare degli Usa che scatterebbe a difesa di Taiwan in caso di attacco. Il messaggio all’America e ai suoi alleati ribalta contro di loro una versione della «ambiguità strategica»: Xi nasconde le sue reali intenzioni circa un’invasione i Taiwan, le sue caratteristiche o la sua data, ma intanto rende chiaro che i danni inflitti ai «protettori» dell’isola sarebbero enormi. Mai prima di ora si era arrivati a una definizione così precisa e minacciosa di una «area d’influenza cinese» dove all’egemonia economica se ne aggiunge una militare. L’area non si limita alle immediate vicinanze, è la stessa sicurezza giapponese e coreana ad essere messa in discussione. Da Singapore all’Indonesia molti altri paesi filo-occidentali sono costretti a riesaminare il loro futuro.

Prepariamoci a un futuro senza Taiwan?

Alcune conclusioni molto provvisorie. Gli Stati Uniti non rinunciano alla promessa di difendere l’isola, però sanno che forse non saranno in grado di farlo. Perciò Washington si sta già preparando a un «futuro senza Taiwan» almeno in un settore, i semiconduttori, con la manovra da 270 miliardi per sussidiare la riconquista di una leadership produttiva in quest’industria. I tempi per costruire un’autosufficienza però sono molto lunghi e un «blocco navale» prolungato da parte della Cina attorno a Taiwan farebbe un danno enorme nell’immediato. L’Europa è ancora più vulnerabile; deve cominciare a incorporare la scarsità di semiconduttori nel suo futuro così come sta cercando di fare per la scarsità di gas naturale. Sul fronte politico, è ancora prematuro fare un bilancio della visita di Nancy Pelosi però alcune cose sono chiare. Colpisce lo squilibrio smisurato, la sproporzione immane, tra un viaggio di una personalità istituzionale che testimoniava solidarietà, e la reazione armata conseguente. Inoltre è del tutto evidente che i piani per le «manovre militari» erano pronti da molto tempo, una risposta di quelle dimensioni non s’improvvisa in qualche settimana e neppure in qualche mese. Dunque la Pelosi non ha fatto che fornire l’atteso pretesto e accelerare i tempi per una prova di forza che Xi stava pianificando comunque.

Ma i taiwanesi combatterebbero come gli ucraini?

La visita «inopportuna» – secondo molti in Occidente – «provocatoria e illegale» – secondo il governo cinese, di Nancy Pelosi a Taiwan, ha scatenato illazioni e paure su una possibile escalation della tensione fra Cina e Stati Uniti. Sembra quasi avverarsi in anticipo lo scenario già discusso da mesi, secondo il quale dopo l’Ucraina toccherà a Taiwan diventare la nuova guerra calda nel contesto della seconda guerra fredda tra Occidente e blocco sino-russo. La prima domanda che bisogna porsi è quella che nessuno si pone: i taiwanesi combatterebbero come gli ucraini, se venissero aggrediti? La domanda non è banale né secondaria. Dopotutto quel che sta accadendo in Ucraina è in larga parte determinato dal comportamento del popolo aggredito, delle sue forze armate, dei suoi governanti democraticamente eletti. Checché ne dicano i putiniani che descrivono quella ucraina come una «guerra per procura» e la resistenza contro l’aggressore come se fosse «aizzata dall’America», in realtà sono stati proprio gli ucraini a decidere di resistere. Sono stati loro a chiederci aiuto, e lo hanno ottenuto solo in parte. Molti ucraini sono morti, altri moriranno, per difendere le proprie famiglie, la propria terra, la propria libertà. Farebbero lo stesso i taiwanesi? C’è una corrente di pensiero scettica, che guarda alcuni dati. Nonostante la minaccia reiterata da Xi Jinping di un’annessione con la forza militare, Taiwan spende solo l’1,9% del suo Pil per la difesa. Cioè meno della Polonia e dei paesi baltici, meno di quello che è l’obiettivo ufficiale fissato dagli Stati membri della Nato, che è il 2% del Pil.

L’esercito taiwanese viene descritto da esperti americani come inadeguato, e afflitto perfino da fenomeni di corruzione. Ancora più importante è lo spirito del popolo: i taiwanesi, se interrogati in proposito, appaiono «pacifisti» come molti europei, la maggioranza è restia a morire per la patria. Come noi, i taiwanesi sono cresciuti nel benessere e nella pace, non hanno un’etica guerriera. Sono affezionati alle loro libertà, ai loro diritti, alla loro democrazia, ma questo non significa che siano pronti a sacrificare addirittura la vita per questi valori. Il quadro dipinto da questi sondaggi suscita un interrogativo: perché l’America dovrebbe mandare dei soldati a morire per Taiwan, in caso di aggressione militare cinese, se i taiwanesi non sono altrettanto determinati e votati al sacrificio quanto gli ucraini? Sono domande importanti ma astratte, perché nessuno può prevedere a priori quale sarebbe la reazione in una guerra vera.