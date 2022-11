«Ho voluto sostenere le famiglie e il ceto medio»

«Sono molto soddisfatta, non è un lavoro ragionieristico, c’è una visione politica, un approccio che si avrebbe in un bilancio familiare, dove hai la responsabilità delle scelte, senza poterti occupare del consenso».

Giorgia Meloni commenta con questa premessa la manovra di Bilancio appena approvata dal governo. Rivendica le scelte politiche, la definisce una manovra «coraggiosa, coerente con gli impegni presi con il popolo italiano e che scommette sul futuro» del Paese.

Due sono le linee guida a giudizio del presidente del Consiglio: la crescita, la tenuta del tessuto produttivo, gli aiuti alle imprese, e dall’altra parte «l’attenzione particolare alle famiglie, ai soggetti più fragili. E abbiamo stanziato 1,5 miliardi per incentivare e sostenere la natalità, perché questo è un tema economico prioritario. Con i nostri dati demografici nel medio periodo il nostro sistema produttivo e di welfare, nulla può reggere. Io credo che o questa nazione decide di scommettere sul suo futuro oppure purtroppo tutto quello che facciamo non porterà i benefici che ci attendiamo».

Giustizia sociale

Alla base della manovra ci sono due grandi

priorità: la crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo, e la giustizia sociale, l’attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi

La premier è orgogliosa in particolare per alcune misure, per gli incentivi a chi assume, per cui «azzeriamo la contribuzione», per quel miliardo e mezzo dedicato alle famiglie e alla natalità, con l’aumento dell’assegno unico per il primo anno di vita, per quel «salvadanaio del tempo» che consiste in un mese di congedo in più entro i sei di vita del bambino con l’80% del reddito.

Meloni ritiene redistributiva, con un carattere sociale volto «alla tutela del ceto medio», anche la scelta di quali pensioni rivalutare ed entro quali limiti, ritiene doveroso quanto approvato sul reddito di cittadinanza (fine misura 2023 e stop ad erogazione assegno al primo rifiuto di un’offerta di lavoro) con almeno due postille. La prima: «Conte e Letta protestano? Fanno il loro mestiere, a parte che Letta, credo, nella prima versione non era nemmeno d’accordo con il reddito di cittadinanza». La seconda: «È ovvio che faremo una riforma completa della materia, ricordo anche che c’è gente che percepisce la misura da tre anni, ma non c’è scritto da nessuna parte che lo Stato si debba far carico a vita di questo onere».

Non favoriamo i ricchi

Ci sono tre tasse piatte che dimostrano che si tratta di una misura rivolta

al ceto medio, che non favorisce i ricchi e riconosce i sacrifici di chi lavora

Un’altra sintesi è a corredo dell’illustrazione delle singole misure: «Abbiamo preso impegni in campagna elettorale sul taglio del cuneo fiscale, la norma “più assumi e meno paghi”, le pensioni minime. Stiamo iniziando un lavoro e per me sono impegni che vanno concepiti nell’orizzonte della legislatura. Ma sono contenta e fiera che nella prima manovra si sia aperto un varco su tutte le misure che caratterizzano le scelte politiche di questo governo». Così come è fiera che «in Cdm non ci siano stati egoismi, che tutti abbiamo dimostrato grande collaborazione, in un clima che per me, che ho esperienza di Cdm legati alla legge finanziaria, è stato un dato inedito».

Meloni ha accanto a sé il vicepremier Matteo Salvini, che annuncia che chiederà un cofinanziamento europeo per «posare finalmente, dopo 54 anni di progetti, la prima pietra» del Ponte sullo Stretto. Alla sua destra ha il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che definisce il provvedimento «prudente, responsabile, sostenibile e coraggioso, visto che ci sono anche scelte impopolari. Non arrivo a dire che questa sia una manovra saggia perché qualcuno potrebbe dire, come Lucio Battisti, che talvolta la saggezza è la prudenza più stagnante».

Contro il Reddito

C’è gente che prende il reddito di cittadinanza da tre anni: evidentemente non ha funzionato o per alcuni italiani deve andare all’infinito

Nelle domande le si contesta di aver varato molteplici misure ma senza una grande novità, che è la stessa critica che lei rivolse a Draghi: si difende dicendo che contestò al premier precedente poco coraggio sul taglio del cuneo fiscale, che lei invece conferma e allarga. Le si chiede anche dei rapporti diplomatici guastati con Parigi, la risposta: «In queste ore sono stati in Francia due ministri, sia Nordio che Fitto, ci si parla, non ho avuto tempo di leggere le nuove proposte dell’Unione europea, se ne sta occupando il ministro dell’Interno Piantedosi».

E a chi le domanda se lo scontro con la Francia non «le ha insegnato» qualche cosa, risponde cercando di trattenere più di un filo di contrarietà: «Insegnare? Faccio notare che il nostro governo, nonostante le critiche ricevute, ha mantenuto un profilo rispettoso e perfettamente istituzionale. E voglio rassicurare tutti su una cosa, noi abbiamo un mandato e lo perseguiremo, e non arriveranno le piaghe d’Egitto in Italia, non ci sarà nessuna crisi fra le tante previste, nessun crollo dello spread, nessun disastro causato dai sovranisti, saremo rispettati».

Sui 21 miliardi di euro messi per fronteggiare il caro energia, Meloni risponde agli interrogativi sul futuro, alle domande sulle risorse necessarie quando, fra qualche mese, i 21 miliardi saranno stati spesi: «Mi chiedete cosa succederà? Faremo quello che si dovrà fare, occorre un price cap per il prezzo del gas e ci stiamo lavorando in sede europea. È chiaro che con questi tamponamenti stiamo finanziando la speculazione, e la cosa non mi rende felice, ci auguriamo che arrivino presto delle risposte efficaci da Bruxelles».

C’è anche una domanda sul recente incontro con il presidente egiziano Al Sisi: conferma di aver parlato del caso Regeni, «ho registrato una disponibilità che andrà verificata nelle prossime settimane». Infine un piccolo battibecco con alcuni cronisti: ha un impegno e deve terminare la conferenza stampa, le viene contestato che non è la prima volta (al G20 di Bali ha preso appena tre domande), lei risponde con un «non ricordo tutto questo vostro coraggio in altre situazioni, e non potete pretendere che presenti una manovra di bilancio in 4 minuti».