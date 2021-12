Harris in crisi: perde anche la portavoce

La squadra della vicepresidente Usa si sfalda: oltre a Symone Sanders lasciano altri tre consiglieri, Lo strappo è il sigillo del primo fallimento dell’Amministrazione Biden sul piano, cruciale, della comunicazione strategica. La squadra di Kamala Harris si è sfaldata. Giovedì 18 novembre si è dimessa la direttrice dei rapporti con i media, Ashley Etienne, una veterana della capitale, già consigliera della Speaker Nancy Pelosi. Sono in uscita anche Peter Velz, direttore delle «relazioni organizzative con la stampa» e Vince Evans, responsabile per «gli affari intergovernativi

Symone Sanders, la portavoce e la consigliera più stretta di Kamala Harris, lascerà l’incarico alla fine dell’anno. Senza una spiegazione né politica, né una qualche scusa di tipo «personale». A parte un breve messaggio rituale, inviato ai colleghi: «È stato un onore lavorare qui». Puro «stile Symone», è il commento negli ambienti politici di Washington.

La Casa Bianca reagisce con imbarazzo. Jen Psaki, portaparola di Joe Biden: «Il primo anno di questo lavoro è tanto eccitante e gratificante, quanto tumultuoso e sfiancante». Ma nessuno ci crede. Symone Sanders, 32 anni il prossimo 10 dicembre, è nota per l’energia e l’ambizione. Entrambe smisurate. Non avrebbe mai lasciato per «stanchezza». Così come non lo farebbe la stessa Psaki.

In realtà lo strappo è il sigillo del primo fallimento dell’Amministrazione Biden sul piano, cruciale, della comunicazione strategica. La squadra di Kamala Harris si è sfaldata. Giovedì 18 novembre si è dimessa la direttrice dei rapporti con i media, Ashley Etienne, una veterana della capitale, già consigliera della Speaker Nancy Pelosi. Sono in uscita anche Peter Velz, direttore delle «relazioni organizzative con la stampa» e Vince Evans, responsabile per «gli affari intergovernativi».

Tina Flournoy, capo dello staff di Harris, ha scritto in una nota che Symone aveva avvisato «un paio di mesi fa» che se ne sarebbe andata. È l’unica chiave di lettura interessante, tra il profluvio di dichiarazioni ingessate.

Sanders, dunque, avrebbe maturato la sua decisione agli inizi di ottobre, cioè ben prima del 18 novembre, quando il sito della Cnn pubblicò un lungo servizio sullo scontro tra il team di Kamala e quello di Biden.

In effetti la vicepresidente è sotto attacco da molto tempo. Se proprio vogliamo fissare una data, possiamo indicare il 7 giugno 2021, quando Harris, nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, si rivolse così ai migranti: «Non venite negli Stati Uniti, perché vi rimandiamo indietro».

Parole considerate «trumpiane» da larghi settori del partito democratico. Sanders ha provato a fare da argine. In particolare con un argomento: «Attaccano la vicepresidente perché è donna e di colore». I progressisti sono esplosi: le critiche più aspre alla linea sull’immigrazione sono arrivate dalle deputate Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley. Tutte donne e tutte esponenti di minoranze etniche o religiose.

Poi si sono aggiunti altri incidenti, altre gaffe. A questo punto non sappiamo se Symone e gli altri si siano arresi davanti all’impossibilità di risollevare l’immagine di Kamala; oppure se sia stata la vicepresidente ad azzerare il cerchio più ristretto per provare a ripartire.

In ogni caso non sarà facile rimpiazzare Sanders. Nata in Nebraska,studi alla Creighton University di Omaha, comincia a far politica a 23 anni . Nel 2016 eccola con Bernie Sanders, nel 2020 passa nel campo di Joe Biden. Ma Symone è una delle figure più trasversali dell’ecosistema washingtoniano. Ha raccontato di «sorseggiare whisky» con la senatrice Kirsten Gillibrand, una delle leader del movimento «MeToo». Oppure di «prendere spesso un tè» con Elizabeth Warren, senatrice della sinistra. A Kamala ci è arrivata attraverso l’amicizia con Maya, la sorella della vicepresidente. Che cosa farà adesso? Forse, azzardano diversi siti, raggiungerà Stacey Abrams, di nuovo in corsa per la carica di governatrice in Georgia.