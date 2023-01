Fratel Biagio, un’onda di orgoglio «Grazie Sicilia per questo dono»

Duemila dentro alla Cattedrale, 8mila fuori, ad applaudire, commuoversi, ringraziare. Sono i giorni della speranza di Palermo. Nella terra che desidera ardentemente la propria redenzione si sono sovrapposti l’evento della cattura di Matteo Messina Denaro, la sconfitta di una parte importante della peste mafiosa, e l’amore che ha accompagnato l’addio terreno di Biagio Conte, il missionario laico che ha sposato la causa degli ultimi, fino a lasciare la sua vecchia vita da figlio di una famiglia agiata. La speranza è nata dalla vista di quel boss finalmente arrestato, incerto e dimesso, così lontano dalla maschera che lo ha consegnato alla sua atroce leggenda. La speranza è sgorgata dal corteo di benedizioni in morte di fratel Biagio, nella certezza che la sua opera immensa andrà avanti, nel cuore di tutti e nell’impegno di chi si caricherà sulle spalle l’eredità della la sua Missione.

Lunedì sera Palermo si era già riversata in via Decollati, nella Cittadella del povero e della speranza, lì dove era stata allestita la camera ardente, per portare le spoglie di Biagio Conte in processione fino alla Cattedrale. Ma lo spettacolo della folla oceanica ai funerali di ieri, celebrati dall’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice, è stato commovente. Il cammino del fraticello laico ha superato i confini della Sicilia, è diventato un esempio per chi, ovunque, voglia seguirlo. « A nome della Chiesa in Italia, esprimo profondo cordoglio a Lei, alla grande famiglia della Missione di Speranza e Carità, alla comunità ecclesiale e alla città di Palermo per la morte del nostro fratello Biagio Conte, uomo appassionato di Cristo il cui messaggio resta una profezia per il mondo di oggi». Queste le parole di paterno conforto del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, nel messaggio inviato all’arcivescovo Lorefice. « In una società in cui si cerca una felicità individuale – si legge nella missiva –, fratel Biagio ci ricorda che la vera felicità ce la dona il tempo speso per il prossimo, specialmente per chi è povero, scartato. Il suo amore per gli ultimi, la scelta di cercare delle risposte per non abituarsi mai allo scandalo della povertà e alla sofferenza dei poveri, l’accoglienza intelligente e generosa sono un’eredità preziosa, da raccogliere e continuare, non solo a Palermo ma in tutto il Paese. Grazie, terra e Chiesa di Sicilia, per questo dono prezioso!».

“Don Corrado”, così viene chiamato, affettuosamente,

l’arcivescovo di Palermo, ha tratteggiato, nella sua commossa omelia, punteggiata da un pianto di umanissimo cordoglio, il ritratto di Biagio Conte: « Il nostro fratel Biagio ha amato la sua Palermo, si è coinvolto nelle sue sofferenze e contraddizioni come il nostro don Pino Puglisi. Ha amato ogni città meta del suo lungo pellegrinaggio, ha amato ogni città del mondo. Perché fratel Biagio era un lottatore. Un mite, potente lottatore. Lottava con l’arma del digiuno per tendere al massimo la sua forza umile e non violenta».

«Vedevamo in lui – ha detto ancora l’arcivescovo – una certezza che vorremmo diventasse sempre nostra, di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà. C’era una dolcezza nel suo essere che veniva da un Altrove, una vitalità che trovava le sue sorgenti in uno spazio inedito. Fratel Biagio era vivo. Pieno di vita anche alla fine, sul letto che era diventato la sua croce».

In prima fila, tra le navate della Cattedrale, i familiari di quel ragazzo che era andato via da casa per seguire le orme di San Francesco D’Assisi. C’erano le sorelle e le nipoti che hanno letto un messaggio toccante per il “caro zio”. C’erano il papà e la mamma, anziani e sofferenti. Entrambi si sono chinati sulla bara disadorna che raccoglie le spoglie del figlio per un’ultima carezza. E poi le autorità, tra cui il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani, il prefetto Maria Teresa Cucinotta. Arrivano anche i messaggi di Papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Biagio ha iniziato un cammino che non è finito.

Un momento dei funerali di fratel Biagio, ieri, a Palermo: la bara di legno povero passa fra le mani della folla, che applaude e lancia in cielo colombe bianche