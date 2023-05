Decreto Lavoro e Def. «Il governo ha poche risorse, ma la direzione è giusta»

Semplificare le procedure di utilizzo dei soldi pubblici, premiando i comportamenti virtuosi, e ridurre le tasse sul lavoro, a partire dai redditi più bassi. Sono due priorità individuate da Marcello Signorelli, professore ordinario di Politica Economica all’Università di Perugia, in un momento particolarmente delicato per il Paese e l’Eurozona.

Anche ricorrendo alle competenze e professionalità di cui le Università italiane sono ricche e che possono dare un prezioso contributo in termini di progettualità. Mentre a livello europeo l’attenzione deve essere posta sulla rimodulazione del Pnrr e sulla definizione delle nuove regole del Patto di stabilità. Signorelli, che nel medesimo ateneo dirige anche il Dipartimento di Economia ed è inoltre componente del consiglio di presidenza della Società italiana di economia, in una precedente intervista per Tempi intravedeva, a motivo delle conseguenze della guerra in Ucraina in uno scenario macroeconomico già incerto, «il rischio di riportare l’economia italiana indietro verso una situazione tipo la stagflazione degli anni Settanta». Eventualità che sembrerebbe, almeno parzialmente, essere rientrata, mentre permangono problematiche e criticità che è bene provare a risolvere per tempo.

Professore, quello scenario macroeconomico, e quel rischio, sono ancora attuali?

Rispetto a oltre un anno fa la dinamica è migliore sia perché è stato raggiunto, diversi mesi orsono, il picco di inflazione sia perché le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo ma, nonostante ciò, ci troviamo di fatto in una situazione di “parziale stagflazione”. Peraltro il contesto globale è ben diverso da quello degli anni Settanta: oggi la Cina è la prima potenza economica globale (con circa il 19 per cento del Pil mondiale se calcolato a parità di potere di acquisto), gli Stati Uniti arrancano e arretrano mentre l’Unione Europea perde ancor più peso e l’Italia riesce a stare almeno in media dopo i due decenni pre-pandemia in cui è stata maglia nera della crescita economica europea. Fortunatamente il contesto dell’Eurozona è ulteriormente migliorato in termini di evoluzione degli strumenti della Banca centrale europea che, dopo l’attuazione del piano di acquisti di titoli di stato Pepp, ha approvato lo “scudo anti-spread” (Tpi) nel luglio 2022, ridimensionando molto i rischi di crisi sul debito pubblico.

In Italia, al dibattito politico su come non sprecare i fondi del Pnrr si è aggiunto il pressing dell’Unione europea sulla mancata ratifica italiana del Mes (il Meccanismo europeo di stabilità noto anche come Fondo salva Stati). Dove deve tenere fissa la barra del timone l’esecutivo, quando si tratta di programmare la politica economica e industriale, bilanciando tra esigenze interne e istanze comunitarie?

Il governo guidato da Giorgia Meloni e con Giancarlo Giorgetti al ministero dell’Economia e delle finanze stanno tenendo un rapporto costruttivo con la Commissione europea e, in generale, si stanno muovendo con buona efficacia nel cercare di inserire la quasi inevitabile ratifica del Mes (che l’Italia, unica a non aver ratificato la riforma, non intende usare come la pressoché totalità degli altri Paesi) nella ben più importante partita relativa alla trattativa per la definizione delle nuove regole del Patto di stabilità e crescita (sospese nel marzo 2020 e che rientreranno in vigore il prossimo anno) nonché la “rimodulazione” del Pnrr, su cui peraltro l’Italia ha di fatto ottenuto la terza tranche di risorse sia pur con alcune settimane di ritardo e di confronto costruttivo. Certamente, poi, servirebbe definire una migliore strategia di politica industriale.

È vero, come ha osservato Francesco Verderami sul Corriere della Sera, che, paradossalmente, i soldi del Pnrr sono troppi?

Le risorse non sono mai troppe, anzi, spesso sono poche e, da questo punto di vista, anche il Pnrr non fa eccezioni. Certamente Verderami fa riferimento alla limitata – anche se crescente – capacità di spesa pubblica sugli investimenti e ciò per ragioni che si trascinano da decenni e che, a fatica, anche questo governo cerca di superare almeno parzialmente. Peraltro, l’Italia fa bene a non rinunciare a tali risorse che – per la parte prevalente dei prestiti – comportano tassi di interesse inferiori a quelli che si hanno sulle emissioni di titoli di stato italiani. La “rimodulazione” del Pnrr dovrà favorire le spese effettivamente completabili entro giugno 2026, a meno che, a livello europeo, non si apra alla possibilità di poter completare l’utilizzo delle risorse in un orizzonte temporale più lungo, il che avrebbe senso soprattutto al fine di migliorare anche la qualità delle opere realizzate riducendo una potenzialmente dannosa corsa a spendere.

Dal punto di vista del cittadino e delle famiglie però, nella percezione di molti almeno, il lavoro è più precario, i salari restano fermi, la vita si fa più costosa. E questo porta sia a “stringere la cinghia” sia, se possibile, a risparmiare. Cosa ne pensa?

La distribuzione dei redditi, ricchezze e opportunità permane significativamente iniqua ed è aggravata da un contesto di sostanziale stagnazione dei redditi disponibili che prosegue da oltre un quarto di secolo e con indicatori di povertà che permangono su dinamiche crescenti. Gli effetti regressivi dell’inflazione aggravano la situazione delle persone e famiglie economicamente e socialmente più fragili. Anche la “classe media” italiana, già penalizzata fortemente dalla globalizzazione degli ultimi decenni, non intravede prospettive di significativa inversione di tendenza. Le scelte di risparmio “precauzionale”, però, in un contesto che resta fortemente incerto (anche per il conflitto in Ucraina), si scontrano con tassi di interessi reali fortemente negativi che di fatto ne erodono il potere di acquisto.

Da economista, quali scelte si aspetterebbe che i leader politici, italiani ed europei, mettessero in cima alle priorità nelle agende della politica economica?

L’Italia non può fare a meno dell’Unione europea e viceversa. Questo ormai è ben chiaro anche all’attuale governo che si trova a fare i conti con tante promesse elettorali che solo in parte stanno trovando lo spazio fiscale consentito dallo stato e dinamica dei conti pubblici. Nel Decreto Lavoro del 1° maggio, come già prima nel Def (Documento di economia e finanza, ndr), si ritrovano interventi di spesa e di riduzione di imposte che debbono fare i conti con la limitatezza delle risorse; complessivamente, la politica economica va nella direzione giusta. Senza dimenticare che le debolezze strutturali richiedono interventi molteplici e riforme profonde che le condizionalità del Pnrr consentono almeno in parte di affrontare. Serve, tuttavia, fare di più sul fronte della semplificazione e della responsabilizzazione rispetto alle procedure di utilizzo di risorse pubbliche favorendo con premialità i comportamenti virtuosi (in termini di qualità effettiva, costi finali e tempi di esecuzione) delle imprese appaltatrici su opere pubbliche (piccole e grandi). Senza dimenticare la necessità di ridurre la tassazione sul lavoro (a partire dai redditi più bassi come è stato in parte fatto nel decreto del 1° maggio) e favorire una revisione della spesa pubblica che vada a favore delle voci di investimenti pubblici, spese per istruzione, spese sanitarie e investimenti in ricerca e sviluppo. Infine, le tante competenze presenti nelle nostre Università dovrebbero essere ben più utilizzate dalle istituzioni pubbliche nazionali e regionali anche nel valutare l’impatto delle specifiche ipotesi di politica economica (che sia di spesa o di minor entrata) sia per una migliore selezione ex-ante sia per avere un riscontro effettivo a consuntivo.