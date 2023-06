Da Bolsena a Orvieto: così nacque la festa

Correva l’anno 1264 quando, dalla rocca di Orvieto, l’11 agosto, Papa Urbano iv promulgava la bolla Transiturus de hoc mundo, con la quale veniva istituita per tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini. Così la città sulla rupe quasi sospesa tra Umbria e Lazio — sin dall’alto Medioevo vera e propria sede papale alternativa, che nella sua storia ospiterà la residenza di diversi pontefici, canonizzazioni e persino l’incoronazione di un Papa (Martino iv nel 1281) — diventava a buon diritto l’epicentro mondiale del culto eucaristico e della processione che caratterizza tale solennità, fissata al secondo giovedì dopo Pentecoste, e in Italia, da ormai diversi decenni, slittata alla domenica successiva, ovvero quella dopo la festa della Santissima Trinità.

Orvieto e il Corpus Domini formano un binomio inscindibile, ben testimoniato dallo splendido Duomo, capolavoro dell’arte gotica, tra le più belle e celebri cattedrali europee, che si erge, elegante e maestoso, tra i palazzi e le case della città, quasi una nave su un mare di tetti aggrappati sul tufo della rupe. È la basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, edificata a partire dal 1290 per volere di Papa Niccolò IV , a custodire la reliquia dell’evento motivante il Corpus Domini: il sacro corporale del miracolo eucaristico di Bolsena. È lì, in questa vicina cittadina sull’omonimo lago, che nel 1263 un prete boemo, di nome Pietro da Praga, in pellegrinaggio verso Roma, si era fermato a celebrare messa presso il sepolcro della santa martire Cristina; durante la consacrazione era stato preso dal forte dubbio se il pane e il vino diventassero veramente il Corpo e il Sangue di Cristo. Dubitava, in altre parole, della presenza reale di Gesù nell’Eucaristia. A scacciare i suoi dubbi, al momento della fractio panis, dall’ostia uscirono alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino e alcune pietre dello stesso altare.

Informato dell’accaduto, Urbano IV , che risiedeva a Orvieto, inviò subito a Bolsena il vescovo della città, Giacomo, per verificare i fatti e recuperare le reliquie. Sarà accompagnato, secondo la tradizione, da due personaggi di tutto rispetto, entrambi futuri santi: il teologo domenicano Tommaso d’Aquino e il filosofo francescano Bonaventura da Bagnoregio. Grande fu il tripudio del popolo quando il vescovo tornò sulla rupe recando con sé le reliquie del miracolo, subito consegnate al Papa, mostrate ai fedeli e conservate poi nel sacrario dell’antica cattedrale.

Circa un anno dopo, l’11 agosto 1264, Urbano IV , dal vicino palazzo papale, emanò la bolla Transiturus de hoc mundo che istituì come detto la solennità del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, fissandola al giovedì dopo l’ottava di Pentecoste.

La costruzione della nuova cattedrale, che diventerà icona di bellezza e maestà celebre in tutto il mondo, iniziò nel 1290 per volere di Papa Niccolò IV , e sarà intesa come il tributo al miracolo eucaristico, del quale, nella splendida cappella del transetto sinistro, conserverà il “Sacro Corporale” (mentre le pietre bagnate dal Sangue rimarranno in Santa Cristina a Bolsena). Slanciato nell’armonia delle sue linee e delle guglie, risplendente quasi di luce propria nei suoi mosaici, come un ponte tra la città degli uomini e la città di Dio, il Duomo di Orvieto, al quale lavoreranno grandi nomi quali Lorenzo Maitani ed Ippolito Scalza (su input iniziale, forse, dello stesso Arnolfo di Cambio) diventa così quasi un enorme, prezioso reliquario del miracolo che sancirà l’inizio della solennità del Corpus Domini.

«La nostra cattedrale è intitolata alla Madonna Assunta in cielo», sottolinea monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi, «e al suo interno custodisce la cappella del Sacro Corporale, esattamente come Maria vero reliquario di Gesù, suo tabernacolo, ne è primo corporale, inamidato dal suo splendore verginale. In questo senso, il Duomo, sede del miracolo eucaristico, ci ricorda che è Maria a portarci Gesù, a custodirlo e a offrircelo come nutrimento per la nostra vita».

A Orvieto è viva la tradizione del Corpus Domini, vissuto con la solennissima processione per le vie del centro e la celebrazione, abitualmente presieduta da un cardinale delegato del Papa.

Ma non è tutto qui. Tra le iniziative fiorite a contorno della festa, occupa un posto di rilievo il Festival internazionale di arte e fede, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, nato con lo scopo di caratterizzare le due settimane che precedono la festività del Corpus Domini, a partire dalla domenica di Pentecoste, con la compresenza di mostre, spettacoli, concerti, incontri e conferenze, attività incentrate sui temi dell’arte e della fede e sul rapporto tra di esse oggi, dal forte accento ecumenico e interculturale.

«Da diciassette anni il Festival internazionale di arte e fede anima la città di Orvieto e la sua Chiesa attraverso un dialogo vivace tra arte e fede», racconta Alessandro Lardani, fondatore e direttore artistico dell’evento. «Eucarestia è Cultura il manifesto del Festival, che riteniamo sia particolarmente significativo per Orvieto, epicentro della festa del Corpus Domini nella cristianità mondiale. In questi anni, abbiamo lavorato a un programma di appuntamenti e di iniziative artistico-culturali che avessero come temi di riferimento l’Eucaristia, la Parola di Dio e le loro implicazioni con l’arte e la società contemporanea, presentando libri, film e documentari, ospitando concerti, mostre e incontri con testimoni autentici della fede e ospiti illustri del mondo della cultura, sempre e costantemente ispirati dalla bellezza della nostra cattedrale, il Duomo di Orvieto», prosegue Lardani, che specifica: «Vogliamo promuovere il Corpus Domini, su scala nazionale e internazionale, a livello erudito e popolare allo stesso tempo, con un taglio interculturale ed ecumenico per un nuovo umanesimo e una nuova evangelizzazione attraverso l’arte, in linea con le indicazioni del Santo Padre e della Conferenza episcopale italiana».

Il Festival, che prosegue fino all’11 giugno, «vuole coinvolgere tutti, religiosi e laici, intellettuali e artisti, credenti e non, cittadini, stranieri e pellegrini, per celebrare a Orvieto un giubileo permanente di arte e fede, in una città-cattedrale-palcoscenico che abbraccia tutti, come la città sul monte che non può rimanere nascosta», conclude Alessandro Lardani.