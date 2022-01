Covid, un milione di lombardi positivi. Vaccini e cure più efficaci: nel 2021 le vittime sono il 60% in meno

Omicron ha già raggiunto un lombardo su dieci. Le curve della mortalità degli ultimi due anni a confronto: 15 mila decessi in meno rispetto al 2020. Una fascia importante di over 60 ancora in attesa di terza dose

Si può partire dal totale. Nel 2020 il Sars-Cov-2 in Lombardia provoca 25.123 decessi. E questo è solo il dato ufficiale, riferito a chi è morto con una diagnosi di Covid-19. In realtà, stando agli studi statistici, i decessi in Lombardia due anni fa sono stati 10 mila in più. Nel 2021, e qui invece i dati sono reali, i decessi direttamente collegati al coronavirus sono stati 9.958. Oltre 15 mila in meno dell’anno prima. Il confronto su quali siano state le ricadute da un anno all’altro è oggi decisivo non solo per tracciare un bilancio di conoscenza, ma per provare a capire cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane, nelle quali Milano e la Regione continueranno a dibattersi nell’attuale, inedito e mastodontico aumento dei contagi: mercoledì ancora in crescita i casi (51.587), i ricoveri in ospedale (più 108) e i decessi (47).

Uno scenario nel quale, al momento, i «positivi» potrebbero essere oltre il doppio dei 391 mila attualmente «tracciati»: secondo gli epidemiologi Omicron potrebbe aver raggiunto il 10 per cento di tutti i residenti in Lombardia, dunque circa un milione di persone (tra malati diagnosticati, asintomatici, infettati che sfuggono alla registrazione perché hanno solo un risultato «negativo» dai tamponi antigenici ma in realtà hanno contratto il virus, e persone vaccinate che con sintomi minimi neppure fanno un tampone). La preoccupazione per le malattie gravi e i decessi si concentra sul milione e 30 mila lombardi over 60 in attesa della terza dose.

Gli anziani protetti

In ognuna delle quattro ondate, due in primavera, due in autunno/inverno, il numero delle vittime si è via via ridotto. È accaduto per una concomitanza di fattori: una quota sempre crescente di immunizzati per guarigione, i vaccini, i protocolli anti-contagio negli ospedali e nelle case di riposo per anziani sempre più stringenti, un progressivo aumento dell’efficacia delle cure e dell’esperienza dei medici. Il grafico elaborato dal Corriere e riprodotto in questa pagina permette di mettere a confronto prima di tutto le ondate delle due primavere 2020 e 2021, dunque cronologicamente la prima e la terza.

Quando il Covid inizia a funestare la Lombardia del tutto impreparata all’emergenza (come il resto del mondo), provoca oltre 7 mila morti a marzo 2020 e più di 6.500 il mese dopo. Sono i mesi del lockdown totale che si concluderà a maggio, mese in cui si registrano ancora 2.340 vittime. Anche l’anno dopo si scatena una pesante ondata di primavera, ma nel marzo e nell’aprile del 2021 i decessi in Lombardia sono circa un terzo rispetto agli stessi mesi dell’anno prima (2.374 e 2.135). Cosa è cambiato? L’aspetto principale è aver costruito un primo cordone di sicurezza intorno alle fasce della popolazione più a rischio: i vaccini e i protocolli di sicurezza interni abbattono numero e proporzione dei focolai all’interno degli ospedali e soprattutto nelle Rsa, dove molte delle vittime potenziali sono state già falcidiate l’anno prima e dove la profilassi ha iniziato a proteggere, oltre al personale sanitario, anche gli ospiti. Non si può però tralasciare un aspetto: all’inizio del 2021 si propaga anche la lunghissima coda della seconda ondata, quella autunnale del 2020, che tra gennaio e febbraio (quando la campagna vaccinale è iniziata, ma ha ancora una limitatissima efficacia) provoca ancora oltre 3.200 vittime.

Lo scudo autunnale

In entrambe le estati, 2020 e 2021, viene coltivata l’illusione che la pandemia sia in esaurimento. Nel 2020 è l’effetto del post-lockdown; nel 2021 la coscienza che buona parte della popolazione ormai sia vaccinata. Il trimestre luglio-settembre è quello col minor numero di morti in entrambi gli anni, con un effetto paradossale spesso utilizzato nelle argomentazioni no-vax: quando la campagna dei vaccini è in fase più che avanzata, per due volte i decessi nel 2021 sono più che nei mesi corrispondenti del 2020, anche se i numeri assoluti sono estremamente bassi. Novantaquattro morti contro i 54 in agosto; 124 decessi a settembre 2021, rispetto ai 90 di settembre 2020. In realtà in quel periodo del 2021 l’Europa è già funestata da altre ondate, e lo scudo dei vaccini probabilmente sta proteggendo l’Italia, come continuerà a fare in autunno.

Tra ottobre e dicembre del 2020, la seconda ondata del Sars-Cov-2 in Lombardia si dispiega provocando quasi 8.200 vittime, che saranno otto volte in meno nel trimestre corrispondente alla fine del 2021 (1.040 decessi). È però anche la fase in cui, dopo che l’efficacia dei vaccini sembra aver assicurato il maggior potenziale di protezione, inizia a decadere. Omicron esplode in Lombardia mentre la Regione, a ritmo serrato, sta provando a rinforzare lo scudo con le terze dosi.

Over 60 «scoperti»

La coda dell’anno scorso porta alle incognite per le prossime settimane. Nel dicembre 2021 i decessi sono stati 709, quattro volte e mezza in meno rispetto ai 3.268 dello stesso mese del 2020. Nell’ultimo trimestre dell’anno appena finito c’è stata però una crescita: con i decessi saliti dai 118 di ottobre, ai 213 di novembre, ai 709 di dicembre. Quale sarà l’aumento? Difficile prevedere. Sappiamo però che tre settimane fa in Lombardia si sono registrati in media 6.240 nuovi contagiati al giorno, che sono saliti a 16.755 nuovi malati ogni 24 ore due settimane fa, e cresciuti fino a 34.774 nuovi casi al giorno come media degli ultimi sette giorni. E dato che l’epidemia ha insegnato che le conseguenze sanitarie sui ricoveri si vedono dopo 7-10 giorni dal contagio, e i decessi 15-20 giorni dopo, purtroppo anche i dati su malattie gravi e decessi sono destinati ad aumentare. E potrebbero raggiungere livelli da zona arancione nel giro di una settimana. Circa 1.982.000 lombardi over 60 sono stati coperti con la terza dose; l’attenzione si concentra su un 1.030.000 persone che, nella stessa fascia d’età, attendono il richiamo.