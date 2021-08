Covid, ecco perché la Lombardia ora è una regione a basso rischio

Per ora la Regione è svuotata (dalle vacanze). Di conseguenza, la mobilità (e dunque le occasioni d’incontro tra persone) è ridotta al livello minimo dell’intero anno. In più, la ridotta quota di persone rimaste, grazie alla stagione, si ritrova molto più di frequente all’aperto invece che in spazi chiusi. Eccola, nella sua forma più elementare, ma allo stesso tempo più attendibile, la spiegazione per la quale la Lombardia (con sole altre due Regioni in tutta Italia, Lazio e Veneto) viene classificata a rischio «basso» rispetto alla diffusione del Covid-19. Di fatto oggi i tre fattori decisivi per determinare la forza espansiva o recessiva dell’epidemia (densità abitativa, mobilità e stagione), convergono tutti a favore della Lombardia (come nelle precedenti ondate, al contrario, contribuivano tutti verso la diffusione del virus). E se questa condizione con certezza si protrarrà anche la prossima settimana, l’interrogativo è: quanto durerà?

L’attesa dei rientri

La risposta, anche in questo caso, stando a più esperti e analisti interpellati dal Corriere, è abbastanza scontata: «Tra fine agosto e inizio settembre, come già accaduto lo scorso anno, milanesi e lombardi che rientreranno a casa riporteranno il virus in città e in Regione». Ma quale sarà l’impatto del rientro di massa? È probabile che l’evoluzione andrà nella direzione già segnata dai «laboratori» in cui attualmente lo sviluppo epidemico è in fase più avanzata: Israele, Inghilterra, Sicilia. Dunque, «un aumento dei contagi, che potrebbe essere anche sostenuto, ma con un impatto inferiore sui reparti e le terapie intensive degli ospedali».

Quadro «estivo»

Al momento l’incidenza dei casi settimanali per centomila abitanti in Lombardia si ferma a 35. Per avere una proporzione: nei momenti più critici della seconda e della terza ondata era ampiamente sopra i 250; nelle province dove l’epidemia colpiva di più s’avvicinava anche a 800. Oggi invece Milano è a 28, in tutte le altre zone è in discesa tranne che a Pavia, dove comunque il dato è fermo a 36. Sicilia e Sardegna sono ad esempio intorno a 160 e l’indicatore è ancora in fase di aumento. Anche l’R(t), altro indice che identifica se la malattia è in fase espansiva o recessiva, è appena sotto la soglia dell’1, dunque sostanzialmente fermo. E poi, a completare il quadro, gli esperti mettono in luce l’aspetto decisivo: con 41 malati in terapia intensiva su oltre 1.400 letti disponibili, la percentuale di occupazione dei reparti a massima intensità di assistenza è sotto il 3 per cento; poco più alta, sotto il 5 per cento, l’occupazione dei posti nei reparti Covid (314 su quasi 6.400). Per aver un riferimento, le regole stabiliscono che le Regioni rimangano in zona «bianca» anche se, pur superando l’incidenza dei 50 casi settimanali, hanno un’occupazione delle terapie intensive sotto il 10 per cento e un riempimento degli altri reparti Covid sotto il 15 per cento. Da due settimane, infine, i nuovi contagi quotidiani in Lombardia (ieri 627) sono in pur lento calo.

Scenario «autunnale»

Tutta l’attenzione si concentra dunque sul momento nel quale, con il rientro dalle ferie, ritornerà a livelli normali la densità abitativa nelle città lombarde; di conseguenza (tra lavoro e scuole) crescerà la mobilità e via via, infine, si andrà verso la stagione meno calda. Sappiamo per il momento quel che è accaduto prima dell’estate: i casi sono cresciuti fino a circa 800 al giorno, ma non sono esplosi. E mentre fino alla primavera scorsa la progressione collegata tra aumento dei contagi e successivo aumento dei ricoveri in ospedale era lineare, nell’ultimo periodo c’è stata una sorta di «allentamento»: a un certo numero di contagi ha corrisposto un numero di ricoveri inferiore a quello che ci si sarebbe attesi nelle ondate precedenti. «È l’effetto della campagna di vaccinazione — riflettono gli esperti — che però non può creare illusioni, perché la lezione israeliana, quella inglese e poi la siciliana dimostrano che i casi comunque probabilmente torneranno ad aumentare, anche molto, e pur se gli effetti della vaccinazione tamponeranno gli esiti sanitari più pesanti e diffusi, bisognerà comunque avere attenzione e cautela»