Charles de Foucauld: Il Papa lo chiama «fratello universale»

È tutt’altro che sorprendente, il riferimento di papa Francesco a Charles de Foucauld nell’enciclica Fratelli tutti, ai numeri 286 e 287, dove vi allude come a colui che ha compiuto un cammino di trasformazione fino a sentirsi fratello di tutti. L’enciclica è una riflessione articolata sulla necessità di uscire dalle secche del nostro mondo chiuso, per avviarsi a un’urgente fraternità universale, nel contesto dell’attuale cambio d’epoca.

Tempo incerto e difficile da decifrare, ben oltre gli esiti della pandemia che ha sconvolto il pianeta, in cui appare in ogni caso sempre più indispensabile sperimentare la fecondità del confine, delle terre di mezzo, dell’abitare spazi sconosciuti e inesplorati. Senza paura di sporcarsi le mani. Cosa che Bergoglio è abituato a fare, sin dalle sue stagioni argentine, e che ha proseguito a vivere da vescovo di Roma, con coraggio e passione. Del resto, come amava sottolineare il teologo protestante Paul Tillich, è proprio il confine il terreno più fecondo per la conoscenza: e anche frère Charles i confini ha scelto di attraversarli più volte, sin dai suoi controversi anni giovanili, col piglio di un intrepido avventuriero, e l’ha fatto geograficamente e metaforicamente. Fino ad abitarli e a sostare in essi, in età matura, sfidando non pochi rischi primo dei quali un definitivo fallimento esistenziale – per recarsi a risiedere in dar al-islam, in terra musulmana, pur di mantenersi fedele al suo progetto radicale: rendere attuale il Vangelo vissuto nel nascondimento, a Nazareth, da Gesù.

Ma il riferimento nella Fratelli tutti non è il primo che il Papa dedica a de Foucauld. Ad esempio, l’11 marzo 2006 l’allora cardinale di Buenos Aires, parlando ai giovani, con un’immagine poetica li rimanda al sogno che può consentirci di «camminare alla presenza amorosa del Padre, abbandonandosi a Lui con infinita fiducia, come hanno saputo fare santa Teresina o il fratello Charles de Foucauld… Nella vita di ogni cristiano, ogni discepolo, ogni catechista, non può mancare l’esperienza del deserto, della purificazione interiore, della notte oscura, dell’obbedienza della fede» Il discorso si conclude non casualmente con un passaggio sulla fraternità e l’amicizia sociale, futuri assi portanti della Fratelli tutti.

Da Papa, lo ricorderà più volte: negli incontri coi vescovi della Cerna, che riunisce i pastori di Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, parlando della pastorale di ospitalità, aperta a tutti senza distinzioni di sorta; al n.125 della Laudato si’; il 3 ottobre 2015, nell’omelia della Veglia in preparazione al Sinodo sulla famiglia; in occasione della sua memoria liturgica, il 1° dicembre 2016, a un secolo dalla sua morte violenta, alla Messa mattutina a Santa Marta; e ancora al n.155 dell’esortazione sulla santità Gaudete et exsultate, in cui riprende una delle sue frasi cruciali: «Appena credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui».

In realtà, sono molte le ragioni per cui è ancora necessario soffermarsi sulla vicenda del fratello universale. E di farlo ora, appunto, con una preziosa bussola, la Fratelli tutti, cuore pulsante di un progetto che mettendo a fuoco il complesso reticolo dei rapporti fra cristiani e musulmani è in grado di fungere da cartina di tornasole di una Chiesa autenticamente, e coraggiosamente, in uscita. In entrambi i casi, per de Foucauld e Bergoglio, il solo metro di paragone, il Modello Unico (come lo chiamava il primo), è, e non può essere altrimenti, Gesù. Tutti e tre hanno scelto a caro prezzo la via di un’ospitalità priva di pregiudizi, con uno sguardo amoroso verso poveri e sofferenti: una mistica degli occhi aperti.

Nell’ultima enciclica il riferimento a un esempio citato già da cardinale di Buenos Aires

Rappresenta il modello del cammino d’uscita dal mondo chiuso verso un’urgente vera fraternità Ci ricorda che nella vita del cristiano «non può mancare l’esperienza della notte oscura»