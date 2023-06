CATTOLICI, ORTODOSSI E UNIATI: QUANDO DI WOJTYLA SI OCCUPARONO GLI AGENTI UCRAINI DEL KGB

Due anni fa è stato pubblicato in Polonia un libro dello storico e giornalista polacco Andrzej Grajewski, scritto insieme a Irena Mikłaszewicz: “Il pontificato delle molte minacce. Giovanni Paolo II alla luce dei documenti dell’operazione ‘Kapella’ 1979-1990”. Dietro il nome in codice “Kapella” ci sono le azioni del KGB sovietico contro Giovanni Paolo II. Era la prima raccolta al mondo, purtroppo parziale, di documenti del KGB che mostrano quanto i servizi sovietici fossero interessati a Giovanni Paolo II, percepito a Mosca come una grande minaccia per l’URSS e per l’intero blocco comunista dell’Europa centrale e orientale. Il libro si basava sui documenti del KGB dell’allora Repubblica Socialista Sovietica Lituana trovati dagli autori negli Archivi Speciali di Stato Lituani a Vilnius.

E’ appena uscito il nuovo libro di Grajewski intitolato “Un ardente anticomunista. Il pontificato di Giovanni Paolo II nei documenti del Kgb della Repubblica socialista sovietica ucraina (1978-1991)”. Questa volta lo storico analizza i quaranta documenti dei servizi segreti comunisti ucraini trovati negli archivi di Kiev. Essi coprono il periodo che va dalle prime reazioni del KGB ucraino all’elezione di Giovanni Paolo II all’annuncio della dichiarazione di indipendenza dell’Ucraina nel 1991 e contengono un’analisi di vari aspetti del pontificato del Papa polacco condotta dai servizi di sicurezza sovietici.

La reazione dei servizi di sicurezza sovietiche all’elezione di Giovanni Paolo II, l’importanza delle questioni ucraine nel suo pontificato, il ruolo svolto dal Papa Wojtyla nella questione della libertà religiosa in Unione Sovietica, e soprattutto nella legalizzazione della Chiesa greco-cattolica, un’ampia panoramica della vita religiosa dell’ultimo decennio dell’impero sovietico, con particolare interesse alla Chiesa cattolica di rito greco-cattolico e latino. Il libro tratta queste questioni, storicamente importanti, che diventano ancora più interessanti nel contesto della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Secondo Grajewski, il materiale preparato dal Kgb dell’Ucraina nel 1978-1991 sono un contributo importante per comprendere la portata del confronto ideologico che ha avuto luogo in Unione Sovietica durante il primo decennio del pontificato di Giovanni Paolo II. Indubbiamente la più grave è stata in Ucraina, dove le autorità sovietiche vedevano come pericolo il sostegno che Giovanni Paolo II ha fornito alla Chiesa greco-cattolica operante nella clandestinità e nella diaspora.

– Come erano organizzati i servizi segreti, il Kgb in Urss e quali erano le relazioni del quartier generale di Mosca con le filiali nelle singole repubbliche sovietiche?

«Il Kgb era l’organo centrale di sicurezza dell’URSS ed era controllato da Mosca, ma in ogni repubblica sovietica esisteva un KGB repubblicano. Era subordinato al partito comunista locale e alle autorità amministrative, ma allo stesso tempo era subordinato a Mosca e doveva eseguire gli ordini dal quartier generale di Mosca. I rami repubblicani del KGB si occupavano principalmente di affari locali»

– Pertanto, è interessante quali siano state le prime reazioni del Kgb dell’Ucraina all’elezione di Giovanni Paolo II…

«Le reazioni sono state estremamente negative. Si prevedeva che l’Unione Sovietica avrebbe avuto grossi problemi con questo pontificato. A far scattare l’allarme è stata la Messa di inaugurazione del pontificato, quando Giovanni Paolo II baciò la mano del cardinale Slipij, mentre gli rendeva omaggio. Il card. Slipij, l’arcivescovo maggiore greco-cattolico di Lviv, era in esilio dal 1963, ma fino ad allora era stato tenuto piuttosto “nascosto” dal Vaticano. Ed ecco un gesto così clamoroso del nuovo Papa. Le autorità di Mosca e di Kiev compresero bene che con questo pontificato sarebbe iniziata una nuova politica del Vaticano nei confronti della Chiesa greco-cattolica»

– Nella relazione del generale Vitaly Fedorchuk, capo del Kgb della Srs ucraina, da lei citata, datata 1° novembre 1978, si legge: “Tenendo conto del fatto che l’elezione di Wojtyła a papa può portare ad una significativa mobilitazione dei cattolici in Ucraina, gli organi del Kgb Urss stanno sviluppando metodi per contrastare attivamente le aspirazioni sovversive del Vaticano”. Perché Giovanni Paolo II era percepito come un pericolo particolare proprio in Ucraina?

«Perché in Ucraina la Chiesa greco-cattolica, bandita già nel 1946, era sempre dinamica e attiva senza interruzioni. Inoltre, il Kgb considerava la Chiesa greco-cattolica l’avamposto del nazionalismo ucraino».

– Perché invece i comunisti non avevano paura dei cattolici latini?

«Perché c’erano pochissimi cattolici di rito latino in Ucraina. Va ricordato che durante il massacro di Volinia (1943), i nazionalisti ucraini uccisero oltre 100.000 polacchi, altri che vivevano in Volinia e nella Galizia orientale furono espulsi: erano cattolici latini. Gli altri sopravvissuti se ne andarono dopo la fine della guerra nel 1945. Allora in Ucraina erano rimasti solo pochi cattolici latini, ma non rappresentavano alcuna minaccia per il regime comunista. Tanto più che lì non c’erano né diocesi né vescovi latini».