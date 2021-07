Boom di «iniezioni»: la corsa degli adolescenti

ROMA – I giovani più bravi dei meno giovani. O anche solo più desiderosi di trascorrere un agosto in tranquillità. Così, dopo l’annuncio dell’obbligo del green pass dal prossimo 6 agosto e l’invito del premier Mario Draghi a vaccinarsi presto, c’è la corsa (già ribattezzata «effetto Draghi»), con il numero delle prenotazioni che aumenta a ritmi mai visti finora: 250 mila si sono registrati venerdì, e oltre centomila ieri. Per esempio: un aumento, ieri, del 131 per cento in Puglia. Con l’exploit del Friuli-Venezia Giulia che venerdì aveva registrato un più 6.000% e in due giorni ha sfiorato le 12.500 richieste e il Lazio che segna 80 mila richieste in 48 ore («Se continuiamo così — dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato — entro la prima settimana di agosto l’80% dei cittadini avrà chiuso il ciclo vaccinale»).

Ma è la fascia sotto i 30 anni a detenere il record delle inoculazioni in una settimana: 350 mila persone che hanno ricevuto la prima dose o quella unica: una crescita tripla rispetto a quella degli adulti tra i 50 e i 69 anni, che in 124 mila hanno ricevuto o la prima dose o quella unica.

E il salto c’è stato soprattutto tra i giovanissimi: in 118 mila tra i 12 e i 19 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino, per un totale di 1.878.589 ragazzi vaccinati finora. In 48 ore solo in Emilia-Romagna ci sono state 15 mila prenotazioni; oltre 21 mila su 62 mila in Lombardia; 8 mila in Piemonte tra i 12 e i 15 anni (su 24 mila totali); 8 mila in Campania (fascia 12-19) in 4 giorni su 30 mila. Un aumento che finora non si era ancora registrato ma che con molta probabilità con l’avvicinarsi di settembre e quindi del ritorno a scuola, segnerà altri record. Al momento i giovanissimi 12-16 anni possono ricevere ancora solo il vaccino Pfizer, ma l’ok dell’Ema a Moderna anche per i più piccoli darà una nuova spinta alla campagna. Tanto che il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha promesso circa 15 milioni di dosi ad agosto per continuare a restare sulle 500 mila somministrazioni al giorno e riuscire a centrare l’obiettivo del 60% dei ragazzi vaccinati entro la prima decade di settembre. Finora in Italia sono state somministrate 64.716.190 dosi.

Intanto però continua ad aumentare anche il numero dei contagi — ieri 5.140 i nuovi positivi — e anche le terapie intensive segnano 17 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore con 172 persone nelle rianimazioni, e 36 nuovi ricoveri in ospedale (in tutto ora sono 1.340). Il tasso di positività è del 2%. I morti ieri sono stati 5, contro i 17 di venerdì.

E nel suo report settimanale, l’Istituto superiore di sanità fa sapere che negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di Sars-Cov-2, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva e il 69% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.