Boom di casi: 170.844 È il dato più alto da inizio pandemia Salgono le vittime: 259 Prime dosi a quota 89%

La misura, che Draghi sembrava pronto ad applicare a tutto il mondo del lavoro, piace alle grandi aziende, ma incontra l’opposizione delle piccole. Pesano i veti di Lega e M5S, gli ostacoli giuridici sono diversi e il premier ora valuta una mediazione che scongiuri strappi e plachi le tensioni. Nel pacchetto di misure allo studio potrebbe dunque entrare l’obbligo di certificato verde rafforzato (che esclude il tampone) solo per alcune categorie di persone, cominciando dagli over 60. È la fascia anagrafica che più rischia di sviluppare malattia grave e il primo obiettivo del capo del governo è mettere in sicurezza gli ospedali.

La Lega è contraria all’obbligo vaccinale e al green pass rafforzato per tutti i lavoratori. Ma Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo e capo delegazione del Carroccio, concorda con la necessità di tutelare le persone più fragili e sarebbe pronto a votare un provvedimento «supportato da dati oggettivi», quale potrebbe essere il pass imposto agli over 60. Anche il M5S, con Stefano Patuanelli, potrebbe dare il via libera a una misura meno generalizzata.

Nulla però è scontato in una maggioranza che, in vista del voto sul Quirinale, litiga anche sul contrasto al Covid. Il Pd chiede misure più rigorose e il ministro della Salute Roberto Speranza, favorevole all’obbligo, si batterà per estendere il pass rafforzato a tutto il mondo del lavoro. Oltre ai ministri dem Franceschini e Orlando, anche Brunetta spinge per allargare l’obbligo a tutti i lavoratori e non fermarsi agli over 60. Questa soluzione, che al ministero della Salute ritengono riduttiva, sarà valutata oggi con il Cts. Gli scienziati prevedono il picco di questa quarta ondata per metà gennaio e poiché il green pass rafforzato entrerebbe in vigore a febbraio, così da dare il tempo alle persone di vaccinarsi, la misura rischia di rivelarsi vana per l’emergenza. Il tema allora è studiare una strategia complessiva, un pacchetto di misure che riesca a raffreddare la curva.

L’altro fronte di tensione è lo smart working, che fa litigare Forza Italia con il Pd e con i 5 Stelle. Il ministro Renato Brunetta è salito a Palazzo Chigi per un confronto con il premier. Finito il faccia a faccia, in Parlamento si sparge la voce che fra Draghi e il ministro della Pubblica amministrazione siano volati gli stracci. Brunetta, contrario a un intervento normativo straordinario che suoni come un «tutti a casa», smentisce contrasti: «Balle, incontro assolutamente positivo». Draghi ha strappato un sì al ministro e lui, Brunetta, ha ottenuto che il ritorno al lavoro a distanza non sarà nel decreto. Basterà una circolare per ribadire che, a legislazione invariata, gli uffici pubblici possono lavorare a distanza «fino al 49%». Quanto al settore privato sarà il ministro Andrea Orlando a porre con forza la necessità e l’urgenza di estendere lo smart working alle aziende.

Anche sulla scuola è guerra. Draghi deve vedersela non solo con i partiti, ma con il fronte trasversale dei governatori che, da Zaia a Fontana, da Zingaretti a De Luca, chiedono di rinviare il ritorno in classe. Il premier e il ministro Bianchi resistono: le scuole riapriranno il 10 gennaio.

Roma La curva dei contagi ha registrato ieri una brusca impennata, segnando il nuovo record: i casi accertati nelle 24 ore sono stati 170.844 (di cui oltre 50 mila in Lombardia). Un dato mai raggiunto prima, nemmeno nei momenti più critici della pandemia. In aumento anche i morti, i ricoveri in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. È quanto emerge dalla lettura del bollettino quotidiano, che comunque non ha rappresentato una sorpresa: il peggioramento di tutti i parametri era previsto, aspettando il picco di questa nuova ondata che secondo epidemiologi e statistici dovrebbe arrivare a fine gennaio e già nei prossimi giorni potrebbe essere sfondato il tetto dei 200 mila contagi in 24 ore.

Fra i dati più preoccupanti, c’è il numero dei decessi: ieri sono stati 259 (140 il giorno precedente) e non erano così tanti dallo scorso 30 aprile (furono 263). E nei prossimi giorni, prevedono gli epidemiologi, il numero crescerà all’aumentare dei contagi. Le persone attualmente positive sono 1.265.297 (140.245 in più rispetto al giorno precedente), mentre dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947, i morti 138.045, i dimessi e i guariti 5.163.605.I tamponi molecolari e antigenici effettuali e certificati sono stati 1.228.410 e il tasso di positività è risultato del 13,9% (il giorno precedente i test erano stati 445.321 e il tasso di positività era arrivato al 15,3%). In quasi tutte le Regioni segnalate grandi difficoltà per accedere ai tamponi molecolari presso le strutture pubbliche, molti sono costretti a effettuarli a pagamento nel privato.

Cresce inevitabilmente la pressione sul sistema sanitario: il numero dei ricoveri ordinari è salito a 12.912 (+579 rispetto a lunedì), mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 1.392 (+40), con 153 ingressi del giorno (l’altro ieri 103). Il quadro allarmante è confermato anche dal report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 sono ora al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, sono aumentati in ben 9 regioni: Friuli-Venezia-Giulia (al 17%), Lazio (17%), Marche (21%), Molise (5%),Provincia di Bolzano (18%), Piemonte (18%), Puglia (7%), Sardegna (9%), Umbria (12%). Stabili, ma ampiamente oltre la soglia critica del 10%, Abruzzo (al 12%), Calabria (15%), Emilia-Romagna (15%), Provincia di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Veneto (19%). Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri è invece balzato al 19%, con il dato in crescita in 17 Regioni.

Intanto prosegue lo sforzo del sistema sanitario per tenere alto il ritmo della campagna vaccinale. Secondo quanto emerge dalla lettura del sito del governo, sono adesso 20.410.468 gli italiani che hanno ricevuto la terza dose, pari al 65,84% della popolazione. In 48.104.649 hanno fatto almeno la prima dose (89,07% della popolazione over 12), la seconda è arrivata a 46.443.464 (85,99% della popolazione over 12). Per quanto riguarda i bambini, in 365.930 hanno ricevuto la prima dose, pari al 10,01% della popolazione 5-11 anni. Il totale delle somministrazioni fatte arriva a 112.176.324 con le prime dosi che non si fermano: ieri sono state 54.645.