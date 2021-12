Bonate Sotto, epicentro del terremoto: «Un boato come un tuono, qui abbiamo già sofferto troppo per il Covid»

Son già pronti a ricostruire, ma per fortuna non bisogna spostare nemmeno un calcinaccio. Epicentro del terremoto sì, ma finita qui a Bonate Sotto, mezz’ora da Milano, bella anacronistica comunità nel senso che investe sui progetti pubblici per far leggere piccoli e adulti. Adesso non si legge, per appunto il sisma pare passato senza feriti né danni ma meglio star certi: i volontari della Protezione civile indugiano davanti alla scuola in via Vittorio Veneto — lo stradone che attraversa il paese fra banche, supermercati e uffici —, confabulano coi pompieri, rispondono ai passanti; arrivano anche gli anziani sulle sedie a rotelle spinte dalle badanti casomai serva aiuto, si presentano carpentieri e piastrellisti, e quelli che caminano col cane anziché verso il parco del fiume Brembo, giù in basso, risalgono a quest’improvvisato punto di convergenza.

Dopodiché, alla lunga, quando sono trascorse ore da quei secondi di immediate e uguali descrizioni («Ballava il tavolo», «Un boato tipo un tuono») seguite da altrettanto identiche riflessioni («Basta, abbiamo già sofferto per il Covid»), ecco, alla lunga, il popolo torna a casa o nei diffusi bar. Il sindaco Carlo Previtali, a capo di una Lista civica, che se non sta in Comune è a casa a ricevere il pellegrinaggio dei giornalisti invitati ad andarlo a trovare con minuziosa spiegazione del tragitto («Vi spiegherà le cose come stanno, ci fidiamo»), ripete che comunque i compaesani hanno reagito con calma e lucidità, senza fughe né evacuazioni di massa (per esempio alle medie), e in queste terre l’assenza d’ogni forma di panico è codice genetico ancor prima che norma di comportamento. Rimangono dei dubbi su case dismesse e ruderi — non pochi — sia in centro che verso le campagne, e sono attese nuove verifiche stamane.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.4 ore 11:34 IT del 18-12-2021 a 2 km E Bonate Sotto (BG) Prof=26Km #INGV_29226401 https://t.co/SMyB3vP3yk

— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 18, 2021

«L’avete sentita più voi a Milano»

Un giro di controlli nelle abitazioni sotto ristrutturazione ha escluso problematiche; dovrebbe aver retto il patrimonio architettonico religioso, che conta antiche chiese a cominciare da quella vicina al cimitero, assai amata, e infatti meta di sopralluoghi della gente.

Nel bar «Al settimo cielo», con le informazioni acquisite da telefonate ai clienti metropolitani del quartiere di CityLife, un elettricista e un falegname sentenziano: «L’avete sentita più voi a Milano». Forse sì, forse no, ma nulla importa. Nella pasticceria «Alessia», si assiste a un aumento delle merende di mamme, papà e bimbi piccoli: «Può darsi che noi grandi tendiamo a fare i duri, però mi creda, è stata una bella botta soprattutto non essendoci abituati». Il che è vero, i rischi sismici sono bassi, la storia non racconta di precedenti spaventosi, e chissà mai che, come da locale opinione comune, il sottosuolo non abbia aiutato composto com’è da sabbia e ghiaia, in quest’area delimitata dal Brembo a destra e dall’Adda a sinistra, nella cosidetta «isola bergamasca».

D’accordo la storia e i precedenti, eppure si finisce a domandare lo stesso se mai in precedenza qualche segnale la natura l’aveva dato, se magari l’altra sera gli animali avevano fiutato la minaccia, se quelli che faticano fin da piccoli nei campi avevano intercettato un’aria diversa. Nulla di nulla, e in ogni modo parlando del terremoto la conversazione presto torna lì, sempre lì, sulla pandemia, sulle «zone rosse», sui dolori e sull’ansia che non cessa, sui soldati russi che erano venuti a disinfettare le strutture per gli anziani, su amori come quello dell’Arcangela e del Giuseppe, oltre mezzo secolo di matrimonio, deceduti in un giorno e mezzo, in ospedale, una distante dall’altro.

Lo scampato pericolo

A Bonate Sotto certe madri fanno incontrare i figli i quali organizzano per strada corse in biciclette e partite di pallone; i carabinieri si assicurano che il paese vada a dormire tranquillo;in parrocchia preparano la messa della domenica che sarà partecipata non soltanto per l’imminente Natale ma per ringraziare dello scampato pericolo ; in giro s’avvistano, stavolta ognuno da solo, guardiani a oltranza, i volontari della Protezione civile; in realtà le scosse sono state due, ma la seconda neanche è stata avvertita; scende una gran nebbia, negli appartamenti sui telefonini ci si scambiano le immagini domestiche riprese dalle numerose telecamere di videosorveglianza, e quand’è andata male sono tremati i piatti sulle credenze, quando parecchio male, i piatti sono caduti.